Autós hajtott gyalogosok közé Modenában: megrázó részletekre derült fény

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 06:17
Többen súlyosan megsérültek. Az ámokfutó autóst őrizetbe vették.
Mint azt megírtuk, egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában. A friss hírek szerint nyolc ember megsérült, négy sérült állapota kritikus, egyikük akár a lábait is elveszítheti.

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A hatóságok szerint az ámokfutó autós egy 31 éves, marokkói származású olasz állampolgár, aki Modena tartományban él, és korábban nem került a hatóságok látóterébe. A rendőrség vizsgálja, hogy tudatmódosító szert fogyasztott-e, illetve szándékosan hajtott-e az emberek közé. A szemtanúk szerint az autó felhajtott a járdára, elütött egy biciklist. majd nagy sebességgel egy nőnek, majd egy üzlet kirakatának ütközött - írja az Euronews.

A polgármester elmondta, hogy a férfinél fegyver volt, de senkit sem sikerült megszúrnia. Az ügy körülményeit vizsgálják.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
