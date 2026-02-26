Megvan a Tankcsapda új gitárosa: „Na jó, erre tényleg nem találok szavakat” – Sidlovics Gábor Sidi reagált Vörös Attila érkezésére

Már az egész ország tűkön ült, hogy végre megtudhassa, ki lesz a Tankcsapda új gitárosa, miután tavaly márciusban kiderült, hogy Sidlovics Gábor távozik a bandából.

Sidlovics Gábor Sidi ezt üzente Vörös Attilának Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Vörös Attila a Tankcsapda új gitárosa

Csütörtök reggel pedig végre véget értek a találgatások, ugyanis a debreceni banda hivatalosan is bejelentette Sidi utódját, aki nem más lett, mint Vörös Attila. A magyar heavy metal gitáros, az amerikai Nevermore turnégitárosaként, valamint a magyar Leander Rising alapító tagjaként vált ismertté zenei körökben.

Hosszú hónapok, találgatások után a Retro Rádió Bochkor műsorában Laci és Tomi leleplezte a Tankcsapda új gitárosát… Fogadjátok szeretettel Vörös Attilát! A hazai közönség először 2026. március 28-án a Papp László Budapest Sportaréna színpadán láthatja a Tankcsapda hivatalos felállását

– olvasható a Tankcsapda reggeli bejegyzésében.