„Kösd fel magad” – Ismét elszabadult a pokol a Séfek Séfében

Még csak a Séfek Séfe 7. évadának második versenynapjánál tartunk, de úgy tűnik, a versenyzők egyre kontrollálhatatlanabbak. A piros csapat versenyzői, Piró és Rita között ráadásul már annyira elmérgesedett a viszony, hogy egyre durvább beszólásokat engednek meg maguknak. A balhé pénteken már odáig fajul, hogy torkuk szakadtából ordítanak egymással, amibe egy ponton még Vomberg Frigyes is becsatlakozik, remélve, hogy képes rendet teremteni.

Palkó után a Séfek Séfe Ritája is összebalhézott Piróval, a piros csapat versenyzőjét kevesen tudják elviselni (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe 2026-os évadának versenyzői között egyre feszültebb a hangulat, és persze nem meglepő módon a balhé középpontjában ismét Oláh János Gellértné Piroska, azaz Piró áll. Az 55 éves nagymama képtelen elfogadni, hogy Szontág Rita utasításokat ad neki, hiába csak a séfjük kéréseit tolmácsolja, így brutális üvöltözés alakul ki a pultban.

Húzzál már befele, senkit nem érdekelsz! Kussoljál már be!

– szakadt el a cérna Ritánál, miután Piró már sokadszor szólt be neki.

„Rita, mit csináljak?” – tette fel később ordítva a kérdést, amire Rita nem éppen finoman válaszolt.

Kösd fel magad!

– szólt vissza, ami talán még egy ilyen helyzetben is igencsak túlzás.

„Hát kösd fel te magad! Ilyet egy vezető nem mond” – reagált Piró.

Vomberg Frigyes versenyzői képtelenek voltak dűlőre jutni, a csapat vezetője káromkodva csinált rendet a konyhában (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe versenyzőit Vomberg Frigyes tette helyre

Ezek után pedig a helyzet végleg elszabadult, és a két szereplő már teljes erejéből üvöltözött egymással, így a piros csapat kapitánya, Vomberg Frigyes kénytelen volt szétválasztani őket.

„Mondd neki, hogy ne hisztizzen, mert ha így folytatja, kiküldöm a hűtőbe” – üzente a Séfek Séfe zsűritagja, de Piró senkire sem hallgatott.

Mondd neki, hogy üljön le a pics*ba hátra b*zdmeg. Küldd innen a f*szba, küldd el a f*szba tényleg

– ordította Frigyes, immár az 55 éve versenyző füle hallatára, így végre nagy nehezen célt értek.

„Értem, hogy engem semmibe néz. De Frigyes is azt mondta, hogy húzzon el a francba. Miért kell ezt csinálni?” – tette fel a költői kérdést Rita a kialakult helyzettel kapcsolatban.

És hogy ennek lesz-e következménye? Nos az csak a Séfek Séfe mai részéből derül ki, 19:45-től a TV2-n!