40%-ot adtak nekik az orvosok - hamarosan hazatérhetnek az imádnivaló négyes ikrek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 16:30
A szülők egy kistestvért szerettek volna a lányuknak. Amikor megtudták, hogy négyes ikreket várnak, leesett az álluk, ám az orvosok ezután baljós figyelmeztetést adtak nekik.
Hálásabb és boldogabb nem is lehetne az a Kentucky állambeli édesanya, akinek több vetélés és 70 nap kórházban töltött nap után februárban világra jöttek a négyes ikrei. A 40 éves Megan Black úgy nyilatkozott, a párjával a kislányuk születése után már-már feladták a reményt, hogy valaha tovább bővülhet a családjuk, amikor méhen belüli megtermékenyítés útján végül megtörtént a csoda, ám nem sokkal később az orvosok aggasztó figyelmeztetést adtak.

Aggasztó, mit mondtak az orvosok a négyes ikrek születése előtt  / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Az orvosok komor figyelmeztetést tettek az ikrek születése előtt

A nő és 46 éves férje, Erich Black – akivel ezelőtt hat évvel házasodtak össze –, egy hároméves lányt, Emyrsont nevelnek, február 6-án pedig még négy kislányuk – Elly, Edyn, Dani és Lucy –, született a Good Samaritan Kórházban Cincinnatiban. A férfi ápolónak tanul, és kisbabaként örökbe fogadták, így mindig úgy tervezte, hogy nagy és saját családot alapít. A gyermekvállalás azonban nem ment könnyen: Megan két hónappal az ikrek megfoganása előtt is elvetélt.

A 40. születésnapom közeledtével, közvetlenül a vetélés után megbeszéltük, még egy hónapig próbálkozunk, és ha nem járunk sikerrel, akkor háromtagú családként találjuk meg a boldogságunkat

- emlékezett vissza Megan, hozzátéve, amikor ő és Erich megtudták, hogy ismét babát várnak, izgatottak, de egyben nagyon idegesek is voltak. Aztán, ahogy az ultrahangvizsgálat során a pár megtudta, nem egy, hanem négy gyermeket várnak, az álluk is leesett. Az orvosok viszont arra is figyelmeztették a szülőket: 40% az esélye annak, hogy az egyik kicsi nem éli túl.

Körülbelül 70 nappal a babák születése előtt Megant kórházba szállították: koraszülés alakult ki nála, és a magas kockázatú terhesség hátralévő részében megfigyelésre szorult. Az édesanya jelenleg még lábadozik a császármetszés után, mialatt naponta bejár a gyermekeihez a koraszülött intenzív osztályra: mint mondja, nagyon nehéz, amiért nem veheti fel bármikor a kicsiket, vagy élhetnek egyelőre normális életet a családjával, ugyanakkor vigaszt jelent számukra az, ahogy az ikrek folyamatosan fejlődnek és sorra érik el a fontosabb mérföldköveket. A szülők egyelőre még nem tudják, mikor vihetik haza a kicsiket, de remélik, hogy most már minél előbb.

Alig várjuk, hogy lássuk, milyen apró emberek válnak majd belőlük. Nem győzzük kivárni, hogy Emyrsont nővérként lássuk, és azt, ahogy a lányok együtt nőnek fel, mialatt a legjobb barátnőkké válnak

- tette hozzá Megan, a People beszámolója szerint.

 

