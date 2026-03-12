A Séfek Séfe Mátéja megszólalt a szívszorító bejelentés után: kiderült, maga mögött hagyta-e a konyhát

Bár a Séfek Séfe 7. évadát még csak most láthatják a nézők, így azzal is csak nemrég szembesülhettek, hogy Ferov-Nagy Máté kiesett a versenyből és bejelentette, 20 év után a vendéglátószakmát is maga mögött hagyja. De valójában a forgatások óta már több mint egy év eltelt, ami alatt Máté életében is sok minden megváltozott. A Séfek Séfe kiesője most a Borsnak mesélt arról, hogy mi minden történt vele, és hogy érez most a szakmával kapcsolatban.
A Séfek Séfe Ferov-Nagy Mátéja bár nagyon szerette volna, de végül mégsem tudta maga mögött hagyni a konyhát, ugyanis csúnyán átverték. De továbbra sem adta fel, hogy a családja számára is ideális munkát találjon.
Volt egy lehetőségem, amivel élni akartam, mert végre elmehettem volna más szakmába dolgozni, ami mondhatni családbarátabb, de ez sajnos nem jött össze, mert egyszerűen átvertek. Nagyon mást akartak nyújtani utólag, mint amit előtte megígértek, én pedig nem engedhettem ezt meg magnak, mert a három gyermekem számára biztonságot kell teremtenem. Így visszakényszerültem a szakmámba... Hogy megbántam-e, egyelőre nem tudom
– kezdte nagy sóhajjal Máté.
„Egy éve, amióta a szállodából eljöttem, ahol konyhafőnök voltam, sok helyet megjártam itt Pesten, amik rosszabbnál-rosszabbak voltak. Borzasztó dolgokat láttam, legyen szó a főnökségről, a szakmaiságról vagy éppen a csapatról. De most talán úgy tűnik, hogy végre találtam egy olyan céget, ahol nagyon jól állnak hozzám, nagyon normálisak, és jót is ígérnek” – vallotta be.
Máté azt is elárulta, hogy úgy érzi, a szakmában jelenleg csak úgy tudna hatékonyan dolgozni, ha közben feladná az elveit, amiket a műsorban is követett, erre pedig egész egyszerűen nem hajlandó.
„Azt látom, hogy jelen pillanatban Magyarországon a vendéglátásban azzal a felfogással, amit én képviselek konyhafőnökként, nem lehet érvényesülni, mert nem nagyon találsz olyan brigádot, akivel nem kell torkod szakadtából üvöltözni. Én viszont megmondtam, hogy az erkölcsi határaimból nem adok lejjebb, azért, mert mások hülyék” – árulta el őszintén a szakács.
Az egykori konyhafőnök most arra is választ adott, hogy belekezdene-e újra a versenybe, és mi áll a döntésének hátterében.
Most a jelenlegi élethelyzetemben nem vágnék bele még egyszer, mert azt hiszem ugyanez lenne az eredmény. Túlvállaltam magam, amire hajlamos vagyok. Kicsik a gyerekeim, és dolgoztam is a verseny mellett, ezért nagyon fáradt voltam és nem bírtam úgy a feladatokat, ahogy kellene. A végén már egy derelye elkészítése is gondot okozott, pedig számtalanszor csináltam már életemben. Talán, ha már idősebb lennék, mondjuk 60 éves és a gyerekek is nagyok, akkor bevállalnám
– jelentette ki.
„De azokért az emberekért nagyon hálás vagyok, akiket megismertem általa, és emiatt különösen örülök, hogy belevágtam” - zárta gondolatait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.