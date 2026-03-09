"A mi pénzüket vitték" - a németek megfejtették a rejtélyes ukrán aranykonvoj szállítmányának eredetét

A legolvasottabb német napilap, a Bild is fontos témaként számolt be arról, hogy a NAV emberei Magyarországon lecsaptak két ukrán pénzszállító autóra, amelyben több tízmillió dollárt és eurót vittek készpénzben, valamint aranyrudak is sorakoztak a raktérben. A német lap online kiadása a Facebookon is megosztotta az erről szóló írásukat, amelyre cikkünk megjelenésekor közel 2500 reakció érkezett, és amelyhez 1100-nál is többen szóltak hozzá - írja a Ripost.
Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésen beszélt a lefoglalt ukrán aranykonvojról is:
Egyelőre nekünk is csak kérdéseink vannak, nem tudjuk, hogy ezt a pénzt innen vitték vagy ide hozták, és mit akartak kezdeni vele.
A miniszterelnök szerint a magyarországi ukránbarát vélemények nagy része nem szívből, hanem pénzügyi okokból keletkezik, éppen ezért meg kell vizsgálni az ügyet.
Meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni
– közölte Orbán Viktor.
Az ukrán aranykonvojról szóló Bild cikk, hamar az olvasók kedvenc témája lett. Az akciófilmekbe illő történetet rengetegen lájkolták és kommentelték. a hozzászólok túlnyomó többsége nevetségesnek és egyben felháborítónak is tartja, hogy a XXI. században így szállítanak az ukránok csillagászati mennyiségű összegeket. A legjobb kommentek közül szemezgettünk:
