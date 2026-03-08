Fucsovics Márton felesége stílusosan öltözött, mindenki elől ellopta a showt

Fucsovics Márton bravúros, 2-0-ás győzelemmel jutott az Indian Wells-i tenisztorna 3. fordulójába, miután legyőzte az ötödik kiemelt Lorenzo Musettit. A magyar játékos felesége, Molnár Nini ezúttal is stílusos megjelenésével került a figyelem középpontjába.

Fucsovics Márton bravúros győzelmet aratott az amerikai tenisztornán Fotó: David Balogh

Fucsovics Márton felesége ellopta a showt

A magyar teniszező és szerelme tavaly szeptemberben házasodott össze, és Nini azóta - amikor csak teheti - elkíséri férjét a versenyekre. Így történt ez most is: Molnár Nini a lelátóról szurkolt Fucsovics Mártonnak.

Nem is akármilyen megjelenéssel: stílusos öltözékével szinte ellopta a reflektorfényt párja elől. Nini a közösségi oldalán is megosztott egy fotót, amelyen szó szerint dívaként pózol.

Molnár Nini igazi dívaként jelent meg az amerikai tenisztornán Fotó: Instagram

Fucsovics Márton a nyolcaddöntőbe jutásért a tornán 30. helyen kiemelt francia Arthur Fils ellen lép pályára vasárnap 19.00-kor. A szurkolók pedig biztosak lehetnek benne, hogy Molnár Nini ezúttal is ott lesz a lelátón, és stílusos összeállításban szurkol majd férjének.