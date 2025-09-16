Alig tartották meg az esküvőt, máris elköltözött Szandi lánya

Las Vegasban, egy titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent szerelmének, Ricardónak Szandi lánya. Bogdán Blanka júliusban állt oltár elé, de úgy tűnik, máris újabb döntést hozott: elköltözik! Persze újdonsült férjével együtt! "Életem legjobb döntése" - írta nyáron, az esküvőt követően közösségi oldalán Blanka, akinek szülei sajnos nem lehettek ott a ceremónián.
Szandi a Metropolnak árulta el a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adását követően: lánya már kisgyerekként, négyévesen is tudta, hogy valahol nagyon messze fog élni, így aligha érte meglepetésként a szülőket, amikor Blanka bejelentette: Amerikába költözik. Seattle-ben telepedett le, ahol nem csak önmagát találta meg, de a boldogságot is. Most pedig - közösségi médiás bejegyzése tanúsága szerint - egy új fejezetet nyitott az életében férjével együtt, ugyanis Los Angelesbe, Kaliforniába költöztek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.