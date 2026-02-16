Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
"Szégyelljétek magatokat!" – Bochkor Gábor bekattant: élő adásban olvasott be a Risztov Évát gyalázóknak

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 16:02
Ha Risztov Éván hétfő reggel lett volna sapka akkor azért, ha pedig nem, akkor azért kapta volna a savat a Retro Rádió azon hallgatóitól, akik soha, egyetlen ziccert sem hagynak ki, ha bánthatnak valakit. Bochkor Gábor fel is húzta magát…

Mondhatnánk, hogy meglepődtünk a hallgatói reakciókon, de valójában pontosan erre számítottunk. Szerencsére Risztov Éva leigazolása többségében értő fülekre talált és az érkező kommentek java része pozitív kicsengésű volt, de természetesen most is megjelentek azok a fotelhuszárok, akik a kákán is csak a csomót keresik. Bochkor Gábor csak elvétve pillantott rá ezekre az üzenetekre, de így is sikerült felhúznia magát a taplóságon, amit néhány hallgató megengedett magának hétfő reggel, éhgyomorra.

Risztov Éva még meg sem érkezett, de Bochkor Gábor máris kénytelen volt leoltani a hallgatókat
Risztov Éva még meg sem érkezett, de Bochkor Gábor máris kénytelen volt leoltani a hallgatókat (Fotó: MW)

Bochkor Gábor: „Nem kell mindenkinek feltétlenül örülni, de a döntésünket tartsátok már tiszteletben”

Risztov Éva érkezésével kapcsolatban érkeznek SMS-ek és a hallgatóink többnyire nagyon örülnek. De van néhány, akik szerint ez egy szörnyű ötlet. De teljesen mindegy, mert ez a mi döntésünk. Nem is értem! Nem kell mindenkinek feltétlenül örülni, de a döntésünket tartsátok már tiszteletben!

Vagy legalább várjatok ki egy-két adást!”

 – kezdte Risztov Éva bejelentése és bejelentkezése után Bochkor Gábor, aki ezután beolvasott néhány hallgatói üzenetet, melyek mindegyike támogatólag érkezett.

Bochkor Gábor alaposan beolvasott a bunkó kommentelőknek
Bochkor Gábor alaposan beolvasott a bunkó kommentelőknek  (Fotó: Retro Rádió )

Bunkó módon fogalmaztak meg negatív véleményt”

Ezután a legendás rádiós beleszaladt egy üzenetbe, melynek szerzője úgy vélte, hogy a Bochkor-team tagjai „ismét” belerúgtak Lovász Lászlóba. Bochkor Gábor erre is élesen reagált. „Ti nem láttátok azt, hogy mi mit kaptunk öt éven át Lovász Laci miatt. Én azokból nem olvastam fel szinte semmit. Ez csak egy pici szembesítés, hogy ti hallgatók milyenek vagytok. Isteni nagy sírás-rívást csaptatok a távozása körül, de amit öt éven át írtatok rá, azt én titkoltam előle. Szóval azt mondom, hogy szégyelljétek magatokat! Ezt persze csak azoknak mondom, akik bunkó módon fogalmaztak meg negatív véleményt” – zárta rövidre a témát dühösen Bochkor Gábor.


 

 

