A Séfek Séfe Mátéja megszólalt a szívszorító bejelentés után: kiderült, maga mögött hagyta-e a konyhát

Bár a Séfek Séfe 7. évadát még csak most láthatják a nézők, így azzal is csak nemrég szembesülhettek, hogy Ferov-Nagy Máté kiesett a versenyből és bejelentette, 20 év után a vendéglátószakmát is maga mögött hagyja. De valójában a forgatások óta már több mint egy év eltelt, ami alatt Máté életében is sok minden megváltozott. A Séfek Séfe kiesője most a Borsnak mesélt arról, hogy mi minden történt vele, és hogy érez most a szakmával kapcsolatban.

Tischler Petra csapatának tagja, Ferov-Nagy Máté esett ki tegnap a Séfek Séfe 2026-os évadából (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Ferov-Nagy Mátéja bár nagyon szerette volna, de végül mégsem tudta maga mögött hagyni a konyhát, ugyanis csúnyán átverték. De továbbra sem adta fel, hogy a családja számára is ideális munkát találjon.

Volt egy lehetőségem, amivel élni akartam, mert végre elmehettem volna más szakmába dolgozni, ami mondhatni családbarátabb, de ez sajnos nem jött össze, mert egyszerűen átvertek. Nagyon mást akartak nyújtani utólag, mint amit előtte megígértek, én pedig nem engedhettem ezt meg magnak, mert a három gyermekem számára biztonságot kell teremtenem. Így visszakényszerültem a szakmámba... Hogy megbántam-e, egyelőre nem tudom

– kezdte nagy sóhajjal Máté.

„Egy éve, amióta a szállodából eljöttem, ahol konyhafőnök voltam, sok helyet megjártam itt Pesten, amik rosszabbnál-rosszabbak voltak. Borzasztó dolgokat láttam, legyen szó a főnökségről, a szakmaiságról vagy éppen a csapatról. De most talán úgy tűnik, hogy végre találtam egy olyan céget, ahol nagyon jól állnak hozzám, nagyon normálisak, és jót is ígérnek” – vallotta be.

A Séfek Séfe zöld csapatának versenyzője már csaknem 20 éve dolgozik szakácsként és konyhafőnökként, ezt most mégis fel akarja adni (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe sztárja nem akarja feladni önmagát

Máté azt is elárulta, hogy úgy érzi, a szakmában jelenleg csak úgy tudna hatékonyan dolgozni, ha közben feladná az elveit, amiket a műsorban is követett, erre pedig egész egyszerűen nem hajlandó.

„Azt látom, hogy jelen pillanatban Magyarországon a vendéglátásban azzal a felfogással, amit én képviselek konyhafőnökként, nem lehet érvényesülni, mert nem nagyon találsz olyan brigádot, akivel nem kell torkod szakadtából üvöltözni. Én viszont megmondtam, hogy az erkölcsi határaimból nem adok lejjebb, azért, mert mások hülyék” – árulta el őszintén a szakács.