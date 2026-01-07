„Épp a műtőben van” – Nagy a baj! Aggasztó videóval jelentkezett Horváth Tomi felesége

Horváth Tomi és felesége Péterfi Andi hatalmas aggodalommal néznek szembe. Kiskedvencüket, Gogu kutyust megkellett műteni.

Horváth Tomi és kedvese Gogu kutyusukért aggódik

Fotó: TV2

Horváth Tomiék aggodalma - hólyagkővel küzd a család kutyusa

Azok, akik tartanak házikedvencet tudják, hogy minden egyes apró dolog számít, főleg ha az egészségükről van szó. Sokan ugranak már az első aggasztó jelekre, és nincs ez másként a Nagy Duett legújabb zsűritagjával sem és feleségével sem, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy kiskedvencük hamar meggyógyuljon.

Gogu kutyusnak hólyagkővel kell szenvednie, amely most már egy visszatérő probléma a kiskutyánál. A kutyust speciális diétán tartották, és két-három havonta laborvizsgálatokat is végeztek rajta annak érdekében, hogy a problémát időben elkapják. Erről Péterfi Andi osztott meg egy bejegyzést Instagramon, ahol elmondta, hogy másfél évvel ezelőtt már egyszer emiatt műteni kellett a család kedvencét, de most úgy tűnik, hogy ismét problémák adódtak a vizeletürítéssel. A poszt írásakor Gogut épp műtötték.

Sajnos egyszer már műteni kellet 1,5 éve hólyagkő miatt Gokukát, azóta speciális diétán van és folyamatosan kontrollra hordjuk.

2-3 havonta teljes labor, ultrahang, röntgen és most megint itt tartunk…tele a kis hólyagja kövekkel, és bár egyet ügyesen kipisilt, de mivel még sok kő van a hólyagjában, ezért meg kell műteni… épp a műtőben van a kis Hősünk

- írta a bejegyzésben.

Gogu tehát már jó kezekben van, a gazdik pedig bíznak abban, hogy mielőbb felgyógyul a család kiskedvence.

