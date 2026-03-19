Balogh Tamásné is főzhet a Séfek Séfe elődöntőjében: erre a fordulatra senki sem számított

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 23:10
A döntő előtt a tavalyi évad sztárjai érkeztek segíteni a versenyzőknek, bár nem mindenki öröme volt őszinte, amikor kihúzta, hogy ki lesz a partnere. Úgy látszik, így vagy úgy, de Balogh Tamásné főzhetett a Séfek Séfe elődöntőjében.
Balogh Tamásné Esztert a tévénézők a Séfek Séfe 6. évadában ismerhették meg a nézők, ahol harsány személyiségével, és sajátos beszólásaival hamar központi karakterré vált. A 31 éves biztosítási tanácsadó azóta már több helyen is szerepelt, de természetesen a szíve csücske mindig a TV2 gasztro-realityje marad, ahova egyszer már visszatért idén, igaz, csak kísérőként. De, aki azt hitte, hogy ennyi volt, és Balogh Tamásné főzés nélkül marad a Séfek Séfe 2026-os évadában, az nagyobbat nem is tévedhetett volna.

Balogh Tamásné visszatért a Séfek Séfe konyhájába, Minhnek segített.
A Séfek Séfe versenyzői korábbi évadok szereplőivel főztek, Minh Balogh Tamásnét kapta (Fotó: Facebook)

Balogh Tamásné Eszter hatalmas port kavart azzal, hogy egy barátnőjét elkísérte a Séfek Séfe 7. évadának válogatójára. Sokan, köztük egy korábbi versenyző is azt hitte, hogy ő indul újra a versenyben. Ez persze nem igaz, de azt a ziccert mégsem hagyhatta ki, hogy ezek után az elődöntőben is tiszteletét tegye, sőt, főzzön is. És bár Minh az első pillanatban nem volt épp elragadtatva a kapott segítőtől, végül imádta a közös munkát.

Nem néztem az előző évadot, de a férjem által tudom, hogy volt benne egy nagyon jó személyiség, Balogh Tamásné, de nem szeretném őt kapni

 – mondta, mielőtt kibontotta a borítékját, amiben épp Eszter neve volt.

Ha rajtam múlik, akkor nem 10 milliót kapsz anyukám, hanem 20-at” – jelentette ki Balogh Tamásné a bemutatkozás után, és elszántságával azonnal le is vette a lábáról Tischler Petra versenyzőjét.

„Gondolkoztam, hogy ez rossz-e nekem, de aztán úgy voltam vele, hogy nem, vicces lesz. Nem baj, legalább a feszültség feloldásra tök jó lesz” – mondta végül Minh, és igaza is lett.

Minh szinte röhögőgörcsöt kapott, amikor kiderült, hogy épp „a jokert húzta”, ahogy Ördög Nóra fogalmazott, és Balogh Tamásné Eszter lesz a partnere (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja végül nem járt sikerrel

Hiába Eszter minden igyekezete, de végül Minhnek búcsúznia kellett a versenytől a döntő előtt, ahogy Veégh Attilának és Benyeczkó Palkónak is, így a három döntős: Mikula Patrik, Molnár Dávid és Marczinek Norbi lettek. A műsor korábbi sztárja szerint azonban ez egyáltalán nem meglepő.

Minht nagyon megkedveltem, és szerintem nagyon ügyes is, főleg amatőrként, úgyhogy szurkoltam neki nagyon, de nem csodálkozom, hogy végül a profi szakácsok jutottak a döntőbe. Szerintem ebben a műsorban az amatőröknek elég kevés esélye van a győzelemre, mert nyilván tudásban nem tudják úgy felvenni a versenyt a szakmabeliekkel. A korábbi évadok győztesei is ezt bizonyították, és a döntősöket elnézve ez most sem lesz másként, de örülök, hogy Minh és Attila azért egy kicsit változtattak ezen azzal, hogy mindketten az elődöntőig jutottak hobbiszakácsként

– mondta a Borsnak Eszter.

De, hogy végül a három profi közül ki kerül ki győztesként, az csak a Séfek Séfe döntőjéből derül ki, holnap este 20.00 órától a TV2-n!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
