Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött: halálra gázolt a villamos egy nőt a Bartók Béla úton

villamos
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 15:20
BudapestBartók Béla útgázolás
Úgy tudni az asszony még a helyszínen meghalt. A Bartók Béla úton, a Ménesi úti kereszteződésben történt a tragédia.
N.T.
A szerző cikkei

Sajtóértesülések szerint halálra gázolt a 49-es villamos egy asszonyt a Bartók Béla úton, a Ménesi úti kereszteződésben. Úgy tudni, hogy egy hetven körüli nő vesztette életét a tragikus balesetben.

Halálra gázolt a 49-es villamos egy asszonyt a Bartók Béla úton
Halálra gázolt a 49-es villamos egy asszonyt a Bartók Béla úton
Fotó:  Zalai hírlap

Halálra gázolt a 49-es villamos egy nőt a Bartók Béla úton

A BRFK sajtóosztálya az esettel kapcsolatos sajtómegkeresés kapcsán közölte, hogy hétfőn 13 óra 5 perc körül elgázolt egy nőt a villamos a Bartók Béla úton, a Ménesi úti kereszteződésnél a Móricz Zsigmond körtér felé vezet oldalon. A nő még a helyszínen meghalt.

Az elsődleges hírek szerint az asszony a piroson akart átkelni, amikor elgázolta őt a villamos.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu