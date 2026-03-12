Döcher-gyilkosság: különleges részletek hangoztak el a törvényszéken

A vád szerint U. Alex, a vagy a becenevén Turek rendelte meg Döcher György és bolgár testőre 1999-ben, egy rákospalotai étteremben végrehajtott kivégzését. Az ügyészség álláspontja szerint ez egyfajta bartergyilkosság volt, ugyanis cserébe a bűnöző vállalta, hogy segít eltakarítani a felvidéki magyar maffiavezér, Sátor Lajos útjából a Pápay klán tagjait. A Döcher-gyilkosság tárgyalásán ma különleges jelenetek zajlottak le.

Szembesítés a Döcher-gyilkosság ügyében / Fotó: Bors

A Fővárosi Törvényszéken március 12-én két tanút szembesítettek, akik a korábbi tárgyalási napokon eltérő vallomásokat tettek. U. Alex korábbi házastársa, H. Helga és a nő fiatalkori barátja, B. András arra emlékeztek máshogy, hogy volt-e olyan, hogy a magyar-szlovák határon, Vámosszabadiban felvették kocsival Alexet. Helga tagadta, hogy ez megtörtént, a férfiben viszont elevenen él az emlékkép. Azt mindketten beismerték, hogy rendszeresen vittek együtt csomagot egy szlovákiai börtönbe Helga férjének.

Javarészt az én autómmal mentünk, és szinte mindig András vezetett. Nappal mentünk ki és nappal is jöttünk vissza

– mondta Berczeli Sándor bíró kérdésére válaszolva a nő.

A tárgyalás vezetője megállapította, hogy a szembesítés nem vezetett eredményre, majd megadta a lehetőséget Alexnek, hogy elmondja észrevételeit, illetve kérdéseket tegyen fel. Ekkor a hely komolyságához viszonyítva igencsak oldott hangulatú jelenetsor következett.

A sátoraljaújhelyi börtönben tartózkodó, a tárgyaláson távmeghallgatás formájában részt vevő elsőrendű vádlott azt tartotta fontosnak felvetni, hogy kit neveztek a társaságukban KSZ-nek. Helga Andrásra mutatott, miközben András egy határozott "engemmel" felelt. Turek ennyivel nem érte be, és azt is megkérdezte, hogy mi a becenév jelentése. A bíróság és a hallgatóság megtudhatta, hogy a megfejtés "Kis Szívem".

A bíró egy ponton megkérdezte, hogy mindez hogyan kapcsolódik az ügy érdemi részéhez, a vádlott pedig megígérte, hogy a későbbiekben azt is felfedi.

Alex a volt feleségét még arról is faggatta, hogy mikor őt bemutatta egy ismerősének, az mit gondolt a nő foglalkozásáról.

Bizalmatlan volt velem. Azt hitte, hogy besúgó vagy rendőr vagyok

– mondta Helga mosolyogva.