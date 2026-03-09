Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
"A mi pénzüket vitték" - a németek megfejtették a rejtélyes ukrán aranykonvoj szállítmányának eredetét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 13:41
ukrán aranykonvojaranyháborúpénz
A német sajtó nagy terjedelemben foglalkozott a Magyarországon elfogott ukrán aranykonvoj történetével. Az olvasók számára egyértelmű, hogy milyen pénzt akartak Ukrajnába szállítani.
A legolvasottabb német napilap, a Bild is fontos témaként számolt be arról, hogy a NAV emberei Magyarországon lecsaptak két ukrán pénzszállító autóra, amelyben több tízmillió dollárt és eurót vittek készpénzben, valamint aranyrudak is sorakoztak a raktérben. A német lap online kiadása a Facebookon is megosztotta az erről szóló írásukat, amelyre cikkünk megjelenésekor közel 2500 reakció érkezett, és amelyhez 1100-nál is többen szóltak hozzá - írja a Ripost.

Nagy mennyiségű aranyat is szállítottak az ukrán konvojban. Képünk illusztráció Fotó: Koszticsák Szilárd / 

Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésen beszélt a lefoglalt ukrán aranykonvojról is: 

Egyelőre nekünk is csak kérdéseink vannak, nem tudjuk, hogy ezt a pénzt innen vitték vagy ide hozták, és mit akartak kezdeni vele.

A miniszterelnök szerint a magyarországi ukránbarát vélemények nagy része nem szívből, hanem pénzügyi okokból keletkezik, éppen ezért meg kell vizsgálni az ügyet. 

Meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni 

– közölte Orbán Viktor.

A német embereknek van egy megfejtése

Az ukrán aranykonvojról szóló Bild cikk, hamar az olvasók kedvenc témája lett. Az akciófilmekbe illő történetet rengetegen lájkolták és kommentelték. a hozzászólok túlnyomó többsége nevetségesnek és egyben felháborítónak is tartja, hogy a XXI. században így szállítanak az ukránok csillagászati mennyiségű összegeket. A legjobb kommentek közül szemezgettünk:

  • Az a mi befizetett adónk volt, amire nekünk jobban szükségünk lenne, mint nekik!
  • Így igaz! Ukrajna egy végtelenségig korrupt ország!
  • Ez német adópénz!
  • Hol van a politikusaink reakciója? Hol van a sajtóban a felháborodás?
  • Ilyen üzemanyagárak mellett, jól fel lehetne használni...
  • Az ukránok luxusautóit elnézve, nem lep meg ez a dolog...
  •  ...És folyamatosan könyörög nekünk (Zelenszkij)
  • Ez az Magyarország! Ne hagyd magad úgy becsapni, mint a többiek!
  • Ez Németország pénze kokainra!
  • A kemény munkával megkeresett pénzünket szállították!


 

 

