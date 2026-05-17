Véres rejtély Vácon: szúrt sebbel tántorgott egy férfi az utcán

Sokkoló és egyben meghökkentő látványra figyeltek fel pénteken (május 15.) délután a váciak. Egy férfi ugyanis az egyik főút buszmegállójában ücsörgött, méghozzá igencsak ijesztő módon: a középkorú férfi vértől csatakos felsőben dülöngélt a padon. Hamarosan kiderült, hogy a hasán szúrt seb tátongott, így a mentők hamarosan kórházba vitték, az állapota úgy tudni, hogy jelenleg is kritikus. Hogy hogyan is történt a rejtélyes szúrás, egyelőre nem tudni, azonban a helyiek között hátborzongató pletyka terjed.

A férfi szúrt sebbel a hasán dülöngélt egy buszmegállóban Vácott. A helyiek azt beszélik, hogy a középkorú férfit nem támadás érte, hanem magának okozhatta a sérüléseit... Fotó: Pexels (illusztráció)

Rejtély Vácott: szúrt sebbel vittek kórházba egy férfit

Lapunk a környékbeliektől úgy értesült, hogy a férfit egy közeli utcában érte a szúrás, innen vánszorgott ki a buszmegállóhoz, ahol már csupán arra maradt ereje, hogy véres ruhájában lerogyhasson az egyik padra.

Mint azt a helyiektől megtudtuk, a két hely közel háromszáz méterre van egymástól, amit a szúrt sebet viselő férfi az életveszélyes sérülésének dacára is gyalogszerrel tett meg.

Információink szerint szerencséje volt, ugyanis a kora délutáni órák miatt nem ő volt az egyetlen a környéken: hamarosan egy arra járó gyalogos kiszúrta és azonnal odarohant a már rogyadozó, láthatóan egyre súlyosabb állapotban lévő férfihez. Úgy tudni, hogy ő hívta ezután a mentőket és a rendőröket is, akik gyorsan a helyszínre siettek. Míg a rendőrök felvették az adatokat, a mentők a férfihez rohantak és meg is kezdték a sebesült ellátását. Úgy tudjuk, hogy a hasa közepén talált szúrt seb mély volt és nagyon vérzett, a férfi pólóját szinte teljesen eláztatta. Ekkor már a férfi is rossz állapotban volt: ájulás közeli állapotban volt az ellátás alatt, vélhetően a vérveszteség miatt pedig már alig-alig kommunikált.

A helyiek között azóta is szóbeszéd tárgya a meghökkentő és rejtélyes eset, nem véletlenül: lapunk úgy értesült, hogy a férfi vélhetően nem támadás áldozata lett, hanem saját magának okozta sérüléseit egy közeli ház előtt. Azt egyelőre nem tudni, mi is történt valójában, a részletekért lapunk felkereste az illetékes rendőrséget, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.