A közönségben potyogtak a könnyek, Pásztor Erzsi előadás közben lett rosszul

Nagy volt a rémület vasárnap a Turay Ida Színházban, az előadást hamarabb be kellett fejezni, Pásztor Erzsi rosszul lett.

Pásztor Erzsi nem tudta folytatni az előadást, többen elsírták magukat / Fotó: Sandor Bankuti / Bors

Pásztor Erzsi múlt vasárnap délután a Fergeteges látogatás című komédia előadása során lett rosszul. A műsor fél órával korábban be is fejeződött, a 89 éves színésznő a hírek szerint többször is kollégái segítségére szorult. Pásztor Erzsi megígérte, bepótolják a jövőben az előadást. A Story információi szerint közönségben többen el is sírták magukat, míg mások állva tapsoltak a szeretett művésznőnek.

Pásztor Erzsi balesete

Mint azt megírtuk, Pásztor Erzsi nehéz időszakon ment keresztül, egyszer térde, válla repedt meg, később pedig elesett és kórházba is kellett vinni.

Nagyon kellemetlen számomra, hogy mindenki velem foglalkozik, hogy hogyan vagyok. Jobban érzem magam és ma ismét színpadra állok. Szeretnék visszatérni a szokásos mindennapjaimhoz

- mondta a Borsnak épp a történtek előtt a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki azonban úgy látszik, még pihenésre szorul.