Úgy érzed, egy láthatatlan erő fentről óv téged? Ismerd meg az őrangyalodat

Elgondolkoztál már azon, hogy valaki odafentről mindig figyeli a lépteidet? Jó lenne néha fohászkodni egy magasabb erőhöz, amiről tudod, hogy a javadat szolgálja? Akkor olvass tovább, ugyanis a születési hónapod alapján eláruljuk, hogy ki a saját őrangyalod!

A születési hónapod felfedi a saját őrangyalod kilétét!

Mindenkinek van egy láthatatlan őrzője, aki a legváratlanabb pillanatokban is megóvja és irányt mutat az élet útvesztőjében. A saját őrangyalunkra mindig, minden helyzetben számíthatunk, hiszen állandóan azon dolgozik, hogy jobbá tegye az életünket. Az angyalok ugyanis nemcsak mitikus lények, hanem a remény megtestesítői, akik ebben a bizonytalan világban is emlékeztetnek minket arra, hogy sosem vagyunk egyedül.

Január – Gábriel arkangyal

Amennyiben januárban születtél, rád Gábriel arkangyal vigyáz, aki isteni hírvivőként is ismert. Gábriel folyamatosan egyengeti az utadat, alakítja a sorsodat és segít abban, hogy megvalósítsd a saját igazságod. A mitikus lény céltudatossá és intelligenssé varázsol téged.

Február – Barachiel arkangyal

A februárban születettek védelmezője Barachiel, az áldások arkangyala, aki hatalmas szerencsével áldja meg az oltalma alatt állókat. Az őrangyal végigkísér utadon, megóv, ha baj közeleg és váratlan csodákkal tölti meg az életedet.

Március – Rafael arkangyal

Rafael arkangyal fő feladata a gyógyítás és védelem, aki a testi-lelki gyógyulás ösvényére terel téged. A lény folyamatos lelki támogatást nyújt neked, miközben nagyratörő céljaid felé vezet.

Április – Camael arkangyal

Bár Camael egy kevésbé ismert arkangyal, fontos szerepet tölt be az ezoterikus hagyományokban, aki az igazság, a bátorság és az erő megtestesítője. Az égi segítő arra ösztönzi a védelme alatt állókat, hogy félelmeiket legyűrve küzdjenek meg az előttük álló akadályokkal.

Május – Ambriel arkangyal

Ha májusban születtél, akkor Ambriel arkangyal figyeli a lépteidet, aki arra sarkall, hogy hallgass a megérzéseidre, és bátran bontsd ki a szárnyaidat. Az önkifejezés angyala szeretné, hogy a lehető legtöbbet hozd ki magadból.