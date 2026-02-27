Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Kösd fel magad” – Ismét elszabadult a pokol a Séfek Séfében

üvöltözés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 18:50
séfek séfebalhéVomberg Frigyes
A versenyhelyzet már a második csapatfőzésnél a legrosszabbat hozza ki a szereplőkből. A Séfek Séfe új évadában teljesen elszabadultak az indulatok, amit már Vomberg Frigyes sem bír cérnával.
Niki
A szerző cikkei

Még csak a Séfek Séfe 7. évadának második versenynapjánál tartunk, de úgy tűnik, a versenyzők egyre kontrollálhatatlanabbak. A piros csapat versenyzői, Piró és Rita között ráadásul már annyira elmérgesedett a viszony, hogy egyre durvább beszólásokat engednek meg maguknak. A balhé pénteken már odáig fajul, hogy torkuk szakadtából ordítanak egymással, amibe egy ponton még Vomberg Frigyes is becsatlakozik, remélve, hogy képes rendet teremteni.

A Séfek Séfe versenyzője Szontág Rita a mai feladatban fontos szerepet kapott.
Palkó után a Séfek Séfe Ritája is összebalhézott Piróval, a piros csapat versenyzőjét kevesen tudják elviselni (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe 2026-os évadának versenyzői között egyre feszültebb a hangulat, és persze nem meglepő módon a balhé középpontjában ismét Oláh János Gellértné Piroska, azaz Piró áll. Az 55 éves nagymama képtelen elfogadni, hogy Szontág Rita utasításokat ad neki, hiába csak a séfjük kéréseit tolmácsolja, így brutális üvöltözés alakul ki a pultban.

Húzzál már befele, senkit nem érdekelsz! Kussoljál már be!

 – szakadt el a cérna Ritánál, miután Piró már sokadszor szólt be neki.

„Rita, mit csináljak?” – tette fel később ordítva a kérdést, amire Rita nem éppen finoman válaszolt.

Kösd fel magad!

 – szólt vissza, ami talán még egy ilyen helyzetben is igencsak túlzás.

„Hát kösd fel te magad! Ilyet egy vezető nem mond” – reagált Piró.

Vomberg Frigyes versenyzői képtelenek voltak dűlőre jutni, a csapat vezetője káromkodva csinált rendet a konyhában (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe versenyzőit Vomberg Frigyes tette helyre

Ezek után pedig a helyzet végleg elszabadult, és a két szereplő már teljes erejéből üvöltözött egymással, így a piros csapat kapitánya, Vomberg Frigyes kénytelen volt szétválasztani őket.

„Mondd neki, hogy ne hisztizzen, mert ha így folytatja, kiküldöm a hűtőbe” – üzente a Séfek Séfe zsűritagja, de Piró senkire sem hallgatott.

Mondd neki, hogy üljön le a pics*ba hátra b*zdmeg. Küldd innen a f*szba, küldd el a f*szba tényleg

 – ordította Frigyes, immár az 55 éve versenyző füle hallatára, így végre nagy nehezen célt értek.

„Értem, hogy engem semmibe néz. De Frigyes is azt mondta, hogy húzzon el a francba. Miért kell ezt csinálni?” – tette fel a költői kérdést Rita a kialakult helyzettel kapcsolatban.

És hogy ennek lesz-e következménye? Nos az csak a Séfek Séfe mai részéből derül ki, 19:45-től a TV2-n!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu