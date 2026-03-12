“Valahogy minden más ilyenkor” – érzelmes bejegyzéssel ünnepel Mikes Anna

Tavaszi hangulatú bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Mikes Anna. A táncosnő egy korábban készült fotót osztott meg követőivel, amelyhez személyes gondolatokat is fűzött arról, mennyire várta az év egyik legszebb időszakát.
A bejegyzésben elárulta, hogy bár a kép nem most készült, érzései most pontosan ugyanazok: alig várta, hogy megérkezzen a tavasz. Úgy fogalmazott, ilyenkor valahogy minden másnak tűnik, és szinte hihetetlen, hogy az ember mennyire tud örülni egy-egy napsütéses napnak.
A táncosnő egy kis öniróniával azt is megjegyezte, talán csak arról van szó, hogy az évek múlásával egyre jobban értékeljük az ilyen apró örömöket. Hozzátette azonban, hogy a lényeg nem ez, hanem az, hogy élvezzük a szép napokat és a tavasz hangulatát.
A fotót a bejegyzés szerint Debreczeni Zita készítette. A képhez rövid idő alatt rengeteg kedvelés érkezett, a kommentek között pedig többen is egyetértettek azzal, hogy a tavasz valóban különleges időszak, amikor minden egy kicsit új energiát kap.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.