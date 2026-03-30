Horváth Tomi megszólalt, új hírek érkeztek felesége állapotáról a nehézségek után

Sokan aggódtak érte a súlyos baleset után, most azonban végre jó hírek érkeztek Péterfi Andrea állapotáról. A romantikus nyaralás alatt történt szerencsétlenség után hosszú és nehéz rehabilitáció várt rá, de úgy tűnik, lépésről lépésre halad a gyógyulás útján. Horváth Tomi felesége egyre jobban van, legutóbb A Nagy Duett 2026 élő adásán kapták őket lencsevégre.
Horváth Tomi A Nagy Duett szünetében lapunknak elárulta, hogy a legfrissebb fejlemény nemcsak Andit, hanem a környezetét is hatalmas örömmel töltötte el.
Péterfi Andrea maga osztotta meg korábban az örömhírt, amely számára nemcsak egy egyszerű pillanat volt, hanem egy komoly fordulópont a felépülésben.
Annyira boldog és hálás vagyok, ma újra vezettem. Még fel se fogom. Nagyon szerencsés vagyok, mert két olyan ember segít, aki jobban hisz bennem, mint én magamban. Az egyik a férjem, a másik a gyógytornászom, Bence, aki ha nem bátorít, akkor lehet, hogy csak hetek múlva mertem volna kipróbálni. De nekik köszönhetően összekaptam magam, megpróbáltam, és ment… most pedig nagyon boldog vagyok, ez egy hatalmas mérföldkő nekem, 7 és fél héttel a műtét után újra vezetek
– írta korábban Facebook-bejegyzésében Andika.
A bejegyzésből is egyértelműen látszik, mennyire érzelmileg is megterhelő volt számára ez az időszak, és mekkora jelentősége van ennek az aprónak tűnő, de valójában óriási lépésnek.
A felépülés azonban még korántsem ért véget, és ezt férje, Horváth Tamás is hangsúlyozta, aki végig mellette állt ebben a nehéz időszakban.
Még nagyon hosszú az út, de most már a felén túl vagyunk, ezt már ki merem mondani. Nagyon örülünk annak, hogy a héten újra vezetett, és nagyon boldog vagyok tőle, hogy tudja nyomkodni a pedálokat, mint régen, mert ez nagyon nagy félelmünk volt. Óriási sikerélmény volt. Hétről hétre haladunk előre, de még pár hónap biztosan előttünk áll, mire teljesen visszanyeri az erejét. A fényt már látjuk az alagút végén, de türelmesen várunk, és mindent betartunk, amit az orvos mond
– mesélte a Borsnak.
A szavai is jól mutatják, hogy bár a legnehezebb időszakon talán már túl vannak, még mindig sok munka és kitartás kell ahhoz, hogy Andrea teljesen felépüljön.
Péterfi Andrea a felépülése mellett A Nagy Duett adásait is rendszeresen élőben követi, és minden alkalommal ott van, hogy férje mellett legyen. A legutóbbi adásban pedig még egy különleges részlet is feltűnt a nézőknek.
A páros ugyanis összeöltözve jelent meg, ami nem volt véletlen, hiszen náluk ez már szinte hagyománynak számít, és jól tükrözi azt a harmóniát, ami köztük van.
Andikával mi nagyon sokszor össze szoktunk öltözni, hétköznap a stábtagok is láthatják, hogy mennyire hasonlóan öltözünk. Nagyon szeretjük ezt, mert nagy köztünk az összhang. Szeretünk összebeszélni, és hasonló stílusban megjelenni. Egyébként én szoktam mezeket tervezni, és ilyenkor általában neki is készítek. Amit A Nagy Duettben láthattak a kedves nézők, az is egy saját tervezésű darab, és nagyon hálás vagyok, hogy Andika is hajlandó magára ölteni
– mesélte nevetve.
A műsor szüneteiben is folyamatosan együtt voltak, Horváth Tamás minden alkalmat kihasznált, hogy kimenjen a feleségéhez, ami jól mutatja, mennyire erős kötelék van köztük.
Az biztos, hogy a nehézségek ellenére Péterfi Andrea egyre jobb állapotban van, és bár még hosszú út áll előtte, talán a nehezén túl vannak. A legfontosabb, hogy férje, Horváth Tomi mindenben mellette áll, és a szeretet közöttük lehet az egyik legnagyobb gyógyító erő számára.
