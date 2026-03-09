Ők az aranyérmesek! Kihirdették a X. Közétkeztetési Szakácsverseny győzteseit

Az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV), a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által meghirdetett X. Közétkeztetési Szakácsverseny döntőjébe oktatási-és nevelési intézmények konyhái, vállalati étkeztetők, kórházi-és szociális ellátást végző szolgáltatók, valamint büntetés-végrehajtási intézetek szakácsai jutottak be − főzőbox küzdelemben mutatták be a versenymenüjüket.
A holtversenyben aranyérmesek bizonyították, hogy a közétkeztetés ma már egyszerre jelent egészséget, minőséget és gasztronómiai élményt, még akkor is, ha szűkös keretekből kell gazdálkodni.
1. Gyermek- és diákétkeztetés - 11-14 éves korcsoport számára készített ételek a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet figyelembevételével – OrganX Team Szupermenza, valamint Prizma Junior
2. Munkahelyi vendéglátás – Munkahelyi, vállalati, üzleti étkeztetés – OrganX Team Hungast valamint KDK (kanizsai kórház), és a Vácziak (Váci Fegyház és Börtön)
3. Intézményi felnőtt közétkeztetés – Intézményi felnőtt, szociális, idős és beteg ellátásban tálalt ételek – OrganX Team Catey, valamint Melódin
Ezüst minősítést a La Badella és a Welstory Hungary csapata kapott, míg bronz minősítést a Halasi Zsiványok csapata érdemelt ki.
A megmérettetésen a versenyző csapatok időre készítettek 3 fogásos menüt, a kötelező alapanyagok mellett, nettó 850 Ft/fő nyersanyagértékkel gazdálkodhattak.
A MELÓDIN Éttermek menüjében levesként gyömbéres-sárgarépakrémleves szerepelt tejfölhabbal és tacóban tálalt marinált zöldségekkel. Főételként aszalt paradicsomos haltekercset tettek a zsűri elé zellergnocchival, sült gombával, vajmártással és langyos paradicsomsalátával. Desszertként almazselé került a tányérra dióhabbal, mákos piskótában, fahéjas ropogós ostyával és puhított szilvával.
Célja, hogy a hagyományos ízeket modernizálva újragondolja, az étkezési kultúrát fejlessze a fenntarthatóság jegyében, és az egyes évszakokhoz köthető ételeket, zöldségeket és gyümölcsöket is megismertesse. Emellett kiemelten fontosnak tartják a közétkeztetésben dolgozók szakmai fejlesztését.
Kezdettől oszlopos tagja a zsűrinek Vomberg Frigyes és Bernáth József. A háromnapos eseménysorozat háziasszonya idén is Mautner Zsófi volt. A többfordulós megmérettetés fővédnökei dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Nemes Imre, a Nébih elnöke, valamint dr. Müller Cecília, volt országos tisztifőorvos. A megmérettetési szakmai irányítását Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke és Zoltai Anna a KÖZSZÖV elnöke, az Élelmiszer-higiénikus Társaság alelnöke látták el.
