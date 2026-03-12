5 perc alatt Oscart nyerni? 8 jelölésből mindet elbukni? – Ezek a legfurcsább Oscar-rekordok

Idén immár 98. alkalommal rendezik meg a filmvilág legkiemeltebb eseményét, az Oscar-gálát. Ilyenkor minden mozifanatikus tekintete Hollywoodra szegeződik, ahol a sztárvilág színe-java gyűlik össze, hogy kiderüljön, ki volt a legjobb. Az idei gála rengeteg izgalmat tartogat, a Bűnösök direktora, Ryan Coogler például rekorder lehet, hiszen győzelme esetén személyében meglehet a történelem első színes bőrű rendezője, aki elhódítja a hőn áhított kitüntetést. A gála históriakönyvét fellapozva még további számos különleges csúcsteljesítményt találunk, ezekből gyűjtöttük össze a legjobbakat.
John Williamst nem véletlenül tartják a filmzenék királyának. A legendát eleddig 54 alkalommal jelölték, ráadásul hét külön évtizedben is, amivel azonban csak a még élő szakemberek között számít rekordernek, hiszen Walt Disney büszkélkedhet a legtöbb nominációval. A stúdiómágnás 59-szer volt érdekelt az Oscar-gálákon.
Ha pedig már rögtön szóba is került Mickey egér, Donald kacsa vagy Goofy megálmodója, a legtöbb győzelmet bezsebelő alkotót is az ő személyében tisztelhettük, mivel élete során nem kevesebb mint 22 alkalommal távozott aranyszoborral a kezében.
Noha eljutni egy Oscar-jelölésig is nagy dolog, azonban üres kézzel távozni a gáláról mégsem lehet túlontúl felemelő érzés. Ezt a keserédes élményt idáig Glenn Close-nak és Peter O’Toole-nak kellett a legtöbbször átélniük, akik egyaránt 8-8 alkalommal lettek nominálva, anélkül, hogy valaha is elhódították volna az aranyszobrot.
Ennyi esztendő választja el életkorban a legfiatalabb, valamint a legidősebb Oscar-győztest. A gálák történetének legifjabb nyertese a mindössze tízesztendős Tatum O’Neal volt, aki a Papírholdban nyújtott alakításáért kapta meg a kitüntetést 1974-ben. Az aggastyánok mezőnyében pedig a Szólíts a neveden forgatókönyvírója, James Ivory volt a nyerő, aki 2018-as gálán 89 évesen vehette át a díjat.
A leghosszabb film, ami valaha Oscart nyert, a közel 4 órás, egészen pontosan 3 óra 58 perces Elfújta a szél volt című romantikus dráma volt 1939-ből.
A legkevesebb képernyőidővel Oscart nyert színészek között Beatrice Straight számít befutónak, akinek mindössze 5 perc és 2 másodperc is elég volt ahhoz, hogy elhódítsa az aranyszobrocskát az 1976-os Hálózatban.
Ezzel szemben Vivien Leigh-nek maratoni színészkedésre volt szüksége. Az Elfújta a szél szépségének 2 órát, 23 percet és 32 másodpercet kellett eltöltenie a vásznon, hogy ne távozzon üres kézzel a gáláról.
A legrövidebb, Oscar-gálán elhangzott köszönőbeszédet Patty Duke-tól, valamint Alfred Hitchcocktól hallhattuk 1963-ban, illetve 1968-ban. Mindketten csak annyit mondtak: „Thank you”, azaz „Köszönöm”.
A leghosszabb hálabeszédért nem kell ilyen régre visszamennünk, elég csak a tavalyi esztendőig, mikor is A brutalista főszerepéért Oscart kapó Adrien Brody egy 82 éve fennálló rekordot adott át a múltnak a maga 5 perc 40 másodperc hosszúságú szónoklatával.
Az idei évben egy lekörözhetetlennek hitt Oscar-teljesítményt is sikerült felülmúlni. A filmek közül ugyanis a legtöbb jelöléssel eddig a Mindent Éváról, a Titanic és A kaliforniai álom bírt, 14-14 nominálással. Ezt sikerült felülmúlnia 2026-ban a Bűnösöknek, mely 17 kategóriában indul az aranyszoborért.
