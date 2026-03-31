Domján Evelin meglepő vallomása a döntőbe jutás után: „Egyik szemem sír...”

Domján Evelin és Vastag Csaba számára elképesztő utazás lett A Nagy Duett 2026, és most már tényleg csak egy hajszál választja el őket a végső győzelemtől. Az elődöntő után úgy tűnt, egyenes az út a fináléig, azonban az utolsó pillanatban érkezett egy váratlan csavar, ami akár teljesen új helyzetet teremtett.
Domján Evelin és Vastag Csaba párosa hatalmas lendületet kapott azzal, hogy adásgyőztesként jutottak tovább, és ezzel egyértelműen a legerősebb versenyzők közé kerültek. Mégsem dőlhetnek hátra, hiszen pontosan tudják, hogy ezen a szinten már mindenki ugyanazzal az elszántsággal készül.
Az egyik szemem sír, mert nagyon sajnálom, hogy Barnai Judie és Curtis kiestek. A másik szemem viszont nevet, mert nem voltunk még adásgyőztesek, és ezt az érzést átélni annyira euforikus volt, hogy ezután még inkább mindent bele fogunk tenni a következő két hétben. Kaptunk ugyan egy kis pihenőt, mert a következő héten nem állunk színpadra, de én akkor sem hagyok fel a készüléssel, ha Csabi fegyvert tart a fejemhez
– mondta nevetve Domján Evelin.
A lelkesedés tehát nem csökkent, sőt, inkább még inkább felerősödött bennük.
„Ezen a héten is ugyanúgy fogunk gyakorolni, mint eddig, nem szeretnénk visszavenni abból az energiából, amit eddig beletettünk” – tette hozzá.
Vastag Csaba is pontosan látja, hogy a legnehezebb rész még csak most következik, és ezen a ponton már nincs helye lazításnak.
A legfontosabb, hogy a vége felé közeledve sem szabad hátradőlni, hanem még többet kell beletenni a készülésbe. A többiek is biztosan arra használják ezt a két hetet, hogy a lehető legtöbbet gyakoroljanak a döntőre, mi is így fogunk tenni. De az biztos, hogy Curtisék nagyon fognak hiányozni nekünk
– mondta.
A szavai is jól mutatják, hogy a verseny már nemcsak a produkciókról szól, hanem az emberi kapcsolatok is egyre fontosabbá válnak.
Amikor már úgy tűnt, hogy minden eldőlt, A Nagy Duett új évada egy váratlan fordulatot is tartogatott. A készítők ugyanis úgy döntöttek, hogy még egy páros visszakaphatja az esélyt a döntőbe jutásra.
Az április 5-i rendkívüli adás során a már kiesett versenyzők újra színpadra lépnek, és egyetlen produkcióval próbálják meg visszaküzdeni magukat a fináléba. Ez azt jelenti, hogy Vastag Csabáéknak nemcsak a jelenlegi döntősökkel kell számolniuk, hanem egy visszatérő, feltüzelt párossal is.
Ez a fordulat teljesen átírhatja az erőviszonyokat, hiszen olyan párosok is visszatérhetnek, akik már bizonyítottak a műsorban. Többek között akár a sokak egykori kedvence, Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó, vagy a frissen kiesett Barnai Judie és Curtis is új esélyt kaphatnak.
Így könnyen lehet, hogy végül nem az nyeri meg a műsort, akit most esélyesnek gondolunk, hanem valaki, akiről már mindenki azt hitte, hogy búcsút intett a versenynek. Vastag Csabáék tehát hiába vannak a döntőben, a végső küzdelem még csak most kezdődik.
