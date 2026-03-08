Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fucsovics Márton felesége stílusosan öltözött, mindenki elől ellopta a showt

Fucsovics Márton
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 11:30
Molnár Ninitenisz
Molnár Nini ezúttal is a helyszínen szurkolt. Fucsovics Márton felesége dívaként tűnt fel a bravúrgyőzelemnél.

Fucsovics Márton bravúros, 2-0-ás győzelemmel jutott az Indian Wells-i tenisztorna 3. fordulójába, miután legyőzte az ötödik kiemelt Lorenzo Musettit. A magyar játékos felesége, Molnár Nini ezúttal is stílusos megjelenésével került a figyelem középpontjába.

Fucsovics Márton bravúros győzelmet aratott az amerikai tenisztornán
Fucsovics Márton bravúros győzelmet aratott az amerikai tenisztornán Fotó: David Balogh

Fucsovics Márton felesége ellopta a showt

A magyar teniszező és szerelme tavaly szeptemberben házasodott össze, és Nini azóta - amikor csak teheti - elkíséri férjét a versenyekre. Így történt ez most is: Molnár Nini a lelátóról szurkolt Fucsovics Mártonnak.

Nem is akármilyen megjelenéssel: stílusos öltözékével szinte ellopta a reflektorfényt párja elől. Nini a közösségi oldalán is megosztott egy fotót, amelyen szó szerint dívaként pózol.

Molnár Nini igazi dívaként jelent meg az amerikai tenisztornán
Molnár Nini igazi dívaként jelent meg az amerikai tenisztornán Fotó: Instagram

Fucsovics Márton a nyolcaddöntőbe jutásért a tornán 30. helyen kiemelt francia Arthur Fils ellen lép pályára vasárnap 19.00-kor. A szurkolók pedig biztosak lehetnek benne, hogy Molnár Nini ezúttal is ott lesz a lelátón, és stílusos összeállításban szurkol majd férjének.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu