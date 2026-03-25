Hatalmas tömeg fogadta Pataky Attilát Orbán Viktor esztergomi országjárásán

Már két hete tart Orbán Viktor országjárása, amelynek esztergomi megállóján Pataky Attila nyitotta az eseményt. Az énekes többször lépett már fel a magyar miniszterelnök előtt, korábban a március 15-ei ünnepi rendezvényen, ahol a Nemzeti dalt adta elő zenésztársaival. A zenész ikonikus dalával, A körrel állt színpadra, amit ezúttal is hatalmas taps fogadott.

Hatalmas tömeg előtt énekelt Esztergomban Pataky Attila - Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Esztergomban mindenki Orbán Viktort várta, hogy megtartsa beszédét, ennek ellenére előbb az EDDA frontembere lépett fel a színpadra. Pataky Attila nagyszerű hangjával indította az országjárást. A produkció után a Borsnak nyilatkozott az élményről a Kossuth-díjas énekes.

"Nagyszerű érzés volt látni, hogy ennyi ember ért egyet a nézeteimmel. Véleményem szerint nincs semleges ember, valaki vagy elvesz, vagy hozzátesz az életünkhöz. Látom azt, hogy sokan a normalitásra és az életre szavaznak, és nem a háborúra. A mai este is azt bizonyította, hogy az emberek inkább a boldogságra, a békére teszik a voksukat"

– mondta a Borsnak Pataky Attila.

Pataky Attila az esztergomi országjáráson - Fotó: Hagymási Bence / 24óra

A tömeg vastapssal köszöntötte és búcsúztatta az énekest, aki hangjával ismét bebizonyította, nem hiába tartják számon Magyarország egyik legjobb énekesei között. Az énekes miután március 14-én megkapta a Kossuth-díjat, lapunknak nyilatkozott először. Akkor úgy fogalmazott: mérföldkőnek érzi a karrierjében ezt az elismerést.

Pataky Attila március 14-én az Országház Kuplatermében vehette át a Kossuth-díjat - Fotó: Havran Zoltán

"A Kossuth-díj egy mérföldkő, ami nemcsak az én érdemem, és nemcsak a zenekaré, hanem az EDDA táboré! Azoké, akik 1974 óta velünk vannak, és akikkel a dalok ereje örökre összeköt minket. Az EDDA tábor hatalmas, és egyre nő. Öt-hat éves gyermekek ezerrel tolják az EDDA dalokat. Nemzedékek nőnek fel rajta, és még a kisebbek is érzik, hogy ez erős, ez jó, és az övék is. Ez nagy boldogságot ad" - nyilatkozta a díjátadón a Borsnak Pataky Attila.