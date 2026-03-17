Rosszul lett, súlyos döntést hozott Pásztor Erzsi: "Ebben az évben nem állok többet színpadra"

Mint azt megírtuk, nagy volt a rémület vasárnap a Turay Ida Színházban, a Fergeteges látogatás című darabot hamarabb be kellett fejezni, mert Pásztor Erzsi rosszul lett. Bár már nagyon várta, hogy balesetei után újra színpadra állhasson, sajnos most nehéz döntést kellett hoznia.

Pásztor Erzsi rosszul lett, idén már színpadra sem áll

Pásztor Erzsi kálváriája

Pásztor Erzsi balesetei miatt nehéz időszakon ment keresztül, egyszer térde, válla repedt meg, később pedig elesett és kórházba is kellett vinni.

Nagyon kellemetlen számomra, hogy mindenki velem foglalkozik, hogy hogyan vagyok. Jobban érzem magam és ma ismét színpadra állok. Szeretnék visszatérni a szokásos mindennapjaimhoz

- mondta a Borsnak épp a történtek előtt a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki most már nem ennyire pozitív a helyzetet illetően.

Sajnos ez így nem mehet tovább! Harcolok, összeszorított fogakkal játszom, létezem és élek, de van egy határ, ami után már nem csinálhatok úgy, mintha minden rendben lenne, és egészséges lennék. Borzalmas fájdalmakkal küzdök szinte folyamatosan, a korábbi eséseim, baleseteim következményeként. Folyamatosan fájdalomcsillapítókat szedek, de ezek sem használnak. Nem szeretném, hogy valamiféle nagy drámát kerítsenek körém. Vasárnap este már elviselhetetlenné vált mindaz, amit érzek, és ha a színpadon egy színész nem képes a száz százalékot nyújtani, a közönségét kiszolgálni, akkor azt nem szabad folytatni

– mondta a Blikknek a színésznő, aki súlyos döntést hozott.