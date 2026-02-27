Megfagyott a levegő a Séfek Séfe konyhájában! Princess Szabina egy késsel rohangált

A Séfek Séfe fekete csapatából már távozott Dzsenifer, így egy versenyzővel kevesebben folytatják a küzdelmet, a végső győztes kiléte azonban továbbra is kérdéses. A pénteki adás azonban nemcsak a főzésről, hanem egy egészen megdöbbentő jelenetről is szól majd.

A Séfek Séfe zsűritagja, Tischler Petra nagyon kiakad a versenyzője miatt (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe műsorban visszautaztak az időben

A Séfek Séfe műsorvezetője, Ördög Nóra egy igazi időutazással lepte meg a versenyzőket.

Ha szétnéztek itt a konyhában, láthatjátok, hogy egy időutazásra invitálunk titeket. A középkorba repülünk vissza, a főzés központi témája a középkori lakoma lesz

– ismertette a feladatot. Az alapanyagokat kiosztották, de a csavar csak ezután jött.

A séfek – Tischler Petra, Vomberg Frigyes és Krausz Gábor – uralkodóként figyelték a csapatokat, miközben hercegi koronák is gazdára találtak. Egy herceg vagy hercegnő kóstolhatott, kommunikálhatott a séfekkel, de nem főzhetett. Princess Szabina már a korona láttán izgatott lett: „Úristen, van egy korona! Az enyémnek kell lennie, remélem, Petra, nekem adod!” – lelkesedett.

Princess Szabina nem örült, hogy a bolond szerepét kapta meg a hercegnő helyett (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe versenyében Princess Szabina bolond lett

A döntés azonban nem rá esett, hanem Anettre. Szabina végül az udvari bolond szerepét kapta, ami láthatóan nem nyerte el a tetszését.

Én nem hiszem el, hogy én lettem ez a hülye udvari bolond

– fakadt ki csalódottan.

Princess Szabina kiborította a csapattársait (Fotó: TV2)

Szabina késekkel hadonászott

A bohókás szerep azonban hamar túlnőtt a tréfán. Szabina ugrált, kiabált, kornyikált, és láthatóan idegesítette a csapattársait. Anett többször is próbálta leállítani, de hiába. A helyzet akkor vált igazán veszélyessé, amikor Szabina két kést ragadott a kezébe, és a szűk konyhában kezdett forogni velük. A jelenet mindenkit sokkolt.

Tischler Petra torka szakadtából üvöltött rá.

Ne forogjál a késsel!

A séf később így fogalmazott: „Annyira kivert a víz az idegtől, hogy tehetetlenül kellett néznem, ahogy Szabina szabotálja a munkát.”

A konyhában egy pillanatra tényleg megfagyott a levegő. Hogy milyen következménye lesz a történteknek, és vajon Szabina ezzel közelebb került-e a kieséshez, az péntek este kiderül.