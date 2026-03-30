Horváth Tomi megszólalt, új hírek érkeztek felesége állapotáról a nehézségek után

Sokan aggódtak érte a súlyos baleset után, most azonban végre jó hírek érkeztek Péterfi Andrea állapotáról. A romantikus nyaralás alatt történt szerencsétlenség után hosszú és nehéz rehabilitáció várt rá, de úgy tűnik, lépésről lépésre halad a gyógyulás útján. Horváth Tomi felesége egyre jobban van, legutóbb A Nagy Duett 2026 élő adásán kapták őket lencsevégre.

Horváth Tomi bíztató hírekről számolt be Péterfi Andika állapotáról, már látják a fényt az alagút végén (Fotó: Gáll Regina)

Andika elkísérte Tomit A Nagy Duettbe

Horváth Tomi A Nagy Duett szünetében lapunknak elárulta, hogy a legfrissebb fejlemény nemcsak Andit, hanem a környezetét is hatalmas örömmel töltötte el.

Péterfi Andrea maga osztotta meg korábban az örömhírt, amely számára nemcsak egy egyszerű pillanat volt, hanem egy komoly fordulópont a felépülésben.

Annyira boldog és hálás vagyok, ma újra vezettem. Még fel se fogom. Nagyon szerencsés vagyok, mert két olyan ember segít, aki jobban hisz bennem, mint én magamban. Az egyik a férjem, a másik a gyógytornászom, Bence, aki ha nem bátorít, akkor lehet, hogy csak hetek múlva mertem volna kipróbálni. De nekik köszönhetően összekaptam magam, megpróbáltam, és ment… most pedig nagyon boldog vagyok, ez egy hatalmas mérföldkő nekem, 7 és fél héttel a műtét után újra vezetek

– írta korábban Facebook-bejegyzésében Andika.

A bejegyzésből is egyértelműen látszik, mennyire érzelmileg is megterhelő volt számára ez az időszak, és mekkora jelentősége van ennek az aprónak tűnő, de valójában óriási lépésnek.

A felépülés azonban még korántsem ért véget, és ezt férje, Horváth Tamás is hangsúlyozta, aki végig mellette állt ebben a nehéz időszakban.

Még nagyon hosszú az út, de most már a felén túl vagyunk, ezt már ki merem mondani. Nagyon örülünk annak, hogy a héten újra vezetett, és nagyon boldog vagyok tőle, hogy tudja nyomkodni a pedálokat, mint régen, mert ez nagyon nagy félelmünk volt. Óriási sikerélmény volt. Hétről hétre haladunk előre, de még pár hónap biztosan előttünk áll, mire teljesen visszanyeri az erejét. A fényt már látjuk az alagút végén, de türelmesen várunk, és mindent betartunk, amit az orvos mond

– mesélte a Borsnak.