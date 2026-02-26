Megvan a Tankcsapda új gitárosa: „Na jó, erre tényleg nem találok szavakat” – Sidlovics Gábor Sidi reagált Vörös Attila érkezésére

Már az egész ország tűkön ült, hogy végre megtudhassa, ki lesz a Tankcsapda új gitárosa, miután tavaly márciusban kiderült, hogy Sidlovics Gábor távozik a bandából.
Csütörtök reggel pedig végre véget értek a találgatások, ugyanis a debreceni banda hivatalosan is bejelentette Sidi utódját, aki nem más lett, mint Vörös Attila. A magyar heavy metal gitáros, az amerikai Nevermore turnégitárosaként, valamint a magyar Leander Rising alapító tagjaként vált ismertté zenei körökben.
Hosszú hónapok, találgatások után a Retro Rádió Bochkor műsorában Laci és Tomi leleplezte a Tankcsapda új gitárosát… Fogadjátok szeretettel Vörös Attilát! A hazai közönség először 2026. március 28-án a Papp László Budapest Sportaréna színpadán láthatja a Tankcsapda hivatalos felállását
– olvasható a Tankcsapda reggeli bejegyzésében.
A hírt pedig a banda egykori gitárosa, Sidi is lereagálta az Instagram-oldalán, méghozzá egy évekkel ezelőtt készült közös fotóval. Ezt üzente Vörös Attilának:
Gratulálok Ati! Érezd jól magad! 2007 L.A.
A közös fotó alatt, - valamint Sidlovics Gábor gesztrusa miatt - pedig gyorsan fel is robbant a kommentszekció.
„EMBER! Ez jellemez Sidi!”
„Na jó, erre tényleg nem találok szavakat”
„Egy Úr vagy Sidi!”
„Ez elég komoly Sidi, emberségből jeles!”
– írták mások mellett a kommentelők.
Még Vörös Attila is kommentálta a történteket:
Aaaa! Micsoda kép! Köszönöm szépen, Sidi!! Ölellek
– fogalmazott.
