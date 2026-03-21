Tischler Petra megszólalt a Séfek Séfe győzteséről: Összeteszem a két kezem, ha ilyen szakemberekkel dolgozhatok

Tegnap este végre kiderült, hogy ki lett a Séfek Séfe győztese 2026-ban. A címet, és a 10 milliós fődíjat, valamint a kéthetes szakmai továbbképzést Tischler Petra csapatának versenyzője, Mikula Patrik tudhatja magáénak, ami elmondása szerint a séfet cseppet sem lepte meg. A Séfek Séfe nyertes csapatának séfje most elárulta, hogyan élte meg ezt a nem mindennapi versenyt.

A Séfek Séfe Mikula Patrik lett, Tischler Petra büszkébb nem is lehetne a versenyzőjére (Fotó: TV2)

Tischler Petra új séfként érkezett a Séfek Séfe 2026-os évadába, Krausz Gábor és Vomberg Frigyes mellé, és úgy tűnik, nem csak jött és látott, de győzött is. A műsor első női zsűritagja végig biztos kézzel vezette a zöld csapatot, és bár ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy végül Patrik került ki győztesként a Séfek Séfe döntőjéből, de Petra természetesen nem magának tulajdonítja ezt az érdemet.

„Ha csinálok valamit, akkor azt csinálom rendesen, úgyhogy számomra nem is volt kérdés, hogy amellett, hogy nyilvánvalóan Fricivel és Gáborral együtt dolgozunk, attól függetlenül ez egy versenyhelyzet is. Nem volt bennem olyasmi, hogy mindenáron nyerni akarok, de mindenhez úgy állok hozzá, hogy szeretném a lehető legjobbat kihozni magamból, és mindenkiből, aki rám van bízva. Úgyhogy nekem a legelejétől kezdve komoly célom volt a győzelem” – kezdte Petra.

Félúton pedig már úgy gondoltam, hogy ha nem lesz a döntő napján rossz napja, akkor Patrik a legeslegesélyesebb a győzelemre, bár nem kirívóan. Norbi egyébként szerintem nagyon-nagyon ott van szakmailag és tudásban, úgyhogy abszolút egyenlő esélyük volt. Viszont Patrik szenvedélyessége, és hogy ő tényleg nagyon oda akarta tenni magát, egyértelművé tette számomra, hogy ha összeszedetten fog főzni, akkor biztosan nyerhetünk. Az viszont óriási nagy dolog volt, hogy ilyen nagy fölénnyel vittük ezt el

– vallotta be.

A Séfek Séfe Patrikja hatalmas fölénnyel nyerte meg az idei évadot, azonnal Tischler Petra nyakába borult (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe nyertese a csapatnak is sokat köszönhet

Petra azt is kiemelte, hogy bár a küzdelem oroszlánrésze a Patriké volt, de nemcsak az ő munkáján, hanem a csapattársai támogatásán is múlt, hogy a végeredmény így alakult.

„Emellett az is rengeteget számított, hogy a csapat többi tagja is megértette: részükről a hozzáállás és tenni akarás számít leginkább, és olyan típusú feladatot próbáltam rájuk osztani, hogy mindenki a komfortzónájában tudjon alkotni. Számomra ebben az volt a legfontosabb, hogy miként tudom az amatőröket motiválni, hogy ne érezzék magukat semmilyen szinten lenézve amellett, hogy a szakemberektől nyilvánvalóan többet vártam el. És a beszélgetéseink alapján Anett és Minh ezt abszolút nem érezték, úgyhogy azt gondolom, ezt jól lehoztuk együtt” – árulta el.

A legelejétől kezdve, amikor látták, hogy ki viszi a prímet, felfogták, hogy itt mindenkinek azért kell dolgoznia, hogy Patrikot a legkomfortosabban eljuttassuk a döntőig. Szóval, nagyon örültem, hogy mindenki a csapat érdekeit helyezte előtérbe, és nem a sajátjait, mert akkor ez valószínűleg nem így alakult volna

– folytatta a séf.