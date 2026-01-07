„Épp a műtőben van” – Nagy a baj! Aggasztó videóval jelentkezett Horváth Tomi felesége

Horváth Tomi és felesége Péterfi Andi hatalmas aggodalommal néznek szembe. Kiskedvencüket, Gogu kutyust megkellett műteni.
Azok, akik tartanak házikedvencet tudják, hogy minden egyes apró dolog számít, főleg ha az egészségükről van szó. Sokan ugranak már az első aggasztó jelekre, és nincs ez másként a Nagy Duett legújabb zsűritagjával sem és feleségével sem, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy kiskedvencük hamar meggyógyuljon.
Gogu kutyusnak hólyagkővel kell szenvednie, amely most már egy visszatérő probléma a kiskutyánál. A kutyust speciális diétán tartották, és két-három havonta laborvizsgálatokat is végeztek rajta annak érdekében, hogy a problémát időben elkapják. Erről Péterfi Andi osztott meg egy bejegyzést Instagramon, ahol elmondta, hogy másfél évvel ezelőtt már egyszer emiatt műteni kellett a család kedvencét, de most úgy tűnik, hogy ismét problémák adódtak a vizeletürítéssel. A poszt írásakor Gogut épp műtötték.
Sajnos egyszer már műteni kellet 1,5 éve hólyagkő miatt Gokukát, azóta speciális diétán van és folyamatosan kontrollra hordjuk.
2-3 havonta teljes labor, ultrahang, röntgen és most megint itt tartunk…tele a kis hólyagja kövekkel, és bár egyet ügyesen kipisilt, de mivel még sok kő van a hólyagjában, ezért meg kell műteni… épp a műtőben van a kis Hősünk
- írta a bejegyzésben.
Gogu tehát már jó kezekben van, a gazdik pedig bíznak abban, hogy mielőbb felgyógyul a család kiskedvence.
