Ők az aranyérmesek! Kihirdették a X. Közétkeztetési Szakácsverseny győzteseit

Az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV), a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által meghirdetett X. Közétkeztetési Szakácsverseny döntőjébe oktatási-és nevelési intézmények konyhái, vállalati étkeztetők, kórházi-és szociális ellátást végző szolgáltatók, valamint büntetés-végrehajtási intézetek szakácsai jutottak be − főzőbox küzdelemben mutatták be a versenymenüjüket.

Közétkeztetési Szakácsverseny aranyérmesei

Forrás: Issovits András

X. Közétkeztetési Szakácsverseny (2025-2026) Naponta 1,5-2 millió ember étkezik közétkeztetésben Magyarországon, így nem mindegy, milyen minőségű étel kerül a tányérokra

Holtversenyben 3 aranyérmes is lett a X. Közétkeztetési Szakácsversenyen

A nagyszabású rendezvénysorozat egyik célja, hogy a hagyományos ízeket modernizálva újragondolja, az étkezési kultúrát fejlessze a fenntarthatóság jegyében, és az egyes évszakokhoz köthető ételeket, zöldségeket és gyümölcsöket is megismertesse.

A győztes csapatok

A holtversenyben aranyérmesek bizonyították, hogy a közétkeztetés ma már egyszerre jelent egészséget, minőséget és gasztronómiai élményt, még akkor is, ha szűkös keretekből kell gazdálkodni.

1. Gyermek- és diákétkeztetés - 11-14 éves korcsoport számára készített ételek a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet figyelembevételével – OrganX Team Szupermenza, valamint Prizma Junior

2. Munkahelyi vendéglátás – Munkahelyi, vállalati, üzleti étkeztetés – OrganX Team Hungast valamint KDK (kanizsai kórház), és a Vácziak (Váci Fegyház és Börtön)

3. Intézményi felnőtt közétkeztetés – Intézményi felnőtt, szociális, idős és beteg ellátásban tálalt ételek – OrganX Team Catey, valamint Melódin

Ezüst minősítést a La Badella és a Welstory Hungary csapata kapott, míg bronz minősítést a Halasi Zsiványok csapata érdemelt ki.

Egy kis ízelítő a menüből

A megmérettetésen a versenyző csapatok időre készítettek 3 fogásos menüt, a kötelező alapanyagok mellett, nettó 850 Ft/fő nyersanyagértékkel gazdálkodhattak.

Közétkeztetési Szakácsverseny egyik ínycsiklandó desszertje fahéjas ropogóssal

Forrás: Issovits András

A MELÓDIN Éttermek menüjében levesként gyömbéres-sárgarépakrémleves szerepelt tejfölhabbal és tacóban tálalt marinált zöldségekkel. Főételként aszalt paradicsomos haltekercset tettek a zsűri elé zellergnocchival, sült gombával, vajmártással és langyos paradicsomsalátával. Desszertként almazselé került a tányérra dióhabbal, mákos piskótában, fahéjas ropogós ostyával és puhított szilvával.