Domján Evelin meglepő vallomása a döntőbe jutás után: „Egyik szemem sír...”

Domján Evelin és Vastag Csaba számára elképesztő utazás lett A Nagy Duett 2026, és most már tényleg csak egy hajszál választja el őket a végső győzelemtől. Az elődöntő után úgy tűnt, egyenes az út a fináléig, azonban az utolsó pillanatban érkezett egy váratlan csavar, ami akár teljesen új helyzetet teremtett.

Domján Evelin és Vastag Csaba óriási éneklés után bejutott A Nagy Duett döntőjébe, teljes erőbedobással készülnek (Fotó: Máté Krisztián)

Hatalmas erőbedobás A Nagy Duett döntőjére

Domján Evelin és Vastag Csaba párosa hatalmas lendületet kapott azzal, hogy adásgyőztesként jutottak tovább, és ezzel egyértelműen a legerősebb versenyzők közé kerültek. Mégsem dőlhetnek hátra, hiszen pontosan tudják, hogy ezen a szinten már mindenki ugyanazzal az elszántsággal készül.

Az egyik szemem sír, mert nagyon sajnálom, hogy Barnai Judie és Curtis kiestek. A másik szemem viszont nevet, mert nem voltunk még adásgyőztesek, és ezt az érzést átélni annyira euforikus volt, hogy ezután még inkább mindent bele fogunk tenni a következő két hétben. Kaptunk ugyan egy kis pihenőt, mert a következő héten nem állunk színpadra, de én akkor sem hagyok fel a készüléssel, ha Csabi fegyvert tart a fejemhez

– mondta nevetve Domján Evelin.

A lelkesedés tehát nem csökkent, sőt, inkább még inkább felerősödött bennük.

„Ezen a héten is ugyanúgy fogunk gyakorolni, mint eddig, nem szeretnénk visszavenni abból az energiából, amit eddig beletettünk” – tette hozzá.

Vastag Csaba nagyon büszke Evelinre, aki egyre bátrabban és jobban énekel mestere szerint (Fotó: Gáll Regina)

Vastag Csaba is pontosan látja, hogy a legnehezebb rész még csak most következik, és ezen a ponton már nincs helye lazításnak.

A legfontosabb, hogy a vége felé közeledve sem szabad hátradőlni, hanem még többet kell beletenni a készülésbe. A többiek is biztosan arra használják ezt a két hetet, hogy a lehető legtöbbet gyakoroljanak a döntőre, mi is így fogunk tenni. De az biztos, hogy Curtisék nagyon fognak hiányozni nekünk

– mondta.

A szavai is jól mutatják, hogy a verseny már nemcsak a produkciókról szól, hanem az emberi kapcsolatok is egyre fontosabbá válnak.

Amikor már úgy tűnt, hogy minden eldőlt, A Nagy Duett új évada egy váratlan fordulatot is tartogatott. A készítők ugyanis úgy döntöttek, hogy még egy páros visszakaphatja az esélyt a döntőbe jutásra.