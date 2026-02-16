Minden, amit tudni kell Risztov Éváról, Bochkor Gáborék új műsorvezetőjéről

Ma reggel Bochkor Gábor jelentette be a nagy hírt, amire már régóta vártunk. Risztov Éva Lovász László utódaként hamarosan csatlakozik a Bochkor reggeli stábjához. Az olimpiai bajnok úszó magánéletéről keveset tudni, mi azonban most összegyűjtöttünk minden izgalmas információt, amit tudni kell a Retro Rádió legújabb reggeli műsorvezetőjéről.

Risztov Éva Bochkor Gábor műsorvezetőtársaként folytatja karrierjét (Fotó: Nemzeti Sport)

Risztov Éva érkezik a Retro Rádióba

Risztov Éva egy azon kevés élsportolók közül, aki nem csak érmeivel szerzett örömteli pillanatokat az országnak, hanem üdítő személyiségével is. Az olimpikon nemcsak az úszómedencében mozog otthonosan, hanem a média világában is.

Az úszólegenda 1985. augusztus 30-án született Hódmezővásárhelyen és már egészen fiatal korában rátalált örök szenvedélyére. 1998-ban, mindössze 13 évesen szerezte első magyar bajnoki aranyérmeit, 1999-ben pedig már hatszoros magyar bajnok volt.

A fiatal tehetség 15 évesen már az élvonalba került, mikor 2000-ben az első olimpiai versenyén vett részt. Csupán 2 évvel később három világbajnoki ezüstérmet szerzett az országnak, sikerei pedig egyre csak nőttek.

Tucatnyi Európa-bajnoki és világbajnoki érem után 19 éves korában úgy döntött egy időre vissza kell vonulnia a versenysporttól , ugyanis túl nagy teher volt számára, és kiégettnek érezte magát. 2009-ben visszatért, ekkor már főleg nyíltvízi úszásra koncentrálva. A későbbi londoni olimpiai arany volt pályafutása csúcsa, amely igazolta visszatérését és kitartását.

, ugyanis túl nagy teher volt számára, és kiégettnek érezte magát. ekkor már főleg nyíltvízi úszásra koncentrálva. A későbbi londoni olimpiai arany volt pályafutása csúcsa, amely igazolta visszatérését és kitartását. 2011-ben bekövetkezett minden élsportoló rémálma: Risztov Évát diszkvalifikálták. A kizárás a sanghaji vizes világbajnokság nyíltvízi versenyeinek nyitányán történt, 10 kilométeres hosszútávúszó számban. Az úszóbajnoknak hivatalosan szabálytalanság miatt mutatták fel a diszkvalifikálását jelző piros zászlót nem sokkal a táv felének megtétele után, így nem végezhetett a legjobb tíz között, ami pedig automatikusan olimpiai kvótát ért volna számára a jövő nyári londoni ötkarikás játékokra.

Risztov Éva olimpiai bajnok lett 2012-ben Londonban (Fotó: Földi D. Attila / Nemzeti Sport)

Olimpaiai csúcs

A 2012-es év volt Risztov karrierjének a csúcsa . A nyári olimpián 10 kilométeres nyíltvízi úszásban zsebelte be az olimpiai aranyérmet, ezzel pedig övé lett magyar úszósport egyik legnagyobb visszatérési története.

. A nyári olimpián 10 kilométeres nyíltvízi úszásban zsebelte be az olimpiai aranyérmet, ezzel pedig övé lett magyar úszósport egyik legnagyobb visszatérési története. 2017-ben bejelentette végleges visszavonulását. A profi úszó 31 évesen határozta el, hogy életének más területeire szeretne fókuszálni.

Harmincegy éves vagyok, az embernek néha tudnia kell valamit abbahagyni, valahol pedig el kell kezdeni egy civil életet. Ötéves korom óta azért küzdöttem, hogy olimpiai bajnok legyek. A pályafutásom dimbes-dombos volt, volt hogy magaslatokon, volt hogy mélyponton voltam

– írta korábban Facebook-oldalán.