Autós hajtott gyalogosok közé Modenában: megrázó részletekre derült fény

Mint azt megírtuk, egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában. A friss hírek szerint nyolc ember megsérült, négy sérült állapota kritikus, egyikük akár a lábait is elveszítheti.

Autós hajtott gyalogosok közé, a sofőrt a rendőrök őrizetbe vették

A hatóságok szerint az ámokfutó autós egy 31 éves, marokkói származású olasz állampolgár, aki Modena tartományban él, és korábban nem került a hatóságok látóterébe. A rendőrség vizsgálja, hogy tudatmódosító szert fogyasztott-e, illetve szándékosan hajtott-e az emberek közé. A szemtanúk szerint az autó felhajtott a járdára, elütött egy biciklist. majd nagy sebességgel egy nőnek, majd egy üzlet kirakatának ütközött - írja az Euronews.

A polgármester elmondta, hogy a férfinél fegyver volt, de senkit sem sikerült megszúrnia. Az ügy körülményeit vizsgálják.