Szívszorító: Autoimmun betegség miatt bénult le a házaspár, a lesújtó diagnózis babájuk életét is követelte

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 18:30
Ők voltak az elsők az országban, akik megkapták a diagnózist. Az autoimmun betegség kialakulásának pontos körülményei a mai napig rejtélyesek.
Egy fiatal pár egy évvel az esküvője után egy ritka autoimmun betegség miatt veszítette el újszülött gyermekét, a tragédia eredete azonban a mai napig rejtélyes.

Autóimmun betegség bénította le a házaspárt
Illusztráció: trairut noppakaew / Shutterstock 

Milyen autoimmun betegségben szenved a házaspár?

Az észak-kínai Tiencsinben élő házaspárnál tavaly Bickerstaff-féle agytörzsi encephalitist diagnosztizáltak. Li szerint a világon mindössze négy párnál állapították meg egyszerre ezt a rendellenességet, és ők voltak az első ilyen esetek Kínában.

A 32 éves Li tavaly márciusban lett lázas, egy évvel az esküvője után. Először tévesen szélütést diagnosztizáltak nála, és ekkor emiatt kezelték őt. A probléma azonban nem ért véget: hat hónapos terhes felesége, Zhao is ugyanazokat a tüneteket tapasztalta. Abban reménykedtek, hogy gyermekük egészségesen születik meg, ám nem sokkal a diagnózis után a koraszülött baba meghalt.

Li szerint nem tudni pontosan, mi okozta a betegségüket. Egy Jiao nevű neurológus szerint akár a környezetük is szerepet játszhatott a kialakulásában. Elképzelhető, hogy nem mostak elég alaposan kezet hörcsögürülék érintése után, vagy nem megfelelően átsütött csirkét fogyasztottak.

E tényezők bármelyike bakteriális fertőzést okozhatott, amely ritka esetekben hatással lehet az immunrendszerre. Ilyenkor az immunrendszer megtámadhatja az agytörzset, amely olyan sejteket tartalmaz, amelyek antigéntulajdonságai hasonlítanak bizonyos baktériumokéra.

Bár a Bickerstaff-féle agytörzsi encephalitisben szenvedő betegek prognózisa általában kedvező, Li szerint az ő esetükben a felépülés évekig is eltarthat, és akár életük végéig rokkanttá válhatnak.

Bár Li már egyre közelebb áll a normális beszédhez, Zhao állapota továbbra is súlyos. A férj gyorsabban épül fel, de feleségével még így is tud kommunikálni főként mozdulatokkal vagy nevetéssel - írja a South China Morning Post.

Csak egy éve vagyunk házasok, de máris rengeteg mindenen mentünk keresztül. Rájöttünk, hogy a házasság valódi jelentése az, hogy átsegítsük egymást a nehézségeken

- mondta Li.

 

