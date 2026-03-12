5 perc alatt Oscart nyerni? 8 jelölésből mindet elbukni? – Ezek a legfurcsább Oscar-rekordok

Idén immár 98. alkalommal rendezik meg a filmvilág legkiemeltebb eseményét, az Oscar-gálát. Ilyenkor minden mozifanatikus tekintete Hollywoodra szegeződik, ahol a sztárvilág színe-java gyűlik össze, hogy kiderüljön, ki volt a legjobb. Az idei gála rengeteg izgalmat tartogat, a Bűnösök direktora, Ryan Coogler például rekorder lehet, hiszen győzelme esetén személyében meglehet a történelem első színes bőrű rendezője, aki elhódítja a hőn áhított kitüntetést. A gála históriakönyvét fellapozva még további számos különleges csúcsteljesítményt találunk, ezekből gyűjtöttük össze a legjobbakat.

A Bűnösöket rekordmértékben jelölték Oscar-díjra, de vajon be is gyűjti mindet? (Fotó: Warner Bros. Pictures)

Az Oscar 2026-os gálája magyar idő szerint március 16-án, pontban éjfélkor kezdődik.

2026-os gálája magyar idő szerint március 16-án, pontban éjfélkor kezdődik. A magyar közönség idén is a Disney+ -on követheti nyomon a díjátadót.

-on követheti nyomon a díjátadót. Az idei díjátadó legizgalmasabb kategóriája egyértelműen a Legjobb férfi főszereplőké, mely Timothée Chalamet bukását és Michael B. Jordan felemelkedését hozhatja el.

Ők a majd’ százéves Oscar rekorderei:

A legek legje

John Williamst nem véletlenül tartják a filmzenék királyának. A legendát eleddig 54 alkalommal jelölték, ráadásul hét külön évtizedben is, amivel azonban csak a még élő szakemberek között számít rekordernek, hiszen Walt Disney büszkélkedhet a legtöbb nominációval. A stúdiómágnás 59-szer volt érdekelt az Oscar-gálákon.

Az Oscar legnagyobb győztese

Ha pedig már rögtön szóba is került Mickey egér, Donald kacsa vagy Goofy megálmodója, a legtöbb győzelmet bezsebelő alkotót is az ő személyében tisztelhettük, mivel élete során nem kevesebb mint 22 alkalommal távozott aranyszoborral a kezében.

Az Oscar legnagyobb vesztesei

Noha eljutni egy Oscar-jelölésig is nagy dolog, azonban üres kézzel távozni a gáláról mégsem lehet túlontúl felemelő érzés. Ezt a keserédes élményt idáig Glenn Close-nak és Peter O’Toole-nak kellett a legtöbbször átélniük, akik egyaránt 8-8 alkalommal lettek nominálva, anélkül, hogy valaha is elhódították volna az aranyszobrot.

Glenn Close az Oscar-gála történetének egyik legnagyobb vesztese (Fotó: Wiktor Szymanowicz)

79 év

Ennyi esztendő választja el életkorban a legfiatalabb, valamint a legidősebb Oscar-győztest. A gálák történetének legifjabb nyertese a mindössze tízesztendős Tatum O’Neal volt, aki a Papírholdban nyújtott alakításáért kapta meg a kitüntetést 1974-ben. Az aggastyánok mezőnyében pedig a Szólíts a neveden forgatókönyvírója, James Ivory volt a nyerő, aki 2018-as gálán 89 évesen vehette át a díjat.