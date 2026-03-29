Felejthetetlen pillanatok: Pataky Attila ismét hatalmas tömeg előtt lépett fel Orbán Viktor országjárásán

Orbán Viktornak nem jut ki a pihenésből a választási időszak hajrájában. Minden nap más-más városban bukkan fel, és tartja meg beszédét a kampány hajrájában. A tegnapi péceli megálló után most Békéscsabán, a Szent István téren folytatódott az országjárás. Pataky Attila pedig Esztergom után itt is óriási hangulatot teremtett.
A Kossuth-díjas énekes már többször állt színpadra a magyar miniszterelnök előtt, és úgy tűnik, az EDDA rajongótábora több évtized után sem fogyatkozott meg. Már a fellépés előtt sejteni lehetett, hogy nagyszerű lesz a hangulat, mivel Békéscsabán, rengetegen vonultak ki az utcákra és emelték a nemzeti lobogót a magasba.
Pataky Attila nagyszerű dalokkal látta el a magyar zeneipart, de van egy, ami kiemelkedik a többi közül. A kör című szám, az Edda egyik legismertebb dala, amely többször is elhangzott már Orbán Viktor beszéde előtt. A közönség együtt énekelt a frontemberrel. A kör című dal mára már nem csupán a barátságról szól, hanem sokkal inkább az összetartozás jelképes dalává vált.
Nagyszerű érzés volt látni, hogy ennyi ember ért egyet a nézeteimmel. Véleményem szerint nincs semleges ember, valaki vagy elvesz, vagy hozzátesz az életünkhöz. Látom azt, hogy sokan a normalitásra és az életre szavaznak, és nem a háborúra. A mai este is azt bizonyította, hogy az emberek inkább a boldogságra, a békére teszik a voksukat
— mondta esztergomi fellépése után lapunknak az énekes.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.