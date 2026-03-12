Séfek Séfe: egy versenyző máris milliomosként távozhat

Sok mindent el lehet mondani a Séfek Séfe 2026-os évadára, de azt nem, hogy eseménytelenül telnének az adások.

Egymilliós döntés született a Séfek Séfe stúdiójában Fotó: TV2

Volt már idén kizárás tettlegesség miatt, volt, hogy mentőt kellett riasztani egy játékoshoz, akadt, aki egy drámai bejelentést követően maga adta fel a versenyt, és persze minden csapatban akadnak kisebb-nagyobb (de inkább nagyobb) összefeszülések nap mint nap. Néha azonban maga Ördög Nóra az, aki felkavarja az állóvizet. Így tett szerdán is, amikor bejelentette: a nap legjobbja nem csak egy séfkitűzővel lesz gazdagabb, hanem szó szerint is gazdagodik, ugyanis az adás tétje egymillió forint lesz! Érthetően mindenki megújult erővel főzött, ugyanis pontosan tudták a játékosok: ilyen alkalom nem sok adódik a műsor történetében, ugyanakkor ha egymillió forint a tét, a séfek is szigorúbban ítélik majd meg az ételeket.

A végső hajrában négyen álltak a séfek és Nóri előtt: Patrik, Minh, Dávid és Norbi. Végül ez utóbbi bizonyult a legjobbnak, azaz Krausz Gábor fekete csapata erősített egy újabb egyéni győzelemmel, Norbi pedig a végső eredménytől függetlenül sem távozik már üres kézzel a versenyből.

Videón a Séfek Séfe legutóbbi adásának egymilliót érő eredményhirdetése