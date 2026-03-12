Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Még idén visszakerül Gábriel arkangyal a Hősök terére

Hősök tere
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 16:55
Liget Projektrestaurálás
Az újraöntés is szóba került, de végül a restaurálás mellett döntöttek a szakemberek.

Gábriel arkangyal szobra több mint 120 éven át őrködött Budapest felett a Hősök terén. A legenda szerint az arkangyal megjelent II. Szilveszter pápa álmában, és felszólította, hogy Géza fejedelemnek küldje el a koronát, amit a Vatikán eredetileg egy másik európai uralkodónak szánt. Így került a korona végül I. (Szent) István fejére. A többi - mint mondják - történelem.

Gábriel arkangyal szobra a Hősök terén
Gábriel arkangyal szobra a Hősök terén  Fotó: Liget Projekt

Gábriel arkangyal az európai kereszténységhez való csatlakozásunknak a hírhozója és záloga is. Ő személyesíti meg a nyugati keresztény világhoz való csatlakozásunk első pillanatát

– hangsúlyozta Gábriel arkangyal alakjának jelentőségét Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója szerint a szobor fontos üzenetet hordoz a magyarság számára Fotó: Markovics Gábor

Mindezek tükrében már nem is annyira meglepő, hogy a leemelés után a szobrot egy minden apró részletre kiterjedő állapotfelmérésnek vetették alá a szakemberek, amely most lezárult. Vagyis a munka hamarosan új szakaszba lép és elkezdődhet a restaurálás, ami – mint kiderült – igencsak időszerű volt már, ugyanis a szakemberek megállapították, hogy 

a szobor még annál is rosszabb állapotban van, mint amire a legpesszimistábbak számítottak az állapotfelmérés előtt.

A szobor bronzburkolatának apró repedésein keresztül csapadékvíz került a szerkezetbe, ami rozsdásodást idézett elő, ennek következtében pedig több tartóelem is meggyengült, illetve a korinthoszi oszlopfő díszítőelemei is meglazultak. Volt olyan, ami ki is mozdult már és csak egy alsóbb elem tartotta, így a restaurátori beavatkozás valóban az utolsó pillanatban történt meg

– árulta el a Metropolnak szoborról Laczik Csaba szobrász-restaurátor.

Hogy felmérjék a szobor állapotát, még 3D szkennelést is alkalmaztak a restaurátorok Laczik Csaba vezetésével Fotó: Markovics Gábor

A Hősök terén álló Gábriel arkangyal szobor belsejében a leemeléskor egy időkapszulát találtak, benne pedig - pénzérmék mellett - egy 1901-ben kelt, kézzel írott pergamentekercset is. Az azóta befejeződött és a legmodernebb technikai eszközökkel elvégzett kutatások kiderítették, hogy a levél a következőket tartalmazta:

  • A dokumentum megnevezte a Millenniumi emlékmű létrehozóit, köztük Zala György szobrászművészt és Schickedanz Albert építészt.
  • Felsorolták a szobor öntésében és felállításában részt vevő mesterembereket.
  • A levél rögzítette továbbá a szobor felállításának pontos idejét és körülményeit az utókor számára.

Az angyal még idén újra elfoglalja méltó őrhelyét

Most azonban már valóban elkezdődhet a szobor restaurálása, mégpedig az állapotfelméréshez hasonlóan a legmodernebb technológiák alkalmazásával, mint például a 3D szkennelés. A restaurálás a Városliget Zrt. koordinálásával történik.

A legörömtelibb hír most az, hogy a szobor restaurálható és nem kell az egész emlékművet újraönteni. Az eredeti szobor, a 125 éves Zala György remekmű fog visszakerülni a helyére, még az idei évben. Hogy pontosan mikor, az majd akkor derülhet ki, amikor a Műegyetem szakemberei végeznek a tartóoszlop állapotának helyreállításával

– árulta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója, aki hozzátette: viszonylag ritka eseménynek számít, hogy angyal száll le közénk.

Még ha Gábriel arkangyal nem is önszántából tette most mindezt, hanem egy komoly mérnöki munka eredményeként.

IDE kattintva, a Metropol oldalán izgalmas galéria lapozható végig a szobor restaurálásának kulisszatitkairól.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
