Megvan a Tankcsapda új gitárosa: „Na jó, erre tényleg nem találok szavakat” – Sidlovics Gábor Sidi reagált Vörös Attila érkezésére

Sidlovics Gábor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 21:32
Vörös Attila
Végre kiderült, ki a Tankcsapda új gitárosa. Sidlovics Gábor Sidi ezt üzente Vörös Attilának.
N.T.
A szerző cikkei

Már az egész ország tűkön ült, hogy végre megtudhassa, ki lesz a Tankcsapda új gitárosa, miután tavaly márciusban kiderült, hogy Sidlovics Gábor távozik a bandából.

Sidlovics Gábor Sidi ezt üzente Vörös Attilának
Sidlovics Gábor Sidi ezt üzente Vörös Attilának Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Vörös Attila a Tankcsapda új gitárosa 

Csütörtök reggel pedig végre véget értek a találgatások, ugyanis a debreceni banda hivatalosan is bejelentette Sidi utódját, aki nem más lett, mint Vörös Attila. A magyar heavy metal gitáros, az amerikai Nevermore turnégitárosaként, valamint a magyar Leander Rising alapító tagjaként vált ismertté zenei körökben. 

Hosszú hónapok, találgatások után a Retro Rádió Bochkor műsorában Laci és Tomi leleplezte a Tankcsapda új gitárosát… Fogadjátok szeretettel Vörös Attilát! A hazai közönség először 2026. március 28-án a Papp László Budapest Sportaréna színpadán láthatja a Tankcsapda hivatalos felállását

– olvasható a Tankcsapda reggeli bejegyzésében. 

Sidlovics Gábor Sidi így reagált Vörös Attila érkezésére 

A hírt pedig a banda egykori gitárosa, Sidi is lereagálta az Instagram-oldalán, méghozzá egy évekkel ezelőtt készült közös fotóval. Ezt üzente Vörös Attilának: 

Gratulálok Ati!  Érezd jól magad!  2007 L.A.

A közös fotó alatt, - valamint Sidlovics Gábor gesztrusa miatt - pedig gyorsan fel is robbant a kommentszekció

„EMBER! Ez jellemez Sidi!”

„Na jó, erre tényleg nem találok szavakat”

„Egy Úr vagy Sidi!”

„Ez elég komoly Sidi, emberségből jeles!”

– írták mások mellett a kommentelők.

Még Vörös Attila is kommentálta a történteket:

Aaaa! Micsoda kép! Köszönöm szépen, Sidi!! Ölellek

– fogalmazott.

 

