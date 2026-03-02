Beszürkült vagy foltos maradt? Mutatjuk a trükköt, amivel patyolattiszta és gyűrődésmentes lesz a függöny

A függönyök összegyűjtik az összes port és pollent, sőt a főzés közben terjengő szagok és szennyeződések is beleülnek a textilbe. Épp ezért fontos, hogy az év azon napjain, például a tavaszi nagytakarítás során, amikor rávesszük magunkat a függönytisztításra, a megfelelő lépéseket kövessük. Íme a trükkök, amelyek bevetésével búcsút inthetsz a foltoknak, koszoknak és a gyűrődéseknek is!
A függönyök a lakások legnagyobb porfogói. Magukba szívják a levegőben keringő szennyeződéseket, az ablakokból beáramló polleneket és a lakásban felgyülemlő szagokat is. Ha csak évente egy-két alkalommal mossuk, könnyen beszürkülnek vagy besárgulnak. Bár nagy munka, évente legalább négyszer érdemes kitisztítani őket – így sokkal könnyebb megőrizni a színüket is. Ha azonban kellő alapossággal és odafigyeléssel végezzük a függönytisztítást, sokkal tovább maradhatnak szépek lakástextiljeink! A tavaszi nagytakarítás tökéletes alkalom, hogy ezt megtegyük.
Kézi mosásnál először hideg vízben kell átöblíteni a függönyt, hogy a por kijöjjön belőle. Ezután jöhet a körülbelül 30 fokos, kézmeleg vízben való mosás egy finom mosószer segítségével.
Az is fontos, hogy az anyagot ne dörzsöljük, csak óvatos mozdulatokkal nyomkodjuk, amíg a tisztítószert teljesen ki nem öblítettük.
Gépi mosásnál a mosózsák használata elengedhetetlen! Még a nagyobb méretű függönyöket is célszerű mosózsákban, magukban a gépbe tenni, mivel a cipzárak, gombok és más ruhák részei kárt tehetnek a finom anyagokban.
Egy átlagos, 4–5 kilós kapacitású mosógépben nagyjából 12–15 négyzetméternyi függöny mosható biztonságosan.
Ha a címke olvasható, mindig azt kell követni. Ha nem, akkor az általános szabály a függönytisztítás hőfokára:
30–40 °C közötti vízhőmérséklet, kímélő vagy kézi programon.
A rövidebb programok a legideálisabbak, hiszen így csökkenthetjük a maradandó gyűrődések esélyét és az anyagot sem terheljük túl. Ugyanezen okból kifolyólag a centrifugát is érdemes alacsony fordulatszámra állítani.
A klóros fehérítők és agresszív vegyszerek károsíthatják a függönyöket, ezért ezeket jobb kerülni.
A fehér függönyök mosásánál egy természetes fehérítő mosószer a legjobb választás. Az optikai fehérítőt tartalmazó mosószereket ne használjuk!
Egy színes függönynél nyugodtan alkalmazhatjuk a színes ruhákhoz való mosószert. A függöny színét nem a mosószer segítségével menthetjük meg, hanem a rendszeres, alapos tisztítással!
A gyűrődésmentes függönyök titka
A függönyt a program lejárta után azonnal fel kell lógatni, hogy saját súlya kisimítsa az anyagot, majd egyenletesen száradjon meg. Szárítógépbe ne tegyük, mert könnyen összemegy!
Az alábbi videóban látható trükköket is vesd be a tavaszi nagytakarítás során:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.