Lenyűgöző volt a szegedi Háborúellenes Gyűlés: Lássuk a legfontosabb pillanatait

A december 20-i szegedi Háborúellenes Gyűlés minden várakozást felülmúlt: már jóval a hivatalos kezdés előtt megtelt a helyszín, a tömeg folyamatosan érkezett, és egyértelművé vált, hogy az idei zárórendezvény az egyik legsikeresebb esemény lesz a sorozat történetében. Sztárok, zenészek, médiaszemélyiségek és politikai megszólalók sorakoztak fel a béke ügye mellett, miközben a közönséget érzelmes produkciók, ironikus beszólások, erős politikai üzenetek és felejthetetlen zenei pillanatok várták. Szőke András gondolatai, Radics Gigi és Curtis közös EDDA-feldolgozása, Fásy Ádám határozott kiállása a sajtószabadság mellett, Pataky Attila erős üzenetei, valamint Nagy Feró és Tóth Gabi megszólalásai mind hozzájárultak ahhoz, hogy a szegedi esemény valódi mérföldkővé váljon.
Az egyik legnagyobb hatású gondolatot Szőke András filmrendező-színész fogalmazta meg, aki egy erős képpel írta le az összetartozás jelentőségét:
Van egy nagy fa, mi vagyunk a csúcsán virágokkal, termésekkel, és ahogy minden egyes nagy fának a törzse, a gyökerei mind egységében működik. Hogyha leválasztod erről a vidéket, leválasztod a hajszálgyökereket, ha leválasztod a földutakat, az odakötő, odavezető utakat, ha szétválasztod azt a hálózatot, ami mind csak egységében működik, akkor ez elpusztul
–jegyezte meg. Szavai pontosan illeszkedtek a Háborúellenes Gyűlés üzenetéhez: a béke, az ország, a város és a vidék sorsa elválaszthatatlan egymástól.
A műsorvezetők, Szabó Zsófi és Rákay Philip már a színpadra lépésükkel magukkal ragadták a közönséget. A nyitány előtt az Attraction látványszínház érzelmes produkciója alapozta meg a hangulatot, majd Philip a színpadról visszatekintve szinte szavakat sem talált: „Még egy picit gyönyörködöm, ha megengedik nekem. Elképesztőek vagytok”. Később hozzátette:
Talán soha nem volt még aktuálisabb a jelmondatunk, mint ezen a héten. Aki békét akar, velünk tart. Milyen jó lenne, ha az Európai Unió politikusai is megértenék az üzenetünket
– szólt a fontos gondolat. A Tisza-parti város neve kapcsán sem maradt el az irónia: „A gyönyörű, szőke Tisza is eszembe jut, de mégsem hagyhatjuk azt, hogy egy szemfényvesztő, hiteltelen politikai búcsúcédula-árus elvegye tőlünk Petőfi Sándor imádott folyójának nevét. Álljon már meg a menet!” – fakadt ki Rákay Philip, amire Szabó Zsófi így reagált: „Meglátod majd Philip, tiszavirág életű próbálkozás lesz”.
A zenei csúcspontot Radics Gigi és Curtis fellépése jelentette, akik az EDDA Művek legendás dalát, az „Ünnep”-et adták elő újragondolt formában. A közönség együtt énekelt, sokan meghatódva vették elő telefonjaikat. Pataky Attila ugyan személyesen nem tudott jelen lenni, de üzenete így is erőteljesen jelen volt: „Hallottam a dalt, nagyon tetszett, beletették azt a munkát, amit kellett, Gigi hangja egyenesen éteri. Felöltöztették a dalt, ami olyan lett, mint egy karácsonyfa, méltó az ünnep hangulatához. Ezer áldásomat küldöm a nemzetre és a mai napra kifejezetten Szegedre”.
A rendezvény egyik legforróbb témája lapunk különkiadásának betiltása és Magyar Péter bírósági hadjárata volt. Fásy Ádám egyértelműen kiállt a sajtószabadság mellett:
Nincs joga senkinek sem betiltani egy lapot! Demokrácia van és sajtószabadság. Mindenki úgy fogalmazhatja meg a véleményét, ahogy csak szeretné, ezért semmi joga nincs egy ilyenhez
– szögezte le Fásy Ádám.
A sztárok jelenléte tovább erősítette az esemény súlyát: Mészáros Nóra, ifjabb Schobert Norbert, Harsányi Levente és Tóth Gabi is feltűnt a tömegben. Sasvári Sándor őszinte vallomást tett: „Évtizedek óta kísérem Orbán Viktort, és kísérem figyelemmel a tevékenységét, amit a béke érdekében még erősebben hajt végre, igen eredményesen, úgy érzem.Egyre többen jönnek rá, hogy ez az út az egyetlen, ami járható, semmiképpen nem szabad, hogy háborúba sodródjon Európa". Nagy Feró ezúttal sem finomkodott: „Fontos itt lenni, mert Európa nagyon nagy bajban van, és ha valakik megmenthetik Európát, azok mi vagyunk, a patrióták” – vallotta be. A tiltott különszám kapcsán pedig így fogalmazott: „Az összes haverunk itt van benne, reméljük, hogy eltűnnek a fenébe”– utalt Magyar Péterre és Ruszin-Szendi Romuluszra.
Tóth Gabi hangsúlyozta, hogy a béke ügye nem pártpolitikai kérdés: „Nekem az egyik legfontosabb az, hogy ez egy olyan kérdés kell legyen, ami pártpolitikától teljesen független… Mind a két oldalnak van felelőssége benne, hogy összetalálkozzunk és ne legyen ennyire szélsőséges a hangulat”. A háborúról pedig így beszélt: „Azon kívül, hogy értelmetlenül halnak meg emberek, ha nem gondolkodunk, akkor még az ükunokáink is ezt a háborút fogják megfizetni… Másokra is kell gondolni a saját életünkön kívül"– árulta el az énekesnő.
A program záróakkordja igazán nagyot ütött: Radics Gigi mellett a gyimesfelsőloki gimnázium énekkar, a kisteleki Harmónia Kórus, a dóm kórus és Kis Péter Gábor is színpadra lépett. A gyerekek az énekesnővel a Kis karácsony, nagy karácsony című ünnepi dalt énekelték, ami meghozta a nézők ünnepi hangulatát. Ezzel a megható és családias produkcióval búcsúzott el erre az évre a Háborúellenes Gyűlés. Idén tehát öt békét ünneplő esemény volt különböző nagyvárosokban és ezúttal is fontos üzenetek hangzottak el. Emellett Orbán Viktor Lázár Jánossal együtt tartott egyfajta évi összegzőt, és arról is beszéltek, milyen fontos feladatok várnak ránk jövőre.
