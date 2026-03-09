Azonnal vidd vissza, ha ilyet vettél: életveszélyes háztartási eszközt hívott vissza az Aldi

Rendkívül veszélyes háztartási eszközt hívott vissza az Aldi, ami akár tüzet is okozhat.

Nagy a baj ezzel a termékkel: az Aldi rögtön visszahívta / Fotó: aldi.hu

Veszélyes lehet: azonnali hatállyal visszahívta ezt a terméket az Aldi

Az ALDI Magyarország fogyasztóvédelmi okokból azonnali hatállyal visszahívja az AMBIANO hordozható mixer bizonyos termékeit. A visszahívás oka az, hogy

a készülék használat vagy töltés közben egyes esetekben túlmelegedhet, ami akár kigyulladáshoz is vezethet.

A termék szállítója a Tempo International GmbH, amely az áruházlánccal együtt döntött a visszahívásról a vásárlók biztonsága érdekében.

Melyik mixereket érinti a termékvisszahívás?

Az érintett AMBIANO hordozható mixerek három színben kerültek forgalomba:

Szürke – vonalkód: 4069365007389 Kék – vonalkód: 4069365007242 Zöld – vonalkód: 4069365007259

Ezek a termékek minden magyarországi ALDI-üzletben elérhetők voltak, azonban az áruházlánc már felfüggesztette az értékesítésüket.

A gyártó tájékoztatása szerint a hordozható mixer használat vagy töltés során túlmelegedhet. Ez szélsőséges esetben tűzveszélyt jelenthet, ezért a termék nem használható biztonságosan.

Az áruházlánc ezért arra kéri a vásárlókat, hogy: azonnal hagyják abba a termék használatát.

Az ALDI arra kéri az érintett vásárlókat, hogy a terméket: vigyék vissza bármely magyarországi ALDI üzletbe, adják le a pénztárnál. A vételárat blokk nélkül is visszatérítik - írja a VAOL.