Minden, amit tudni kell Risztov Éváról, Bochkor Gáborék új műsorvezetőjéről

Ma reggel Bochkor Gábor jelentette be a nagy hírt, amire már régóta vártunk. Risztov Éva Lovász László utódaként hamarosan csatlakozik a Bochkor reggeli stábjához. Az olimpiai bajnok úszó magánéletéről keveset tudni, mi azonban most összegyűjtöttünk minden izgalmas információt, amit tudni kell a Retro Rádió legújabb reggeli műsorvezetőjéről.
Risztov Éva egy azon kevés élsportolók közül, aki nem csak érmeivel szerzett örömteli pillanatokat az országnak, hanem üdítő személyiségével is. Az olimpikon nemcsak az úszómedencében mozog otthonosan, hanem a média világában is.
A fiatal tehetség 15 évesen már az élvonalba került, mikor 2000-ben az első olimpiai versenyén vett részt. Csupán 2 évvel később három világbajnoki ezüstérmet szerzett az országnak, sikerei pedig egyre csak nőttek.
Harmincegy éves vagyok, az embernek néha tudnia kell valamit abbahagyni, valahol pedig el kell kezdeni egy civil életet. Ötéves korom óta azért küzdöttem, hogy olimpiai bajnok legyek. A pályafutásom dimbes-dombos volt, volt hogy magaslatokon, volt hogy mélyponton voltam
– írta korábban Facebook-oldalán.
Risztov Éva tehát olimpiai bajnok, háromszoros világbajnoki ezüstérmes, hétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes, hatszoros rövid pályás Európa-bajnok, hétszeres ifjúsági Európa-bajnok, a felnőttek között ötvennyolcszoros országos bajnok magyar úszóként vetett véget pályafutásának.
A sztársportoló visszavonulása után nem tűnt el teljesen a köztudatból, aktív maradt motivációs előadásokban, a magyar úszósport támogatásában, valamint a Nemzeti Sportrádió rendszeres szakértőjeként és vendégeként hallhattuk őt.
Habár magánéletét tudatosan védi és ritkán beszél róla nyilvánosan, az köztudott, hogy nagyon erős kötelék fűzi a családjához, különösen édesanyjához, akire mindig is a legnagyobb támogatójaként tekintett. Korábban egy hosszú kapcsolatáról is beszéltek források, amely a visszavonulás időszaka körül ért véget.
