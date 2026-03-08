Megint kiderült, hogy a Tisza az ukránokhoz húz: az igazságügyi szakértőjük védi az ukrán aranykonvojt

Nem akármilyen szállítmányt fogtak el a napokban a magyar autópályán a TEK és a NAV emberei. Két ukrán rendszámú pénzszállító ugyanis dollár- és eurómillió kötegeket, illetve közel 10 kiló aranyrudat szállított komoly katonai, illetve titkosszolgálati kísérettel. Az ukránok azonnal heves magyarázkodásba kezdtek, állítják, csak az egyik állami bank pénzszállítói tartottak Ausztriából Ukrajnába. Az ügy azonban tele van ellentmondásokkal: miért nem átlátható átutalással bonyolították le a banki tranzakciót, miért az M5-ös autópályán haladt az aranykonvoj, mikor Ukrajna nem arra van, illetve miért kellett volt katonai vezetőkkel kísérni a rakományt? Az ügy további érdekessége, hogy a pénzszállítók ügyvédjének irodájában dolgozik a Tisza Párthoz több szálon kötődő Laczó Adrienn.
A Mandiner számolt be arról, hogy az elfogás után melyik ügyvéd került az ukrán pénzszállítók mellé. Nem más, mint Horváth Lóránt, akinek ügyvédi irodájában dolgozik Laczó Adrienn, egykori bíró, aki több szálon is köthető a Tisza Párthoz.
Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomodmagammal együtt – a Tisza Pártban látom
— írta a ma már ügyvédként tevékenykedő nő korábban közösségi oldalán.
Sőt, időközben az is kiderült, hogy a Tisza alelnökével, Tarr Zoltánnal rendszeresen találkozgatnak, hogy kidolgozzanak egy igazságügyi helyreállítási tervet. Ezt maga Tarr Zoltán fecsegte ki - ismét.
Elmondhatom, mert most már nem titok: a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki kiugrott bíró (...), és van egy egyesületük (...), ahol azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember, sok energia befektetésével eltérítették az országot. Ez azért nagyon jó, mert készülünk arra, hogyha lesz választás, és azon sikerül olyan eredményt elérnünk, akkor hozzá kell nyúlnunk azokhoz az elrontott, tudatosan szétszedett dolgokhoz, amelyek az országot jelentik, és ennek egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás rendbetétele, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása
— fogalmazott a Tisza alelnöke.
Vagyis, ha hatalomra kerülnek, akkor nekimennek az igazságszolgáltatási rendszernek is.
Laczó Adrienn egy interjúban úgy fogalmazott, "ha a jogállamot nem is kell teljesen megerőszakolni, de okosan kell használni". Ugyanebben a Tűzfalcsoport által közzétett interjúban egyébként Laczót konkrétan a Tisza programírójaként mutatták be, vagyis a párton belül egyáltalán nem mellékes a szerepe. És mily meglepő, épp abban az ügyvédi irodában dolgozik, ami most az aranykonvoj tagjait védi. Sőt, a Telexnek már nyilatkozott is, mondván, hogy ebben a pénzszállítmányban nem volt semmi különös. Egy újabb bizonyíték, hogy hány szálon kötődik a Tisza az ukrán vezetőséghez.
