Alig tartották meg az esküvőt, máris elköltözött Szandi lánya

Las Vegasban, egy titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent szerelmének, Ricardónak Szandi lánya. Bogdán Blanka júliusban állt oltár elé, de úgy tűnik, máris újabb döntést hozott: elköltözik! Persze újdonsült férjével együtt! "Életem legjobb döntése" - írta nyáron, az esküvőt követően közösségi oldalán Blanka, akinek szülei sajnos nem lehettek ott a ceremónián.

Szandi lánya, Bogdán Blanka - valamint férje - a költözés mellett döntöttek Fotó: Markovics Gábor

Ide költözik Szandi lánya

Szandi a Metropolnak árulta el a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adását követően: lánya már kisgyerekként, négyévesen is tudta, hogy valahol nagyon messze fog élni, így aligha érte meglepetésként a szülőket, amikor Blanka bejelentette: Amerikába költözik. Seattle-ben telepedett le, ahol nem csak önmagát találta meg, de a boldogságot is. Most pedig - közösségi médiás bejegyzése tanúsága szerint - egy új fejezetet nyitott az életében férjével együtt, ugyanis Los Angelesbe, Kaliforniába költöztek.