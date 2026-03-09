Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ez az orosz-ukrán háborúnál is nagyobb sokkot okozhat – a Hormuzi-szoros lezárása hajtja az olajár emelkedését

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 13:46
Az orosz-ukrán háború csúcsát is meghaladó szintre ugrottak az olajárak. Ez a helyzet akkor enyhülhet, ha újra hajózhatóvá válik a Hormuzi-szoros.
Csak akkor állhat meg az olajár növekedése, ha a Hormuzi-szoros újra hajózható lesz, írja a Világgazdaság. Hétfőn jelentősen megugrott a Brent olajfajta hordónkénti ára, amennyiben ez az állapot tartós lesz, az az élelmiszerárakra is hatással lehet - írja a Ripost.

Csak akkor lehet vége az olajár-sokknak, ha hajózhatóvá válik a Hormuzi-szorost
 Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy lezárják a hajóforgalom elől a Hormuzi-szorost, amelyen a világ tengeri olajforgalmának mintegy ötöde halad át. Ezzel jelentősen megugrottak az olajárak. Fotó: MTI

Lezárták a Hormuzi-szorost – iszonyú magasra ugrott az olajár

A Hormuzi-szoros lezárása után kilőttek az olajárak, hétfőn a Brent olajfajta átlépte a 100 dolláros (~3400 forintos) szintet, a drágulás mértéke a 30 százalékot is megközelítette. Az olajárak az orosz–ukrán háborút követő csúcsok óta nem látott szintre kúsztak, még ha magyar idő szerint reggel 8 órára a drágulás üteme némileg enyhült is, és már „csak” 15 százalék körül mozgott.

Több Öböl menti ország jelentette be, hogy korlátozza a kitermelést. A Hormuzi-szoros blokádja miatt ugyanis megtelnek a tárolók olajjal, amit nem lehet elszállítani. A termelés újraindítása heteket vehet igénybe még azután is, hogy a blokádot feloldják.

A közelgő globális energiaválság árnyékában a G7-országok ( Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Olaszország, Európai Unió) hétfőn a vészhelyzeti tartalékok közös piacra dobásáról egyeztetnek, amit a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinálhat. A Financial Times jelentése szerint eddig három ország, köztük az Egyesült Államok támogatta a javaslatot.  

Irán időközben megválasztotta az ország új vezetőjét Modzstaba Hamenei személyében, Izrael pedig iráni olajlétesítményekre is csapást mért.

Az olajár megemelkedése az inflációt is megemelheti, a Hormuzi-szoros blokádja pedig a műtrágya kínálatát is szűkítheti, valamint az élelmiszerárak elszabadulását is okozhatja.

A 100 dollár feletti olajár megemeli a közúti, tengeri és légi szállítási díjakat, ami szintén hozzájárul az árak emelkedéséhez, s mivel az olaj fontos ipari alapanyag, a műanyag csomagolások elkészítése is többe fog kerülni. Ezenkívül az olaj és az energia az ellátási lánc számos állomásában játszik fontos szerepet.


Ilyet még a szomszédunkban dúló háború miatt sem észlelhettünk. Az orosz-ukrán háború kitörése után az orosz olaj utat talált a világpiacra, de az iráni háború miatt már most több ország csökkentette olajtermelését napi több millió hordó mértékben. A Hormuzi-szoroson ráadásul nagyságrendileg az orosz termelés kétszerese halad át naponta, így amennyiben a blokád tartósan fennmarad, annak beláthatatlan következményei lehetnek.

 

A múlt héten a katari energiaminiszter a 150 dolláros olajárat sem tartotta elképzelhetetlennek egy elhúzódó háború esetén. Közben az ország kénytelen volt leállítani a világ legnagyobb LNG-exportterminálját, a Rasz Laffant, ezzel évi közel 80 millió tonna esett ki a kínálatból.

 

 

