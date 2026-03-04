Megvan a véleménye: Christian Bale végre megszólalt az új Amerikai pszichoról

Christian Bale-nek határozott véleménye van, és ezt nem is rejti véka alá. Miközben éppen legújabb filmje, a Maggie Gyllenhaal által rendezett The Bride! premierjén vett részt, a The Hollywood Reporter újságírója megkérdezte, mit gondol az Amerikai pszicho remake-ről, amiről egyre több pletyka kering Hollywoodban.

Christian Bale felejthetetlen volt az Amerikai pszichoban, 26 éve nem tud szabadulni a szereptől (Fotó: Entertainment Pictures)

Amerikai pszicho: új adaptáció készül

Christian Bale játszotta az 1991-es Bret Easton Ellis regény adaptációjában Patrick Bateman szerepét. Az Amerikai pszicho 2000-ben készült feldolgozását Mary Harron rendezte, akinek anno nem szavaztak túlzott bizalmat a kritikusok, ám a 26 évvel ezelőtt készült mozi parádésan helytállt a pénztáraknál, mára pedig igazi kultikus alkotássá vált. Bárkinek nehéz dolga van, aki egy korábbi, már bizonyítottan sikeres filmből akar újabb feldolgozást készíteni, azonban Luca Guadagnino rendezőt nem lehet eltántorítani. Konkrét információk még nem nagyon láttak napvilágot a készülő projekttel kapcsolatban, de természetesen mindenkit az érdekel, ki veszi át Patrick Bateman szerepét. Az IMDB berkeiben azt suttogják, hogy a Rajtakapva sztárja, Austin Butler lehet a szerencsés, de ezt még maga a rendező sem erősítette meg. Annyi bizonyos, hogy Guadagnino szándéka nem egy remake elkészítése, hanem Ellis regényének “újraadaptálása”.

“Nagyon keményen dolgozunk rajta, hogy vászonra vigyük az Amerikai pszicho új adaptációját. Nagyon szeretem ezt a regényt és mély hatást gyakorolt rám.”

A Christian Bale-filmek legikonikusabb darabja? A színész bátornak tartja azt, aki újra hozzá mer nyúlni Bret Easton Ellis regényéhez (Fotó: Entertainment Pictures)

A forgatókönyvet Scott Z. Burns jegyzi, de az ő és a rendező személyén kívül másról nem érkeztek megerősített információk. Austin Butler neve mellett viszont már olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy a főhőst nemcserés támadás éri, vagyis Patrick Bateman ebben a verzióban akár nő is lehet. Láttunk már ilyen spekulációkat az Indiana Jones vagy a James Bond-filmek körül, ami nem igazán nyerte el a rajongók tetszését. Nem alakult ez másként az Amerikai pszicho esetében sem, de a rendező Luca Guadagnino pontot tett a találgatások végére, és megnyugtatta a felháborodott mozirajongókat: Patrick Bateman nem lesz nő.