Lenyűgöző volt a szegedi Háborúellenes Gyűlés: Lássuk a legfontosabb pillanatait

A december 20-i szegedi Háborúellenes Gyűlés minden várakozást felülmúlt: már jóval a hivatalos kezdés előtt megtelt a helyszín, a tömeg folyamatosan érkezett, és egyértelművé vált, hogy az idei zárórendezvény az egyik legsikeresebb esemény lesz a sorozat történetében. Sztárok, zenészek, médiaszemélyiségek és politikai megszólalók sorakoztak fel a béke ügye mellett, miközben a közönséget érzelmes produkciók, ironikus beszólások, erős politikai üzenetek és felejthetetlen zenei pillanatok várták. Szőke András gondolatai, Radics Gigi és Curtis közös EDDA-feldolgozása, Fásy Ádám határozott kiállása a sajtószabadság mellett, Pataky Attila erős üzenetei, valamint Nagy Feró és Tóth Gabi megszólalásai mind hozzájárultak ahhoz, hogy a szegedi esemény valódi mérföldkővé váljon.

A szegedi Háborúellenes Gyűlés látványa önmagáért beszél (Fotó: MW)

A szegedi Háborúellenes Gyűlés volt az idei utolsó rendezvény

Az egyik legnagyobb hatású gondolatot Szőke András filmrendező-színész fogalmazta meg, aki egy erős képpel írta le az összetartozás jelentőségét:

Van egy nagy fa, mi vagyunk a csúcsán virágokkal, termésekkel, és ahogy minden egyes nagy fának a törzse, a gyökerei mind egységében működik. Hogyha leválasztod erről a vidéket, leválasztod a hajszálgyökereket, ha leválasztod a földutakat, az odakötő, odavezető utakat, ha szétválasztod azt a hálózatot, ami mind csak egységében működik, akkor ez elpusztul

–jegyezte meg. Szavai pontosan illeszkedtek a Háborúellenes Gyűlés üzenetéhez: a béke, az ország, a város és a vidék sorsa elválaszthatatlan egymástól.

Szőke András Szabó Zsófinak beszélt az összetartozásról (Fotó: Hír TV)

Rákay Philip és Szabó Zsófi ismét elemükben voltak

A műsorvezetők, Szabó Zsófi és Rákay Philip már a színpadra lépésükkel magukkal ragadták a közönséget. A nyitány előtt az Attraction látványszínház érzelmes produkciója alapozta meg a hangulatot, majd Philip a színpadról visszatekintve szinte szavakat sem talált: „Még egy picit gyönyörködöm, ha megengedik nekem. Elképesztőek vagytok”. Később hozzátette:

Talán soha nem volt még aktuálisabb a jelmondatunk, mint ezen a héten. Aki békét akar, velünk tart. Milyen jó lenne, ha az Európai Unió politikusai is megértenék az üzenetünket

– szólt a fontos gondolat. A Tisza-parti város neve kapcsán sem maradt el az irónia: „A gyönyörű, szőke Tisza is eszembe jut, de mégsem hagyhatjuk azt, hogy egy szemfényvesztő, hiteltelen politikai búcsúcédula-árus elvegye tőlünk Petőfi Sándor imádott folyójának nevét. Álljon már meg a menet!” – fakadt ki Rákay Philip, amire Szabó Zsófi így reagált: „Meglátod majd Philip, tiszavirág életű próbálkozás lesz”.