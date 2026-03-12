Séfek Séfe: egy versenyző máris milliomosként távozhat

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 15:10
Messze még a játék vége. Egy versenyző azonban máris egymillió forinttal lett gazdagabb a Séfek Séfe legutóbbi adásának hála.

Sok mindent el lehet mondani a Séfek Séfe 2026-os évadára, de azt nem, hogy eseménytelenül telnének az adások. 

Egymilliós döntés született a Séfek Séfe stúdiójában
Egymilliós döntés született a Séfek Séfe stúdiójában  Fotó: TV2

Volt már idén kizárás tettlegesség miatt, volt, hogy mentőt kellett riasztani egy játékoshoz, akadt, aki egy drámai bejelentést követően maga adta fel a versenyt, és persze minden csapatban akadnak kisebb-nagyobb (de inkább nagyobb) összefeszülések nap mint nap. Néha azonban maga Ördög Nóra az, aki felkavarja az állóvizet. Így tett szerdán is, amikor bejelentette: a nap legjobbja nem csak egy séfkitűzővel lesz gazdagabb, hanem szó szerint is gazdagodik, ugyanis az adás tétje egymillió forint lesz! Érthetően mindenki megújult erővel főzött, ugyanis pontosan tudták a játékosok: ilyen alkalom nem sok adódik a műsor történetében, ugyanakkor ha egymillió forint a tét, a séfek is szigorúbban ítélik majd meg az ételeket.

A végső hajrában négyen álltak a séfek és Nóri előtt: Patrik, Minh, Dávid és Norbi. Végül ez utóbbi bizonyult a legjobbnak, azaz Krausz Gábor fekete csapata erősített egy újabb egyéni győzelemmel, Norbi pedig a végső eredménytől függetlenül sem távozik már üres kézzel a versenyből.

Videón a Séfek Séfe legutóbbi adásának egymilliót érő eredményhirdetése

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
