Egyéves lett Szarvas Andi kislánya: „Megtaláltam a helyem az anyaságban, de egy érzelmi hullámvasút az egész..."

Szarvas Andi szépségkirálynőként robbant be a köztudatba, a 2018-as Miss World Hungary győztese azóta boldog feleség és csodaszép édesanya. Már a terhessége idején is rendkívül tudatosan készült az anyaságra és a kisgyermekes mindennapokra, így tulajdonképpen semmi meglepetés nem érte, minden akadályt könnyedén vesz.

Szarvas Andi gyereke, Zina egyéves lett

A kis Zina születésnapjára dekorációval és szolid családi ünnepléssel készülnek a szülők. Nem akartak nagy partit szervezni, mert ez az első születésnapja, ilyenkor még más szempontok fontosak, inkább megpróbálják széppé tenni a napját.

Nehezen tudatosul bennem, hogy már eltelt egy év, szinte észrevétlenül tűnt el. Nagyon vagány csajszi lett belőle, elképesztően aranyos, szépen fejlődik és imád enni. Most épp növekszik a felső foga oldalt, eddig ez viseli meg a legjobban. Közben meg, ha nem az van, amit ő szeretne, akkor ordít és rám szól, néha én magam is meglepődök, micsoda akaratereje van!

- kezdte nevetve Andi, aki egyébként a mostani időszakot nehezebben viseli a szokottnál. Mint mondja, nem egyszerű kislányával elindulni, hiszen nagyon aktív, mászik mindenhová, ami otthoni környezetben még rendben van, de idegen helyen - akár kültéren, vagy kávézóban - ez sokkal nehezebb. Babakocsiban már rég unatkozik, járni viszont még nem tud.

Az első születésnapján azt hittem, már járni fog, de nem így történt. Persze nem bánom, mert már nagyon közel vagyunk ehhez és sokan mondják, hogy nem szabad siettetni a dolgokat; főleg úgy, hogy tényleg minden rendben van vele és én is nagyon megtaláltam a helyemet az anyaságban. Nem tudom, mennyire változtam meg, úgy érzem, hogy csak minimálisan. Egy érzelmi hullámvasút ez az egész. Most értettem csak meg igazán, hogy mit jelent ez pontosan

- mesélte a Borsnak az egykori szépségkirálynő.

Szarvas Andi kislányának természetesen vannak jobb és nyűgösebb napjai is, ami az édesanyára is kihatással van, ugyanakkor a jó napoknak mindig tudnak örülni: