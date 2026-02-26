Végre kiderült: ő lett a Tankcsapda új gitárosa!

Hosszú ideje azon izgul az egész ország, hogy vajon ki lesz a Tankcsapda új gitárosa, miután tavaly márciusban kiderült, hogy Sidlovics Gábor, azaz Sidi távozik a bandából. Szerencsére már nem kell tovább izgulni, ugyanis megtörtént a nagy bejelentés, végre kiderült, ki csatlakozik a legendás zenekarhoz.

Hosszú hónapok, találgatások után a Retro Rádió Bochkor műsorában Laci és Tomi leleplezte a Tankcsapda új gitárosát…Fogadjátok szeretettel Vörös Attilát!🤘👏🥃 A hazai közönség először 2026. március 28-án a Papp László Budapest Sportaréna színpadán láthatja a Tankcsapda hivatalos felállását.👏

– olvasható a Tankcsapda közösségi oldalán.

A rajongók kitörő lelkesedéssel fogadták a hírt, sokan kommentelték a poszthoz, hogy tökéletes választás – ezzel együtt pedig új fejezet kezdődött a Tankcsapda életében.