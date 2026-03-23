Magyar Péter megint pofára esett, Nagy Adri is helyretette a hazugságai miatt

Nagyot akart virítani Magyar Péter a hétvégére a Tisza-fanatikusoknak, de hamar megbukott az általa "kiszivárgottnak" nevezett dokumentum, ugyanis maguk, a rajta szereplő hírességek - például Radics Gigig és Nagy Adri - bizonyították be, hogy hazudik. „Egyenesen a Karmelitából fújta be az ablakon a szél a Budapest Sportarénában szeptember 20-án tartott első DPK találkozó szerződését… Orbánék csak erre az egy rendezvényre majd 400 millió forintot égettek el” – írta ki Facebook-oldalára Magyar Péter. Majd jöttek a válaszok elég hamar, amik kifogták a szelet a Tisza megtépázott vitorlájából.

Radics Gigié volt az első csapás

Elsőként Radics Gigi cáfolta a közzétett listát, méghozzá frappánsan Magyar posztja alatt egy kommentben. Gigi közölte, hogy ott sem volt, ami pontosan így van. Ahogy mások sem voltak jelen az említett rendezvényen abból a sztárlistáról.

Nagy Adri közleményben szólt vissza

Gigi után egy másik énekesnő, Nagy Adri adott ki közleményt, amiben cáfolta, hogy ott lett volna a DPK találkozón, vagy bármilyen más politikai rendezvényen.

De nemcsak Radics Gigi és Nagy Adri esetében futott zátonyra a Tisza elnöke, de többek közt Nagy Feró sem volt ott, és így nem kapott egy fillért se, hiába állította ezt Magyar Péter kamu szerződése...

Magyar tehát ismét hazugsággal és kamu elszámolásokkal próbálja kelteni a hangulatot. Hogy miért? Nos, vélhetően megijedt attól az óriási tömegtől, amely a Békemeneten is felvonult, és ami rendre összejön Orbán Viktor országjárásain.