„Elérkezett az én napom” – férjhez ment Tyson Fury 16 éves lánya

Tyson Fury legidősebb lánya, a 16 éves Venezuela Fury összeházasodott párjával, Noah Prince-szel.

Férjhez ment a bokszoló tinédzser lánya

A nehézsúlyú bokszbajnok lánya május 16-án ment hozzá az amatőr bokszolóhoz a Man-szigeti Szent János királyi kápolnában. Venezuela egy fehér, csipkés ruhát viselt 15 méteres uszállyal, ezt azonban korábbi kijelentéséhez ragaszkodva Crocs cipővel párosította.

A szertartáson ott volt 37 éves apja, Tyson Fury és édesanyja, Paris Fury is, valamint 18 koszorúslány, köztük unokatestvére, a hároméves Bambi Fury - Tyson féltestvérének, Tommy Furynak lánya. Húgai, a nyolcéves Valencia és a négyéves Athena szintén részt vettek az esküvőn.

Beszámolók szerint a templomot a szertartás idejére lezárták a nyilvánosság elől, ugyanakkor egy kamerastáb is megörökítette a különleges pillanatokat, amelyek várhatóan a család Netflix-sorozatában, az At Home with the Furys-ban is láthatók lesznek.

Venezuela egy TikTok-videóban mutatta meg az esküvőre való készülődést, amelyben még az ágyról is leesett.

Azt hiszem, most eltörtem egy bordámat, de nem érdekel, mert ma van az esküvőm napja. Végre elérkezett az én napom

- írta.

Venezuelát a 16. születésnapi partiján jegyezte el Prince, szülei pedig mindig is támogatták a kapcsolatukat. Édesanyja korábban elmondta, hogy lánya mindig is érettebb volt a koránál, és sokat segített kisebb testvérei nevelésében.

Nyilvánvalóan a nyomdokaimba lép, szóval hogyan ítélhetném el? Tudom, hogy fiatal, de azt hiszem, megtalálta azt az embert, akit szeret, és ha boldog, akkor teljes mértékben támogatni fogom

- mondta Paris, akit annak idején 17 évesen jegyeztek el, ezért nem ítélkezik lánya döntése felett. (People)

