“Valahogy minden más ilyenkor” – érzelmes bejegyzéssel ünnepel Mikes Anna

Tavaszi hangulatú bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Mikes Anna. A táncosnő egy korábban készült fotót osztott meg követőivel, amelyhez személyes gondolatokat is fűzött arról, mennyire várta az év egyik legszebb időszakát.

Mikes Anna ünnepel

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Mikes Anna örül a tavasznak

A bejegyzésben elárulta, hogy bár a kép nem most készült, érzései most pontosan ugyanazok: alig várta, hogy megérkezzen a tavasz. Úgy fogalmazott, ilyenkor valahogy minden másnak tűnik, és szinte hihetetlen, hogy az ember mennyire tud örülni egy-egy napsütéses napnak.

A táncosnő egy kis öniróniával azt is megjegyezte, talán csak arról van szó, hogy az évek múlásával egyre jobban értékeljük az ilyen apró örömöket. Hozzátette azonban, hogy a lényeg nem ez, hanem az, hogy élvezzük a szép napokat és a tavasz hangulatát.

A fotót a bejegyzés szerint Debreczeni Zita készítette. A képhez rövid idő alatt rengeteg kedvelés érkezett, a kommentek között pedig többen is egyetértettek azzal, hogy a tavasz valóban különleges időszak, amikor minden egy kicsit új energiát kap.