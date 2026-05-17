Úgy érzed, egy láthatatlan erő fentről óv téged? Ismerd meg az őrangyalodat

Elgondolkoztál már azon, hogy valaki odafentről mindig figyeli a lépteidet? Jó lenne néha fohászkodni egy magasabb erőhöz, amiről tudod, hogy a javadat szolgálja? Akkor olvass tovább, ugyanis a születési hónapod alapján eláruljuk, hogy ki a saját őrangyalod!
Mindenkinek van egy láthatatlan őrzője, aki a legváratlanabb pillanatokban is megóvja és irányt mutat az élet útvesztőjében. A saját őrangyalunkra mindig, minden helyzetben számíthatunk, hiszen állandóan azon dolgozik, hogy jobbá tegye az életünket. Az angyalok ugyanis nemcsak mitikus lények, hanem a remény megtestesítői, akik ebben a bizonytalan világban is emlékeztetnek minket arra, hogy sosem vagyunk egyedül.
Amennyiben januárban születtél, rád Gábriel arkangyal vigyáz, aki isteni hírvivőként is ismert. Gábriel folyamatosan egyengeti az utadat, alakítja a sorsodat és segít abban, hogy megvalósítsd a saját igazságod. A mitikus lény céltudatossá és intelligenssé varázsol téged.
A februárban születettek védelmezője Barachiel, az áldások arkangyala, aki hatalmas szerencsével áldja meg az oltalma alatt állókat. Az őrangyal végigkísér utadon, megóv, ha baj közeleg és váratlan csodákkal tölti meg az életedet.
Rafael arkangyal fő feladata a gyógyítás és védelem, aki a testi-lelki gyógyulás ösvényére terel téged. A lény folyamatos lelki támogatást nyújt neked, miközben nagyratörő céljaid felé vezet.
Bár Camael egy kevésbé ismert arkangyal, fontos szerepet tölt be az ezoterikus hagyományokban, aki az igazság, a bátorság és az erő megtestesítője. Az égi segítő arra ösztönzi a védelme alatt állókat, hogy félelmeiket legyűrve küzdjenek meg az előttük álló akadályokkal.
Ha májusban születtél, akkor Ambriel arkangyal figyeli a lépteidet, aki arra sarkall, hogy hallgass a megérzéseidre, és bátran bontsd ki a szárnyaidat. Az önkifejezés angyala szeretné, hogy a lehető legtöbbet hozd ki magadból.
Haniel az érzelmek, az intuíció, valamint a belső egyensúly megtestesítője, aki segít abban, hogy kitárd a szíved mások felé, miközben empatikus emberré tesz. Arra ösztönöz, hogy hallgass a megérzéseidre.
Muriel arkangyal az érzelmi egyensúly, a szeretet és a béke hirdetője, aki segít neked abban, hogy kiegyensúlyozott tudj maradni a legváratlanabb helyzetekben is, miközben empátiával és nyugalommal tölti meg a szívedet.
Az igazságosság és a harc angyala vezeti az augusztusban születetteket, miközben bátorsággal tölti meg a szívüket, és felvértezi őket a legnagyobb akadályokkal szemben is.
Uriel arkangyal a megvilágosodás és a bölcsesség megtestesítője, aki magas fokú problémamegoldó képességgel fegyverzi fel az oltalma alatt állókat, akik így jobban átlátják a helyzeteket, és könnyebben hoznak jó döntéseket.
Amennyiben októberben születtél, Raguel arkangyal fogja a kezed, aki abban segít, hogy kiegyensúlyozott kapcsolatokat tudj ápolni másokkal, miközben megóv a konfliktusoktól, és igazságosságra ösztönöz.
Azrael a megnyugvás és a béke angyala, aki belső nyugalommal látja el a hónap szülöttjeit és ösztönzi őket arra, hogy bízzanak magukban. Segít könnyebben elfogadni a változásokat és túllépni a legnehezebb helyzeteken.
A könyörület és a kegyelem angyala, Zadkiel céltudatossággal és belső erővel vértezi fel a decemberben születetteket, akik elszántsággal a lelkükben menetelhetnek céljaik felé.
Az alábbi videó megtekintésével többet is megtudhatsz az őrangyalokról:
