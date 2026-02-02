"Megtetszett, amit csinál, úgyhogy leigazoltam"– Krausz Gábor új tehetségre bukkant az idei Séfek Séfe műsorában

Krausz Gábor szerint az idei széria egyik legnagyobb különbsége az volt, hogy a zsűri összeszokottsága mellé egy új energia érkezett a Séfek Séfe műsorába. Wolf Andrással és Vomberg Frigyessel már évek óta jól működő csapatot alkottak, a műsor alapja pedig mindig az volt, hogyan tud együtt dolgozni a zsűri.

A Séfek Séfe új zsűritagja Tischler Petra Vomberg Frigyessel és Krausz Gáborral (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

A Séfek Séfe zsűrijébe egy új séf csatlakozott

Ehhez csatlakozott Tischler Petra, akivel kapcsolatban eleinte volt bennük némi bizonytalanság – főleg a humor miatt. „Mi egy másik generáció vagyunk, nem a mostani világban szocializálódtunk” – kezdte a Borsnak Krausz, aki hozzátette: „Féltem attól, hogyan fogadja majd az egymás közti poénokat, de hamar kiderült, hogy Petra pontosan érti és érzi ezt a közeget”. A humor kölcsönös lett, szeretetteljes, és ettől vált igazán működőképessé a csapat, nemcsak adásban, hanem a szünetekben is.

Krausz Gábor a Séfek Séfe műsorában talált rá egy új emberére (Fotó:Markovics Gábor)

Krausz Gábor séfre bukkant az új tehetségek közt

A február 16-án induló 7. évad egyik legizgalmasabb hozadéka azonban szakmai szempontból történt. Krausz Gábor elárulta: idén először fordult elő, hogy egy versenyző teljesítménye annyira meggyőzte, hogy konkrét lehetőséget ajánlott neki. Spoiler nélkül annyit elmondott, hogy az illető már nyár óta az egyik szállodájuk konyháját vezeti séfként, és maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

Most először van olyan, hogy annyira megtetszett egy versenyzőnél, amit csinál, hogy leigazoltam, és nyár óta már az egyik szállodánknak a séfje. Nagyon ügyes és elégedettek vagyunk vele, jól teljesít. Kíváncsi vagyok, hogy mi van még benne. Ott a műsorban nekem bebizonyította, hogy alkalmas erre és be is vált. Nagyon remélem, hogy más is inspirálódni fog ebből és azt mondja, hogy na, ha ilyen lehetőségek is vannak, akkor én is fogok jelentkezni.

– mondta Krausz, aki szerint ez fontos üzenet a jövő versenyzőinek is: a Séfek Séfe nemcsak egy tévéműsor, hanem valódi ugródeszka lehet azoknak, akikben megvan az alázat és a tehetség.

A mentorálás számára természetes része a szakmának. Úgy véli, mindenkit szívesen támogatnak, aki fejlődni akar, de ehhez óriási alázat szükséges. Nem mindenkinek való a profi konyha világa, és van, akinek jobb, ha a főzés megmarad szenvedélynek – de a lehetőséget mindenkinek megadják.