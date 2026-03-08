Vologyimir Petrov szerint Zelenszkijnek Ukrajna „méltóságáért és becsületéért” háborút kellene indítania hazánk ellen. A kommentátor egyúttal jelezte, hogy teljes szívvel támogatná ebben az ukrán elnököt.

Congress

Fotó: CNP / MediaPunch / Northfoto

Ha Zelenszkij holnap úgy dönt, hogy háborút indít Magyarország ellen, teljes mellszélességgel kiállok mellette – fogalmazott Petrov.

Az ukrán influenszer szerint ezt egyébként az ország becsületéért és méltóságáért kellene megtennie Zelenszkijnek. Ez már nem az első fenyegetés, ami az ukránoktól érkezik. Nemrég maga Zelenszkij fenyegette meg halálosan Orbán Viktor miniszterelnököt, jelezve, hogy ha a magyar kormányfő nem áll el a vétó tervétől a kilencvenmilliárd eurós Európai Uniós hadikölcsön ügyében, akkor „megadja a lakcímét az ukrán fegyveres erőknek”.

Alekszej Zsulavszkij ukrán politikai elemző pedig nemrég egy videóban kijelentette, hogy szerinte hiába követeli Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték újraindítását.

- fogalmazott.

Orbán hisz magában, és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, becsomagolják az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így

– fogalmazott Zsulavszkij. Az ukrán szakértő ezzel lényegében nyíltan elismerte, hogy a Barátság vezeték politikai okok miatt nem indul újra.