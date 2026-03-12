Elszólták magukat: örökbe fogadott Metzker Viki és BSW Gaben?

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 17:00
Metzker Vikinagy bogiferenczei gáborromantika
Romantikus pillanatokat osztott meg a házaspár. Metzker Viki ekkor egy érdekes megjegyzést is elejtett a kommentszekcióban.
Bár már évek óta egy párt alkotnak, továbbra is dúl a szerelem a lemezlovas Metzker Viki és férje, Ferenczei Gábor, avagy BSW Gaben között. Nem is csoda, hogy a hazai sztárvilág egyik legkedveltebb párosának számítanak, akiknek a kapcsolatában egyszerre van jelen a romantika, a humor és az önirónia, amit rendszeresen meg is mutatnak a közösségi oldalaikon. A házaspár jelenleg továbbra is Thaiföldön tartózkodik, ahová egyrészt munka miatt érkeztek, ám emellett jut idejük a kikapcsolódásra és a romantikázásra is. 

20210714 Budapest Dancing with the Stars második évadjának versenyzői bemutatkozása. Fotó: Máté Krisztián (MK) Ripost képen: Metzker Viki lemezlovas
Romantikus fotókkal jelentkezett Metzker Viki /  Fotó: Máté Krisztián

Így imádja egymást Metzker Viki és férje

A minap Viki a közösségi oldalán ismét néhány szerelmes pillanatot megörökítő fotóval jelentkezett, amelyekkel csakhamar megolvasztotta a követői szívét.

Mindig máshonnan csekkol be. Amúgy meg életünk sorozata

- jegyezte meg a fényképeket tartalmazó Instagram-posztjában a lemezlovas, amely nem is maradt reakció nélkül.

Örökbe fogadnátok?

- tette fel a kérdést az énekesnő, Nagy Bogi, aki korábban a párral együtt érkezett az országba.

Már örökbe vagy!

- "emlékeztette" erre válaszul Viki. Ebből is látszik, mennyire közeli kapcsolatot ápol a két híresség, akik az együtt töltött napok során több közös képpel is jelentkeztek az Instagram-oldalaikon.

Mutatjuk Metzker Viki és BSW Gaben szívmelengető fotóit!

Nagy Bogi egyébként a válását követően utazott el a BSW két tagjának - Sziklai Mátyás, Matyi, és Ferenczei Gábor, Gaben -, valamint utóbbi feleségének társaságában a mesés Thaiföldre, noha az idillbe bezavart, ahogy az énekesnő hazautazását keresztülhúzta az, amint a közel-keleti térséget érintő fegyveres konfliktus miatt több repülőjáratot töröltek vagy módosítottak, ami teljesen felborította a menetrendet. Nagy Bogi járatai is érintettek lettek, így tovább maradt az országban, mint azt eredetileg tervezte, és még egy koncertjét is le kellett fújnia. Az énekesnő végül a minap egy kalandos, 36 órás utat követően megérkezett Budapestre: a részletekről az alábbi videójában számolt be!

@bogcatubca

Hazaértem végre🥳

♬ eredeti hang - Nagy Bogi

 

