Megfagyott a levegő a Séfek Séfe konyhájában! Princess Szabina egy késsel rohangált

A Séfek Séfe fekete csapatából már távozott Dzsenifer, így egy versenyzővel kevesebben folytatják a küzdelmet, a végső győztes kiléte azonban továbbra is kérdéses. A pénteki adás azonban nemcsak a főzésről, hanem egy egészen megdöbbentő jelenetről is szól majd.
A Séfek Séfe műsorvezetője, Ördög Nóra egy igazi időutazással lepte meg a versenyzőket.
Ha szétnéztek itt a konyhában, láthatjátok, hogy egy időutazásra invitálunk titeket. A középkorba repülünk vissza, a főzés központi témája a középkori lakoma lesz
– ismertette a feladatot. Az alapanyagokat kiosztották, de a csavar csak ezután jött.
A séfek – Tischler Petra, Vomberg Frigyes és Krausz Gábor – uralkodóként figyelték a csapatokat, miközben hercegi koronák is gazdára találtak. Egy herceg vagy hercegnő kóstolhatott, kommunikálhatott a séfekkel, de nem főzhetett. Princess Szabina már a korona láttán izgatott lett: „Úristen, van egy korona! Az enyémnek kell lennie, remélem, Petra, nekem adod!” – lelkesedett.
A döntés azonban nem rá esett, hanem Anettre. Szabina végül az udvari bolond szerepét kapta, ami láthatóan nem nyerte el a tetszését.
Én nem hiszem el, hogy én lettem ez a hülye udvari bolond
– fakadt ki csalódottan.
A bohókás szerep azonban hamar túlnőtt a tréfán. Szabina ugrált, kiabált, kornyikált, és láthatóan idegesítette a csapattársait. Anett többször is próbálta leállítani, de hiába. A helyzet akkor vált igazán veszélyessé, amikor Szabina két kést ragadott a kezébe, és a szűk konyhában kezdett forogni velük. A jelenet mindenkit sokkolt.
Tischler Petra torka szakadtából üvöltött rá.
Ne forogjál a késsel!
A séf később így fogalmazott: „Annyira kivert a víz az idegtől, hogy tehetetlenül kellett néznem, ahogy Szabina szabotálja a munkát.”
A konyhában egy pillanatra tényleg megfagyott a levegő. Hogy milyen következménye lesz a történteknek, és vajon Szabina ezzel közelebb került-e a kieséshez, az péntek este kiderül.
A drámai fordulatokkal teli adást 19:45-től láthatják a TV2-n, és az biztos, hogy erről még sokáig beszélni fognak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.