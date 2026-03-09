Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ők az aranyérmesek! Kihirdették a X. Közétkeztetési Szakácsverseny győzteseit

Fenntartható közétkeztetés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 13:39
Egészséges ételegészségesenKözétkeztetési Szakácsverseny
Kiderült, ki az ország legjobb közétkeztető csapata! Hatalmas érdeklődés övezte a X. Közétkeztetési Szakácsverseny döntőjét. Az eseménysorozatot 2026. március 3-5. között, a SIRHA Budapest kiállítás keretében rendezték meg a Hungexpo „A” pavilonjában. A versenyben 14 közétkeztető csapat 52 kiváló szakembere mérte össze a főzőtudását. Íme, a nyertesek.

Az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV), a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által meghirdetett X. Közétkeztetési Szakácsverseny döntőjébe oktatási-és nevelési intézmények konyhái, vállalati étkeztetők, kórházi-és szociális ellátást végző szolgáltatók, valamint büntetés-végrehajtási intézetek szakácsai jutottak be − főzőbox küzdelemben mutatták be a versenymenüjüket.

Közétkeztetési Szakácsverseny döntő
Közétkeztetési Szakácsverseny aranyérmesei
Forrás: Issovits András

X. Közétkeztetési Szakácsverseny (2025-2026)

  • Naponta 1,5-2 millió ember étkezik közétkeztetésben Magyarországon, így nem mindegy, milyen minőségű étel kerül a tányérokra
  • Holtversenyben 3 aranyérmes is lett a X. Közétkeztetési Szakácsversenyen
  • A nagyszabású rendezvénysorozat egyik célja, hogy a hagyományos ízeket modernizálva újragondolja, az étkezési kultúrát fejlessze a fenntarthatóság jegyében, és az egyes évszakokhoz köthető ételeket, zöldségeket és gyümölcsöket is megismertesse. 

A győztes csapatok

A holtversenyben aranyérmesek bizonyították, hogy a közétkeztetés ma már egyszerre jelent egészséget, minőséget és gasztronómiai élményt, még akkor is, ha szűkös keretekből kell gazdálkodni.

1. Gyermek- és diákétkeztetés - 11-14 éves korcsoport számára készített ételek a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet figyelembevételével – OrganX Team Szupermenza, valamint Prizma Junior

2. Munkahelyi vendéglátás – Munkahelyi, vállalati, üzleti étkeztetés – OrganX Team Hungast valamint KDK (kanizsai kórház), és a Vácziak (Váci Fegyház és Börtön)

3. Intézményi felnőtt közétkeztetés – Intézményi felnőtt, szociális, idős és beteg ellátásban tálalt ételek – OrganX Team Catey, valamint Melódin

Ezüst minősítést a La Badella és a Welstory Hungary csapata kapott, míg bronz minősítést a Halasi Zsiványok csapata érdemelt ki.

Egy kis ízelítő a menüből

A megmérettetésen a versenyző csapatok időre készítettek 3 fogásos menüt, a kötelező alapanyagok mellett, nettó 850 Ft/fő nyersanyagértékkel gazdálkodhattak. 

Közétkeztetési Szakácsverseny döntő
Közétkeztetési Szakácsverseny egyik ínycsiklandó desszertje fahéjas ropogóssal
Forrás: Issovits András

A MELÓDIN Éttermek menüjében levesként gyömbéres-sárgarépakrémleves szerepelt tejfölhabbal és tacóban tálalt marinált zöldségekkel. Főételként aszalt paradicsomos haltekercset tettek a zsűri elé zellergnocchival, sült gombával, vajmártással és langyos paradicsomsalátával. Desszertként almazselé került a tányérra dióhabbal, mákos piskótában, fahéjas ropogós ostyával és puhított szilvával.

Közétkeztetési Szakácsverseny (KÖSZ): mára rangos szakmai programmá nőtte ki magát 

Célja, hogy a hagyományos ízeket modernizálva újragondolja, az étkezési kultúrát fejlessze a fenntarthatóság jegyében, és az egyes évszakokhoz köthető ételeket, zöldségeket és gyümölcsöket is megismertesse. Emellett kiemelten fontosnak tartják a közétkeztetésben dolgozók szakmai fejlesztését. 

Közétkeztetési Szakácsverseny döntő
Közétkeztetési Szakácsverseny döntő zsűrije melett a látogatók is értékelhették a menüket
Forrás: Issovits András

Kezdettől oszlopos tagja a zsűrinek Vomberg Frigyes és Bernáth József. A háromnapos eseménysorozat háziasszonya idén is Mautner Zsófi volt. A többfordulós megmérettetés fővédnökei dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Nemes Imre, a Nébih elnöke, valamint dr. Müller Cecília, volt országos tisztifőorvos. A megmérettetési szakmai irányítását Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke és Zoltai Anna a KÖZSZÖV elnöke, az Élelmiszer-higiénikus Társaság alelnöke látták el. 

 

 

