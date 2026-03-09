"A mi pénzüket vitték" - a németek megfejtették a rejtélyes ukrán aranykonvoj szállítmányának eredetét

A legolvasottabb német napilap, a Bild is fontos témaként számolt be arról, hogy a NAV emberei Magyarországon lecsaptak két ukrán pénzszállító autóra, amelyben több tízmillió dollárt és eurót vittek készpénzben, valamint aranyrudak is sorakoztak a raktérben. A német lap online kiadása a Facebookon is megosztotta az erről szóló írásukat, amelyre cikkünk megjelenésekor közel 2500 reakció érkezett, és amelyhez 1100-nál is többen szóltak hozzá - írja a Ripost.

Nagy mennyiségű aranyat is szállítottak az ukrán konvojban. Képünk illusztráció Fotó: Koszticsák Szilárd /

Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésen beszélt a lefoglalt ukrán aranykonvojról is:

Egyelőre nekünk is csak kérdéseink vannak, nem tudjuk, hogy ezt a pénzt innen vitték vagy ide hozták, és mit akartak kezdeni vele.

A miniszterelnök szerint a magyarországi ukránbarát vélemények nagy része nem szívből, hanem pénzügyi okokból keletkezik, éppen ezért meg kell vizsgálni az ügyet.

Meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni

– közölte Orbán Viktor.

A német embereknek van egy megfejtése

Az ukrán aranykonvojról szóló Bild cikk, hamar az olvasók kedvenc témája lett. Az akciófilmekbe illő történetet rengetegen lájkolták és kommentelték. a hozzászólok túlnyomó többsége nevetségesnek és egyben felháborítónak is tartja, hogy a XXI. században így szállítanak az ukránok csillagászati mennyiségű összegeket. A legjobb kommentek közül szemezgettünk:

Az a mi befizetett adónk volt, amire nekünk jobban szükségünk lenne, mint nekik!

Így igaz! Ukrajna egy végtelenségig korrupt ország!

Ez német adópénz!

Hol van a politikusaink reakciója? Hol van a sajtóban a felháborodás?

Ilyen üzemanyagárak mellett, jól fel lehetne használni...

Az ukránok luxusautóit elnézve, nem lep meg ez a dolog...

...És folyamatosan könyörög nekünk (Zelenszkij)

Ez az Magyarország! Ne hagyd magad úgy becsapni, mint a többiek!

Ez Németország pénze kokainra!

A kemény munkával megkeresett pénzünket szállították!



