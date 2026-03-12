Lánya halála után először áll munkába Tommy Lee Jones: Erre a Disney+-sorozatra mondott igent a legendás színész

A Tommy Lee Jones-filmek szerelmesei már évek óta hiába böngészik a mozik műsorfüzeteit, kedvencük nevét nem lelhették fel a sorok között. A marcona arcú színészlegenda ugyanis az elmúlt évtizedekben már alaposan megválogatja, mely projektek miatt érdemes megszakítani a nyugdíjas élettel járó kényelmet. Legutoljára a 2023-as A temetésben tűnt fel Jamie Foxx társaságában, azóta viszont kizárólag a pihenés jellemezte a mindennapjait. Egészen mostanáig, hiszen a Men in Black-filmek K ügynöke 78 évesen úgy döntött, egy közel négy évtizede tartó hiátust szakít meg, és ebben a Disney+ keze is alaposan benne van.
Igen nagyot kell tekernünk az idő kerekén, ha Tommy Lee Jones legutolsó tévéműsorban betöltött szerepét keressük. Erre a Texasi krónikák: Lonesome Dove című miniszériában került sor még 1989-ben. Ekkor talán még maga Jones sem gondolta volna, hogy legközelebb csak közel 40 év múlva fog csak igent mondani egy kis képernyős felkérésre.
Ez a megtiszteltetés az Disney+-filmek és sorozatok egyik legfrissebb darabját, az Ethan Hawke főszereplésével 2025-ben bemutatott Az igazság megszállottját érte, melynek az idén januárban berendelt 2. évadában bukkan majd fel Tommy Lee Jones, ráadásul nem is kis szerepben.
A Disney+ miniszériájának középpontjában egy Lee Raybon nevű modern cowboy áll, aki Sylvester Stallone-hoz hasonlóan Tulsa városában őrzi a rendet, és mikor egy különös gyilkosság történik a nyugodalmas kisvárosban, Sherlock Holmest megszégyenítő nyomozásba kell kezdenie.
Az egész filmvilág gyászba borult, mikor idén januárban holtan találták Tommy Lee Jones lányát egy hotelszobában. A mindössze 34 esztendős Victoria Jones már régóta küzdött drogproblémákkal, halálát is az addikciójával, belső démonaival sikertelenül megvívott csatája okozta, hiszen kábítószer-túladagolás következtében vesztette életét.
A gyászt minden ember másképp éli meg, de igen gyakori, hogy ilyenkor a munkába menekülnek az érintettek. Meglehet, hogy Tommy Lee Jones esetében is erről van szó, és a Disney+ minisorozata segít majd neki abban, hogy feldolgozza lánya elvesztését vagy legalább csak elterelje erről a figyelmét. Szörnyű belegondolni, de az sem lehetetlen, ha nem történik meg ez a tragédia, talán már sosem láttuk volna Mr. Jonest a képernyőn, de ez már sosem derül ki.
