Fucsovics Márton felesége stílusosan öltözött, mindenki elől ellopta a showt

Fucsovics Márton bravúros, 2-0-ás győzelemmel jutott az Indian Wells-i tenisztorna 3. fordulójába, miután legyőzte az ötödik kiemelt Lorenzo Musettit. A magyar játékos felesége, Molnár Nini ezúttal is stílusos megjelenésével került a figyelem középpontjába.
A magyar teniszező és szerelme tavaly szeptemberben házasodott össze, és Nini azóta - amikor csak teheti - elkíséri férjét a versenyekre. Így történt ez most is: Molnár Nini a lelátóról szurkolt Fucsovics Mártonnak.
Nem is akármilyen megjelenéssel: stílusos öltözékével szinte ellopta a reflektorfényt párja elől. Nini a közösségi oldalán is megosztott egy fotót, amelyen szó szerint dívaként pózol.
Fucsovics Márton a nyolcaddöntőbe jutásért a tornán 30. helyen kiemelt francia Arthur Fils ellen lép pályára vasárnap 19.00-kor. A szurkolók pedig biztosak lehetnek benne, hogy Molnár Nini ezúttal is ott lesz a lelátón, és stílusos összeállításban szurkol majd férjének.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.