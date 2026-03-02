Beszürkült vagy foltos maradt? Mutatjuk a trükköt, amivel patyolattiszta és gyűrődésmentes lesz a függöny

A függönyök összegyűjtik az összes port és pollent, sőt a főzés közben terjengő szagok és szennyeződések is beleülnek a textilbe. Épp ezért fontos, hogy az év azon napjain, például a tavaszi nagytakarítás során, amikor rávesszük magunkat a függönytisztításra, a megfelelő lépéseket kövessük. Íme a trükkök, amelyek bevetésével búcsút inthetsz a foltoknak, koszoknak és a gyűrődéseknek is!

Függönytisztítási trükkök: ez a patyolattiszta és gyűrődésmentes eredmény titka!

Fotó: CartoonFotoVid / shutterstock

A függönyt évente több alkalommal ki kell tisztítani.

A rossz előkészítés gyűrődéseket és sérüléseket ejthet a textilen.

A legtöbb függöny alacsony hőfokot és rövid programot igényel.

Tavaszi nagytakarításkor függönytisztítás okosan: milyen gyakran kell kimosni a függönyöket?

A függönyök a lakások legnagyobb porfogói. Magukba szívják a levegőben keringő szennyeződéseket, az ablakokból beáramló polleneket és a lakásban felgyülemlő szagokat is. Ha csak évente egy-két alkalommal mossuk, könnyen beszürkülnek vagy besárgulnak. Bár nagy munka, évente legalább négyszer érdemes kitisztítani őket – így sokkal könnyebb megőrizni a színüket is. Ha azonban kellő alapossággal és odafigyeléssel végezzük a függönytisztítást, sokkal tovább maradhatnak szépek lakástextiljeink! A tavaszi nagytakarítás tökéletes alkalom, hogy ezt megtegyük.

Így mosd, hogy olyan legyen, mint újkorában

Előkészítés

A függönyt mindig közvetlenül a mosás előtt vegyük csak le a karnisról, és ne hagyjuk napokig gyűrődni a szennyesben vagy az asztalra dobva. A makacs ráncok mosás után is megmaradhatnak. Leszedés után célszerű alaposan kirázni, így a por és pollen egy része már ekkor távozik a függönyökből. A fémkampókat, csipeszeket mindenképp vedd le a függönymosás előtt, mert rozsdafoltot hagyhatnak, vagy felsérthetik az anyagot!

Kézi függönytisztítás

Kézi mosásnál először hideg vízben kell átöblíteni a függönyt, hogy a por kijöjjön belőle. Ezután jöhet a körülbelül 30 fokos, kézmeleg vízben való mosás egy finom mosószer segítségével.

Az is fontos, hogy az anyagot ne dörzsöljük, csak óvatos mozdulatokkal nyomkodjuk, amíg a tisztítószert teljesen ki nem öblítettük.