5 perc alatt Oscart nyerni? 8 jelölésből mindet elbukni? – Ezek a legfurcsább Oscar-rekordok

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 16:45
A hétvégén a sikerfilmeké, a fényé és a csillogásé a főszerep. Ugyanis ismét megrendezik a közel 100 éves múltra visszatekintő Oscar-díjátadó. Ilyen terjedelmes történelemmel a háta mögött pedig számos izgalmas rekorddal bír az aranyszobrocska: ezekből válogattunk.
Örökös-Tóth Lajos
Idén immár 98. alkalommal rendezik meg a filmvilág legkiemeltebb eseményét, az Oscar-gálát. Ilyenkor minden mozifanatikus tekintete Hollywoodra szegeződik, ahol a sztárvilág színe-java gyűlik össze, hogy kiderüljön, ki volt a legjobb. Az idei gála rengeteg izgalmat tartogat, a Bűnösök direktora, Ryan Coogler például rekorder lehet, hiszen győzelme esetén személyében meglehet a történelem első színes bőrű rendezője, aki elhódítja a hőn áhított kitüntetést. A gála históriakönyvét fellapozva még további számos különleges csúcsteljesítményt találunk, ezekből gyűjtöttük össze a legjobbakat.

SINNERS - Movie Set Oscar 2026
A Bűnösöket rekordmértékben jelölték Oscar-díjra, de vajon be is gyűjti mindet? (Fotó: Warner Bros. Pictures)
  • Az Oscar 2026-os gálája magyar idő szerint március 16-án, pontban éjfélkor kezdődik.
  • A magyar közönség idén is a Disney+-on követheti nyomon a díjátadót.
  • Az idei díjátadó legizgalmasabb kategóriája egyértelműen a Legjobb férfi főszereplőké, mely Timothée Chalamet bukását és Michael B. Jordan felemelkedését hozhatja el.

Ők a majd’ százéves Oscar rekorderei:

A legek legje

John Williamst nem véletlenül tartják a filmzenék királyának. A legendát eleddig 54 alkalommal jelölték, ráadásul hét külön évtizedben is, amivel azonban csak a még élő szakemberek között számít rekordernek, hiszen Walt Disney büszkélkedhet a legtöbb nominációval. A stúdiómágnás 59-szer volt érdekelt az Oscar-gálákon.

Az Oscar legnagyobb győztese

Ha pedig már rögtön szóba is került Mickey egér, Donald kacsa vagy Goofy megálmodója, a legtöbb győzelmet bezsebelő alkotót is az ő személyében tisztelhettük, mivel élete során nem kevesebb mint 22 alkalommal távozott aranyszoborral a kezében.

Az Oscar legnagyobb vesztesei

Noha eljutni egy Oscar-jelölésig is nagy dolog, azonban üres kézzel távozni a gáláról mégsem lehet túlontúl felemelő érzés. Ezt a keserédes élményt idáig Glenn Close-nak és Peter O’Toole-nak kellett a legtöbbször átélniük, akik egyaránt 8-8 alkalommal lettek nominálva, anélkül, hogy valaha is elhódították volna az aranyszobrot.

Glenn Close az Oscar-gála történetének egyik legnagyobb vesztese (Fotó: Wiktor Szymanowicz)

79 év

Ennyi esztendő választja el életkorban a legfiatalabb, valamint a legidősebb Oscar-győztest. A gálák történetének legifjabb nyertese a mindössze tízesztendős Tatum O’Neal volt, aki a Papírholdban nyújtott alakításáért kapta meg a kitüntetést 1974-ben. Az aggastyánok mezőnyében pedig a Szólíts a neveden forgatókönyvírója, James Ivory volt a nyerő, aki 2018-as gálán 89 évesen vehette át a díjat.

Ez nem egy matiné

A leghosszabb film, ami valaha Oscart nyert, a közel 4 órás, egészen pontosan 3 óra 58 perces Elfújta a szél volt című romantikus dráma volt 1939-ből.

Öt perc is elég volt

A legkevesebb képernyőidővel Oscart nyert színészek között Beatrice Straight számít befutónak, akinek mindössze 5 perc és 2 másodperc is elég volt ahhoz, hogy elhódítsa az aranyszobrocskát az 1976-os Hálózatban.

Színészmaraton

Ezzel szemben Vivien Leigh-nek maratoni színészkedésre volt szüksége. Az Elfújta a szél szépségének 2 órát, 23 percet és 32 másodpercet kellett eltöltenie a vásznon, hogy ne távozzon üres kézzel a gáláról.

Alfred Hitchcock and Robert Wise.
Alfred Hitchcock nevéhez is egy különös Oscar-rekord köthető (Fotó: Universal Archive/Universal Images Group)

Nem a szavak embere

A legrövidebb, Oscar-gálán elhangzott köszönőbeszédet Patty Duke-tól, valamint Alfred Hitchcocktól hallhattuk 1963-ban, illetve 1968-ban. Mindketten csak annyit mondtak: „Thank you”, azaz „Köszönöm”.

Nagydumás

A leghosszabb hálabeszédért nem kell ilyen régre visszamennünk, elég csak a tavalyi esztendőig, mikor is A brutalista főszerepéért Oscart kapó Adrien Brody egy 82 éve fennálló rekordot adott át a múltnak a maga 5 perc 40 másodperc hosszúságú szónoklatával.

2026-ban megtört rekord

Az idei évben egy lekörözhetetlennek hitt Oscar-teljesítményt is sikerült felülmúlni. A filmek közül ugyanis a legtöbb jelöléssel eddig a Mindent Éváról, a Titanic és A kaliforniai álom bírt, 14-14 nominálással. Ezt sikerült felülmúlnia 2026-ban a Bűnösöknek, mely 17 kategóriában indul az aranyszoborért.

 

