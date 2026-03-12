Szerelem szövődik a Séfek Séfe egyik versenyzője és séfe közt?

Kétségtelen, hogy jó pár "első" volt már a Séfek Séfe 2026-os, hetedik évadában!

Lukasz lebukott? Tischler Petrának csapná a szelet a Séfek Séfe stúdiójában? Fotó: TV2

Eddig még soha nem történt meg, hogy tettlegesség miatt ki kellett zárni valakit. Olyan sem volt, hogy mentőt kellett hívni, olyan rosszul lett az egyik játékos. De bizony az is egy "első" volt, hogy Krausz Gábor korábban még egy alkalommal sem jelentette ki kóstolás közben: olyan rosszul van a felszolgált ételektől, hogy egyetlen falat nem megy már le a torkán, így innentől "szemmel" folytatja az értékelést. Az ugyanakkor még várat magára, hogy szerelem lobbanjon egy séf és egy játékos között. Vagy tán már nem is oly sokáig?

Séfek Séfe: Ámor nyila eltalálta Lukaszt?

Lukasz amellett, hogy kétségtelenül az egyik legkarakteresebb játékos a feketék csapatában, az is igaz, hogy szinte minden stúdióban feltűnő nőt meg akar hívni a bisztróba. Így volt ez az amerikai focis nap cheerleadereivel, vagy épp a latin-amerikai nap szambatáncosaival, de bizony még a derelyesütésben segítő asszonyok körül is ott legyeskedett - noha neki nem is kellett a főzésben részt vennie, csak fokhagymát pucolni állították be. Ilyen előélettel aligha meglepő, hogy többek szerint már a zöldek séfje, Tischler Petra is bekerült a látókörébe.

Nem tudom, a Lukasszal mi történt, de úgy néz ki, beleszerelmesedett a Petrába, mert csak a Petra kisasszony volt, a Petra séf, a Petra így, a Petra úgy...

– összegezte Piró a látottakat, hozzátéve: ő egyáltalán nem bánná, ha Lukasz a későbbiekben már nem a feketéket "erősítené".