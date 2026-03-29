Hát ez hihetetlen: Horváth Tomi felesége bugyijában ült be A Nagy Duett zsűrijébe

Elérkeztünk A Nagy Duett elődöntőjéhez. A műsor már az első pillanatokban váratlan meglepetéseket hozott. Horvát Tomi szettjével kapcsolatban például egy meglepő kulisszatitkot is megosztott a közönséggel.
A műsor egy egészen elismerő gratulációval indult: Liptai Claudia elárulta, hogy Horváth Tomi legújabb slágere, a Mint a viharmadár már átlépte az egy millió megtekintést YouTubeon.
Persze a sikerhez a zsűri többi tagjának is hozzá kellett szólnia. Lékai-Kiss Ramóna csapott le először, aki azonnal az énekes ruhaválasztásába kötött bele:
De akkor ezért történt az, hogy Andika felsőjét vetted fel?
– szúrta oda a színésznő pimaszul, utalva Tomi rózsaszín felsőjére.
De a sikerekben úszó énekest ez nem rendítette meg, poénosan válaszolta beszólásra:
Az hagyján, még a bugyiját is.
Horváth Tomi válaszától óriási nevetés tört ki. Egyedül felesége, Péterfi Andi lehetett kicsit szégyenlős, hogy párja így kiteregette a fehérneműjüket ország világ elé.
A vicces pillanatot a TV2 oldalán te is megtekintheted!
