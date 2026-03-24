Egyéves lett Szarvas Andi kislánya: „Megtaláltam a helyem az anyaságban, de egy érzelmi hullámvasút az egész..."

Szarvas Andi szépségkirálynőként robbant be a köztudatba, a 2018-as Miss World Hungary győztese azóta boldog feleség és csodaszép édesanya. Már a terhessége idején is rendkívül tudatosan készült az anyaságra és a kisgyermekes mindennapokra, így tulajdonképpen semmi meglepetés nem érte, minden akadályt könnyedén vesz.
A kis Zina születésnapjára dekorációval és szolid családi ünnepléssel készülnek a szülők. Nem akartak nagy partit szervezni, mert ez az első születésnapja, ilyenkor még más szempontok fontosak, inkább megpróbálják széppé tenni a napját.
Nehezen tudatosul bennem, hogy már eltelt egy év, szinte észrevétlenül tűnt el. Nagyon vagány csajszi lett belőle, elképesztően aranyos, szépen fejlődik és imád enni. Most épp növekszik a felső foga oldalt, eddig ez viseli meg a legjobban. Közben meg, ha nem az van, amit ő szeretne, akkor ordít és rám szól, néha én magam is meglepődök, micsoda akaratereje van!
- kezdte nevetve Andi, aki egyébként a mostani időszakot nehezebben viseli a szokottnál. Mint mondja, nem egyszerű kislányával elindulni, hiszen nagyon aktív, mászik mindenhová, ami otthoni környezetben még rendben van, de idegen helyen - akár kültéren, vagy kávézóban - ez sokkal nehezebb. Babakocsiban már rég unatkozik, járni viszont még nem tud.
Az első születésnapján azt hittem, már járni fog, de nem így történt. Persze nem bánom, mert már nagyon közel vagyunk ehhez és sokan mondják, hogy nem szabad siettetni a dolgokat; főleg úgy, hogy tényleg minden rendben van vele és én is nagyon megtaláltam a helyemet az anyaságban. Nem tudom, mennyire változtam meg, úgy érzem, hogy csak minimálisan. Egy érzelmi hullámvasút ez az egész. Most értettem csak meg igazán, hogy mit jelent ez pontosan
- mesélte a Borsnak az egykori szépségkirálynő.
Szarvas Andi kislányának természetesen vannak jobb és nyűgösebb napjai is, ami az édesanyára is kihatással van, ugyanakkor a jó napoknak mindig tudnak örülni:
Korábban mindig ezer fokon égtem, mentem mindenhová, most jól esik egy kicsit ez a lelassulás. Persze van, hogy hiányzik a régi tempó, de valamelyest azért csendesebb lettem és jobban szeretek magamban lenni, szerintem ez így van jól. A férjem sokszor felajánlja, hogy menjek el barátnőkkel beülni valahová, vagy moziba, de van, hogy annyi is bőven jól esik, ha elviszi Zinát és egyedül tudok lenni egy órát.
A fiatal anyuka úgy érzi, most kezd újra visszatérni, szerinte az elmúlt egy év nagyon sokat tanított neki. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy megszokja az új élethelyzetet és elfogadja, hogy az élete már másról szól és mások a prioritások. Szarvas Andi férje egyébként nagyon sokat segít az otthoni dolgokban, részt vesz a baba körüli teendőkben, így Andi mindig nyugodt szívvel hagyja otthon Zinát az apukájával, kiváltképp, hogy most már a vállalkozások tekintetében is egyre több munkát visszavett magához.
Egyre jobban visszatértem, amit nagyon nehéz menedzselni egy egyéves mellett, de nőként egyébként is mindig nehezebb, hiszen bármi van, akkor azért inkább nekem kell átszervezni, lemondani, vagy nem megcsinálni a dolgokat. De hamarosan majd bölcsibe, oviba is mehet Zina, illetve nagyon szuper segítségeink is vannak a nagyszülők személyében. Gyorsan telik az idő és napról napra könnyebb lesz
- folytatta Andi, akinek az elmúlt hetek nem voltak épp nyugalmasak.
A csinos híresség néhány hete épp Dubajban pihent volna férjével és kislányával, amikor a háborús helyzet miatt lezárták a repülőteret és nem jutottak haza. A napokig tartó megpróbáltatások ellenére Andi elárulta: igyekeztek még ebben a helyzetben is megtalálni a jó pillanatokat és élvezni a kikapcsolódást:
Itthon állandóan a nappaliban vagyunk Zinával, néha ez is fárasztó, Dubajban pedig pont azon mosolyogtam, hogy mit nem adnék érte, ha újra a nappaliban ücsöröghetnénk. Kevés volt a másfél nap nyaralás és nyilván nem volt jó érzés átélni a légitámadásokat testközelből, főleg úgy, hogy Zsoltival nagyon szeretjük Dubajt, sokszor voltunk már mindketten. De örülök, hogy itthon vagyunk és épségben hazaértünk, nincs ennél fontosabb. Zina mindennapjai pont azóta borultak meg egy kicsit, de tudom, hogy nem ez az egyetlen ok, hiszen egyévesen szeparációs szorongása is van, úgyhogy most tényleg csak engem akar. Vannak most gyengébb heteim, ezt nagyon érzem, de azért ő mindenért kárpótol.
