Azonnal vidd vissza, ha ilyet vettél: életveszélyes háztartási eszközt hívott vissza az Aldi

Rendkívül veszélyes háztartási eszközt hívott vissza az Aldi, ami akár tüzet is okozhat.
Az ALDI Magyarország fogyasztóvédelmi okokból azonnali hatállyal visszahívja az AMBIANO hordozható mixer bizonyos termékeit. A visszahívás oka az, hogy
a készülék használat vagy töltés közben egyes esetekben túlmelegedhet, ami akár kigyulladáshoz is vezethet.
A termék szállítója a Tempo International GmbH, amely az áruházlánccal együtt döntött a visszahívásról a vásárlók biztonsága érdekében.
Az érintett AMBIANO hordozható mixerek három színben kerültek forgalomba:
Szürke – vonalkód: 4069365007389
Kék – vonalkód: 4069365007242
Zöld – vonalkód: 4069365007259
Ezek a termékek minden magyarországi ALDI-üzletben elérhetők voltak, azonban az áruházlánc már felfüggesztette az értékesítésüket.
A gyártó tájékoztatása szerint a hordozható mixer használat vagy töltés során túlmelegedhet. Ez szélsőséges esetben tűzveszélyt jelenthet, ezért a termék nem használható biztonságosan.
Az áruházlánc ezért arra kéri a vásárlókat, hogy: azonnal hagyják abba a termék használatát.
Az ALDI arra kéri az érintett vásárlókat, hogy a terméket: vigyék vissza bármely magyarországi ALDI üzletbe, adják le a pénztárnál. A vételárat blokk nélkül is visszatérítik - írja a VAOL.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.