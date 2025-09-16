Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Alig tartották meg az esküvőt, máris elköltözött Szandi lánya

Szandi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 15:35 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 16. 15:57
Szandi lányaBogdán Blanka
Nem sokkal a titkos esküvő után újabb döntést hozott Bogdán Blanka. Szandi lánya elköltözött. Na de hova?

Las Vegasban, egy titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent szerelmének, Ricardónak Szandi lánya. Bogdán Blanka júliusban állt oltár elé, de úgy tűnik, máris újabb döntést hozott: elköltözik! Persze újdonsült férjével együtt! "Életem legjobb döntése" - írta nyáron, az esküvőt követően közösségi oldalán Blanka, akinek szülei sajnos nem lehettek ott a ceremónián.

Szandi lánya Amerikában él
Szandi lánya, Bogdán Blanka - valamint férje - a költözés mellett döntöttek  Fotó: Markovics Gábor

Ide költözik Szandi lánya

Szandi a Metropolnak árulta el a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adását követően: lánya már kisgyerekként, négyévesen is tudta, hogy valahol nagyon messze fog élni, így aligha érte meglepetésként a szülőket, amikor Blanka bejelentette: Amerikába költözik. Seattle-ben telepedett le, ahol nem csak önmagát találta meg, de a boldogságot is. Most pedig - közösségi médiás bejegyzése tanúsága szerint - egy új fejezetet nyitott az életében férjével együtt, ugyanis Los Angelesbe, Kaliforniába költöztek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu