Hideg ide vagy oda: Óriási tömeg énekelt Pataky Attilával Orbán Viktor ócsai országjárásán

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 18:14
Esztergom és Békéscsaba után ismét az EDDA Művek frontembere nyitotta meg Orbán Viktor országjárását. A mai rendezvényt Ócsán tartották meg, ahol Pataky Attila ismét fenomenális hangulatot teremtett ikonikus dalával.
A hideg idő sem tántorította el az embereket: rengetegen gyűltek össze Ócsán, hogy meghallgassák Orbán Viktor beszédét az országjárásának a mai állomásán. A rendezvényen Esztergom és Békéscsaba után ismét az EDDA Művek frontembere, Pataky Attila lépett fel, aki ezúttal is fergeteges hangulatot varázsolt a Városháza előtti téren. Pataky Attila az EDDA Művek egyik legismertebb, legikonikusabb dalát, A kört adta elő. Amit egy rögtönzött beszéddel vezetett fel, majd még egy kis ráadás közös éneklést is kapott a hálás közönség.

2026.03.31. Orbán Viktor-Országjárás-Ócsa Pataky Attila
Pataky Attila A kör című dalt adta elő Orbán Viktor országjárásán (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila Orbán Viktor előtt lépett fel

A március 15-ei nemzeti ünnepet követően Orbán Viktor országjárásra indult, amely már több mint két hete tart. A miniszterelnök sorra tölti meg a városok főtereit, s minden alkalommal tömegek gyűlnek össze, hogy meghallgassák a beszédét. Az országjárás mai állomása Ócsa, ahol szintén hatalmas tömeg gyűlt össze. A Városháza előtti tér a csípős idő ellenére is teljesen megtelt. Az eseményt Pataky Atila nyitotta meg, aki szokásához híven, ezúttal is fenomenális hangulatot teremtett.

Pataky Attila dalát minden generáció kívülről fúj

A Kossuth-díjas rockénekes már többedjére lépett színpadra Orbán Viktor előtt, a közönség legnagyobb örömére. Az EDDA Művek frontembere ugyanis szinte minden generációt képes megszólítani örökzöld slágereivel. A kör minden sora visszhangzott a téren: a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kívülről fújták a dalszöveget, a refrént pedig teli torokból énekelték együtt a legendás énekessel. A dal így már nemcsak a barátság himnusza, hanem az összetartozásé is: azt üzeni, hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, és ha egy közösség összefog, nincs olyan akadály, amelyen ne tudnának együtt túljutni.

2026.03.31. Orbán Viktor-Országjárás-Ócsa
Pataky Attila dalát és beszédét is imádta a közönség (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attilát feltölti a közönség

Pataky Attila minden alkalommal hatalmas energiát kap a közönségtől. Ezt az esztergomi rendezvény után erősítette meg lapunknak.

Nagyszerű érzés volt látni, hogy ennyi ember ért egyet a nézeteimmel. Véleményem szerint nincs semleges ember, valaki vagy elvesz, vagy hozzátesz az életünkhöz. Látom azt, hogy sokan a normalitásra és az életre szavaznak, és nem a háborúra. A mai este is azt bizonyította, hogy az emberek inkább a boldogságra, a békére teszik a voksukat

 – mondta az esztergomi fellépése után a Borsnak.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
