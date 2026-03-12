Lánya halála után először áll munkába Tommy Lee Jones: Erre a Disney+-sorozatra mondott igent a legendás színész

A Tommy Lee Jones-filmek szerelmesei már évek óta hiába böngészik a mozik műsorfüzeteit, kedvencük nevét nem lelhették fel a sorok között. A marcona arcú színészlegenda ugyanis az elmúlt évtizedekben már alaposan megválogatja, mely projektek miatt érdemes megszakítani a nyugdíjas élettel járó kényelmet. Legutoljára a 2023-as A temetésben tűnt fel Jamie Foxx társaságában, azóta viszont kizárólag a pihenés jellemezte a mindennapjait. Egészen mostanáig, hiszen a Men in Black-filmek K ügynöke 78 évesen úgy döntött, egy közel négy évtizede tartó hiátust szakít meg, és ebben a Disney+ keze is alaposan benne van.

Tommy Lee Jones a Jamie Foxx-féle 2023-as A temetés után először tűnik fel a képernyőn, méghozzá a Disney+ jóvoltából (Fotó: © 2023 by Entertainment Pictures)

Tommy Lee Jones a Disney+-on tér vissza

Igen nagyot kell tekernünk az idő kerekén, ha Tommy Lee Jones legutolsó tévéműsorban betöltött szerepét keressük. Erre a Texasi krónikák: Lonesome Dove című miniszériában került sor még 1989-ben. Ekkor talán még maga Jones sem gondolta volna, hogy legközelebb csak közel 40 év múlva fog csak igent mondani egy kis képernyős felkérésre.

Ethan Hawke sorozatának folytatásában Tommy Lee Jonesszal fog farkasszemet nézni (Fotó: IMDb)

Ez a megtiszteltetés az Disney+-filmek és sorozatok egyik legfrissebb darabját, az Ethan Hawke főszereplésével 2025-ben bemutatott Az igazság megszállottját érte, melynek az idén januárban berendelt 2. évadában bukkan majd fel Tommy Lee Jones, ráadásul nem is kis szerepben.

A Disney+ miniszériájának középpontjában egy Lee Raybon nevű modern cowboy áll, aki Sylvester Stallone-hoz hasonlóan Tulsa városában őrzi a rendet, és mikor egy különös gyilkosság történik a nyugodalmas kisvárosban, Sherlock Holmest megszégyenítő nyomozásba kell kezdenie.

Tommy Lee Jones terápiás jelleggel kezd megint cowboykodni?

Az egész filmvilág gyászba borult, mikor idén januárban holtan találták Tommy Lee Jones lányát egy hotelszobában. A mindössze 34 esztendős Victoria Jones már régóta küzdött drogproblémákkal, halálát is az addikciójával, belső démonaival sikertelenül megvívott csatája okozta, hiszen kábítószer-túladagolás következtében vesztette életét.