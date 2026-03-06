Szenzáció! 37 évesen lesz nagypapa a magyar énekes - Váradi Olasz: „Bizony, jön a baba!"

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
37 évesen lesz nagypapa a népszerű magyar énekes. Váradi Olasz pozitív terhességi tesztről posztolt, ám van egy kis "turpisság" a dolgokban.
Váradi Olasz több mint 25 éve aktív a zenei pályán, a népszerű énekes pedig most szenzációs hírt osztott meg népes követőtáborával. Pozitív terhességi tesztről posztolt, de van egy kis turpisság a dologban!

Váradi Olasz unokának örül
Váradi Olasz családbővülésről vallott... (Fotó: Facebook/Váradi Olasz)

Bővül Váradi Olasz családja!

A Váradi Roma Café egykori tagja pozitív terhességi tesztről osztott meg fényképet a közösségi oldalán. A nyolcgyermekes édesapa a Bors felkeresésére elárulta, valóban jön a baba, de nem az ő kilencedik csemetéjéről van szó…

Bizony, jön a baba! De nem sajátom: hanem az unokám!” – árulta el lapunknak az énekes, aki mindössze 37 évesen lesz nagypapa!

Az elsőszülött fiamnál jön a baba, ő már 19 éves. Én 18 éves voltam, mikor ő született, szóval nem olyan meglepő. De azért nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatalon leszek nagypapa. Nem érzem magam annak… – kezdte jókedvűen a lapunknak.

Nagyon nagy a boldogság, imádom a gyerekeimet: nyolcan vannak! 21 éve vagyok az anyjukkal. Sok mindent megéltünk már együtt, de a fő, hogy még egyben van a család. Nagyon összetartóak vagyunk, sokat fogunk majd babázni is.

Váradi Olasz legidősebb fia apa lesz! (Fotó: Váradi Olasz)

Váradi Olasz felesége szerint is, megérzi, milyen nemű lesz a baba

„A vizsgálatok még nem mutatják ki, hogy fiú vagy lány lesz. Viszont van ez a talentumom: én mind a nyolc gyerekemnél eltaláltam, hogy mi lesz, az ikreket is. Ilyen áldást kaptam, hogy erre ráérzek…”

- mesélte az énekes. És hogy mit gondol a születendő unoka kapcsán?

Fiút érzek” – mosolygott sejtelmesen a népszerű előadó, aki még hozzátette, hamarosan nagyszabású babaváró bulit rendeznek.

A feleségemmel szervezzük majd a bulit, olyan lesz, mint egy kisebb lagzi

– vagy nem is olyan kicsi, ugyanis a létszám nem korlátozódik a szűk családi körre.

Nagy a család és barátok is jönnek. Több százan leszünk – mosolygott Váradi Olasz.

Váradi Olasz gyerekeinek száma immáron végleges?

Bár a terhességi teszteket látva sokan azt hitték, az olaszos kapcsolatban élő Váradi Olasz és Debóra kilencedik gyermeket vállal, ám ez tévedés. Jelenleg az unoka érkezését várják, az énekes pedig úgy érzi, így már furcsa lenne újabb gyermeket vállalnia.

Így már nem valószínű, hogy lesz kilencedik gyerekem. Nagyon fontos volt, hogy egy nőtől szülessenek gyermekeim. Nagyon szeretem a családomat, és szeretek babázni is, de így már nem valószínű, hogy lesz kilencedik gyermekünk. Furcsa is lenne az unoka születése miatt. De így kerek a családunk, nagyon hálás vagyok” − zárta az énekes, akit korábban Cseke Katinkával boronáltak össze.

 

