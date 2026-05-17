A saját őrangyalunkról készült falfreskó.

Úgy érzed, egy láthatatlan erő fentről óv téged? Ismerd meg az őrangyalodat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 18:15
Elgondolkoztál már azon, hogy ki az, aki végigkísér az utadon, és sosem engedi el a kezed? A születési hónapod ugyanis felfedi a saját őrangyalod kilétét, akit bár sosem látsz, mégis minden nap vigyázza a lépteidet. Mondd meg, mikor születtél, és fedezd fel, ki óv téged fentről!
Lévaffy Luna
Elgondolkoztál már azon, hogy valaki odafentről mindig figyeli a lépteidet? Jó lenne néha fohászkodni egy magasabb erőhöz, amiről tudod, hogy a javadat szolgálja? Akkor olvass tovább, ugyanis a születési hónapod alapján eláruljuk, hogy ki a saját őrangyalod!

A saját őrangyalod a mennyből vigyáz rád.
A születési hónapod felfedi a saját őrangyalod kilétét!
Fotó: GettyImages
  • A születési hónapunkból sok mindenre fény derülhet.
  • Most megtudhatod, melyik angyal vigyázza a lépteidet.
  • Ő az, akire a legnagyobb bajban is számíthatsz.

Ő a te saját őrangyalod: hozzá fordulj, ha tanácsra van szükséged!

Mindenkinek van egy láthatatlan őrzője, aki a legváratlanabb pillanatokban is megóvja és irányt mutat az élet útvesztőjében. A saját őrangyalunkra mindig, minden helyzetben számíthatunk, hiszen állandóan azon dolgozik, hogy jobbá tegye az életünket. Az angyalok ugyanis nemcsak mitikus lények, hanem a remény megtestesítői, akik ebben a bizonytalan világban is emlékeztetnek minket arra, hogy sosem vagyunk egyedül.

Január – Gábriel arkangyal

Amennyiben januárban születtél, rád Gábriel arkangyal vigyáz, aki isteni hírvivőként is ismert. Gábriel folyamatosan egyengeti az utadat, alakítja a sorsodat és segít abban, hogy megvalósítsd a saját igazságod. A mitikus lény céltudatossá és intelligenssé varázsol téged.

Február – Barachiel arkangyal

A februárban születettek védelmezője Barachiel, az áldások arkangyala, aki hatalmas szerencsével áldja meg az oltalma alatt állókat. Az őrangyal végigkísér utadon, megóv, ha baj közeleg és váratlan csodákkal tölti meg az életedet.

Március – Rafael arkangyal

Rafael arkangyal fő feladata a gyógyítás és védelem, aki a testi-lelki gyógyulás ösvényére terel téged. A lény folyamatos lelki támogatást nyújt neked, miközben nagyratörő céljaid felé vezet.

Április – Camael arkangyal

Bár Camael egy kevésbé ismert arkangyal, fontos szerepet tölt be az ezoterikus hagyományokban, aki az igazság, a bátorság és az erő megtestesítője. Az égi segítő arra ösztönzi a védelme alatt állókat, hogy félelmeiket legyűrve küzdjenek meg az előttük álló akadályokkal.

Május – Ambriel arkangyal

Ha májusban születtél, akkor Ambriel arkangyal figyeli a lépteidet, aki arra sarkall, hogy hallgass a megérzéseidre, és bátran bontsd ki a szárnyaidat. Az önkifejezés angyala szeretné, hogy a lehető legtöbbet hozd ki magadból.

Június – Haniel arkangyal

Haniel az érzelmek, az intuíció, valamint a belső egyensúly megtestesítője, aki segít abban, hogy kitárd a szíved mások felé, miközben empatikus emberré tesz. Arra ösztönöz, hogy hallgass a megérzéseidre.

A saját őrangyal által küldött jel egy pihetoll.
Az őrangyalodra még a legnagyobb bajban is számíthatsz.
Fotó: GettyImages

Július – Muriel arkangyal

Muriel arkangyal az érzelmi egyensúly, a szeretet és a béke hirdetője, aki segít neked abban, hogy kiegyensúlyozott tudj maradni a legváratlanabb helyzetekben is, miközben empátiával és nyugalommal tölti meg a szívedet.

Augusztus – Mihály arkangyal

Az igazságosság és a harc angyala vezeti az augusztusban születetteket, miközben bátorsággal tölti meg a szívüket, és felvértezi őket a legnagyobb akadályokkal szemben is.

Szeptember – Uriel arkangyal

Uriel arkangyal a megvilágosodás és a bölcsesség megtestesítője, aki magas fokú problémamegoldó képességgel fegyverzi fel az oltalma alatt állókat, akik így jobban átlátják a helyzeteket, és könnyebben hoznak jó döntéseket.

Október – Raguel arkangyal

Amennyiben októberben születtél, Raguel arkangyal fogja a kezed, aki abban segít, hogy kiegyensúlyozott kapcsolatokat tudj ápolni másokkal, miközben megóv a konfliktusoktól, és igazságosságra ösztönöz.

November – Azrael arkangyal

Azrael a megnyugvás és a béke angyala, aki belső nyugalommal látja el a hónap szülöttjeit és ösztönzi őket arra, hogy bízzanak magukban. Segít könnyebben elfogadni a változásokat és túllépni a legnehezebb helyzeteken.

December – Zadkiel arkangyal

A könyörület és a kegyelem angyala, Zadkiel céltudatossággal és belső erővel vértezi fel a decemberben születetteket, akik elszántsággal a lelkükben menetelhetnek céljaik felé.

Az alábbi videó megtekintésével többet is megtudhatsz az őrangyalokról:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
