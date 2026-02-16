Itt a nagy bejelentés! Risztov Éva Bochkor Gáborék új műsorvezetője – Exkluzív interjú!

Az élsport és a humor között látszólag éles ellentét feszül, hiszen ha elképzeljük, ahogy egy világklasszis úszó éppen egy világbajnokságra, vagy egy olimpiára készül, nem azt látjuk lelki szemeink előtt, hogy kacarászva, poénkodva rója a vége-hossza nincs köröket. Risztov Éva lett az az üdítő kivétel, aki – miután befejezte pályafutását úszófenoménként – megfejlődte önmagát és élve a felkínált lehetőséggel, áttempózott a média világába. Éva persze mindannyiunk számára örökre az az éremhalmozó úszó marad, aki rengetegszert csalt könnyet a szemünkbe Európa- és világbajnokságokon, vagy éppen a 2012-es londoni olimpián, ahol megszerezte a 10 kilométeres nyílt vízi úszás aranymedálját. De az is ő, akinek a humorától könnyesre röhögtük magunkat a #Bochkor adásait nézve, vagy éppen a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorsávját hallgatva. Risztov Éva számára most újra elérkezett a „mély vízbe ugrás” ideje, hiszen hétfő reggel élőben jelentkezett be a Retro Rádió hullámhosszán, hogy elmondja, hamarosan csatlakozik a honi rádiózás álomcsapatához. Igen, ő érkezik majd Bochkor Gábor mellé a nemrég távozó Lovász László helyére. Risztov Éva a Borsnak adta az első interjúját a nagy bejelentés után.

Risztov Éva érkezik Bochkor Gábor, Héjja Anett és Háder György mellé a leghallgatottabb reggeli rádióműsorba (Fotó: Nemzeti Sport)

Risztov Éva: „Tényleg könnyen menedzselem ezt az életformát”

Bors: Számodra a korán kelés gyermekkorod óta életforma. Meg lehet ezt szokni?

Risztov Éva: Kilencéves korom óta kelek hajnalban, hiszen a hatórás csobbanáshoz fél öt körül fel kellett kelnem. Számomra ez a természetes és nem is érzem nehéznek. Nem is igazán értem azokat, akiknek nehezen megy a korai ébredés. Persze az is igaz, hogy a többség azt nem érti, hogy én képtelen vagyok tovább aludni, ha felkel a nap.

Bors: Mi fér bele egy reggeli rádióműsor, vagyis tíz óra után a napodba? Pláne úgy, hogy viszonylag korán le kell feküdnie egy reggeli rádiósnak, ha másnap hozni akarja a formáját a stúdióban.

R.É.: Az első kompromisszum, amit meg kellett kötnöm önmagammal az elmúlt évtizedek alatt, az a korai lefekvés. Ez elkísér ma is, hiszen a Nemzeti Sportrádióból minden hétköznap a Gyarmati Dezső uszodába mentem, ahol egy úszóiskolát vezetek. Csak azután megyek haza, ha ott végeztem.

A család és a barátok többnyire a hétvégéimbe 'szorultak', de ezzel szerencsére senkinek nincs gondja.

Az a helyzet, hogy én tényleg könnyen menedzselem ezt az életformát.