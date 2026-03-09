Most jött: halálra gázolt a villamos egy nőt a Bartók Béla úton

Sajtóértesülések szerint halálra gázolt a 49-es villamos egy asszonyt a Bartók Béla úton, a Ménesi úti kereszteződésben. Úgy tudni, hogy egy hetven körüli nő vesztette életét a tragikus balesetben.

Fotó: Zalai hírlap

A BRFK sajtóosztálya az esettel kapcsolatos sajtómegkeresés kapcsán közölte, hogy hétfőn 13 óra 5 perc körül elgázolt egy nőt a villamos a Bartók Béla úton, a Ménesi úti kereszteződésnél a Móricz Zsigmond körtér felé vezet oldalon. A nő még a helyszínen meghalt.

Az elsődleges hírek szerint az asszony a piroson akart átkelni, amikor elgázolta őt a villamos.