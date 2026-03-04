Nem akárki főzött Krausz Gáborra: ezzel a sztárséf is elégedett volt

Marics Peti és Krausz Gábor még a Dancing with the Stars során került közelebbi kapcsolatba, ahol mindketten színpadra léptek, Stana Alexandra és Mikes Anna oldalán. A barátságuk azóta is töretlen, így senki sem lepődött meg, amikor a minap a sztárséf egy közös fotóval jelentkezett az Instagram-oldalán, mialatt a posztjában nem győzte dicsérni a fiatal énekest.

Marics Petit dicsérte Krausz Gábor / Fotó: TV2

Sose hittem volna, hogy a Marics fog egyszer nekem ebédet készíteni. Tesó, ha nem jön be a zenélgetés/színészkedés, akkor is megleszel. Köszi a gíroszt, brutál finom volt. Jövök neked eggyel

- jegyezte meg a posztjában Krausz Gábor elismerően.

Mutatjuk Krausz Gábor és Marics Peti közös fotóját!

A minap egyébként hatalmas botrány volt a Séfek Séfében, amelynek Krausz Gábor az egyik zsűritagja, és akinek a csapata megnyerte az első feladatot, így ők védettséget élveztek az egyéni főzés alatt. A pirosak és a zöldek azonban kénytelenek voltak egyénileg küzdeni a továbbjutásért, ami nem sikerült túl jól: bár akadt egy-egy kiemelkedő tányér, amit még a zsűri is elismert, de a legtöbb főétel szinte ehetetlen volt szerintük, sőt, sokan a nehezítésként kapott, de egyébként egyszerű palacsintát sem tudták jól megcsinálni. A kóstolás során a séfeknek több ételt is muszáj volt kiköpnie, ami Krausz Gábort annyira kiakasztotta, hogy úgy döntött, feladja a zsűrizést, ami így két séftársára, Tischler Petrára és Vomberg Frigyesre maradt.